OnePlus astui lopullisesti premium-kisaan

OnePlus on julkistanut uuden lippulaivapuhelimensa. Eilen esitellyt 13-mallin myötä yhtiö viimeistään hyppää premium-laitteiden kisaan, sillä 16 gigatavun muistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla laitteen hinta on 1149 euroa. Uutuutta pitääkin verrata lähes Applen ja Samsungin kalleimpiin malleihin.

Premium tarkoittaa tällä hetkellä uusinta mahdollista rautaa, monipuolista kolmoiskameraa, jolla voidaan ottaa laadukasta kuvaa kaikissa olosuhteissa ja kasvavassa määrin tekoälyä helpottamaan arjen rutiinitehtävissä. Näiltä osin kilpailijoiden jo jokin aika sitten julkistetut huippumallit asettavat riman korkealle.

OnePlus 13 tarjoaa merkittäviä päivityksiä mobiilikuvaukseen ja -videointiin. Laite on varustettu kolmoiskamerajärjestelmällä, jossa 50 megapikselin pääkamera perustuu Sonyn LYT-808 -kennoon ja optiseen vakautukseen. Sen rinnalla on 50 megapikselin telekenno niin ikään optisella kuvanvakaimella sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Telekennon 3X Triprism -objektiivi perustuu uuteen periskooppirakenteeseen ja sen avulla voidaan ottaa tarkkoja kuvia kaukaa. Käytännössä kenno tarkentaa hienosti jopa noin 15 metrin päähän, vaikka otetaan kuvia suomalaisessa iltahämärässä.

Raudan lisäksi OnePlus on panostanut paljon kameran ohjelmistoon. Uusi kaksoisvalotusalgoritmi (Dual Exposure) osaa vangita liikkuvat kohteet selvästi aiempaa, kun kohde valotetaan sekä lyhyenä että pitkänä valotuksena. Tällä kohtaa OnePlus on ottanut ison hypyn eteenpäin. Uusia toimintoja ovat myös nopean sarjakuvauksen Clear Burst ja Action Mode -toiminto. Nämä on tarkoitettu erittäin nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Ratkaisu perustuu kuvausnopeuden kaksinkertaistamiseen 30 kehyksestä 60:een.

Kun videokuvauksessakin on otettu hyppäys eteenpäin - OP13 kuvaa 4K-videota 60 ruudun sekuntinopeudella - laitteen kamerajärjestelmää voi pitää onnistuneena, vaikka pääkenno onkin tuttu jo edeltäjästä. Kaksoisvalotus on käytössä kaikissa kolmessa kamerassa. Erityisesti LYT-600-telekennon toiminta on erinomaista. Tämä johtunee uudesta Triprism-objektiivista, mutta myös ohjelmiston kehittymisestä. Hyvillä älypuhelimilla on aiemminkin voinut ottaa erittäin laadukkaita still-kuvia, mutta OnePlus 13 tuo kuvien säätämisen mahdollisuudet helpommin käyttäjän näppeihin.

Erikoiskehut on pakko antaa laitteen 6,8-tuumaisesta näytöstä. Sen myötä laite on kookas, mutta dynaamisesti 1-120 kertaa sekunnissa virkistyvät jopa 3168 x 1440 pikseliä tuottavat ehkä parhaan kuvan, ainakin mitä Android-puhelimissa on nähty. Näyttö tukee Dolby Vision-, HDR10+- ja HDR Vivid -tekniikoita.

Premium-laitteelta odotetaan tietysti myös suorityskykyä. Sitä tarjoaa 3 nanometrin prosessissa valmistettu Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri. Se tuottaa testeissä selvästi edeltäjää kovempia lukemia niin yksiydin- kuin moniydinrasituksessa, Suoritusteho on kasvanut jopa 30-40 prosenttia, mikä on iso hyppäys kahden laitesukupolven välillä.

Tehon huomaa, tai oikeastaan sitä ei huomaa käytössä. Laite ei pääse normaalikäytössä lähellekään suorituskykynsä rajoja. Tämä johtuu pääosin tehokkaasta moottorista, mutta merkitystä lienee Android 15:een pohjautuvalla OxygenOS 15 -versiollakin, jota OnePlus on trimmannut aiempaa kevyemmäksi ja nopeammaksi.

Laitteen ja OxygenOS 15:n myötä OnePlus on astunut muiden perässä tekoälyaikaan. AI:n avulla kuvia voidaan tarkentaa (AI Detail Boost) ja tehdä niistä selvempiä (AI Unblur). Jos erehtyy ottamaan kuvia, joissa näkyy esimerkiksi lasipintojen heijastuksia, niiden poistaminen onnistuu AI Reflection Eraser -työkalulla. Kuvaa rouskutetaan hetken aikaa, mutta hämmästyttävän hyvin työkalu toimii.

Gemini-tuen myötä OnePlus osaa nyt hakea verkosta objekteja ympyröimällä, muokata tekstejä toisentyyliseksi ja monia muita eri valmistajien laitteista jo tuttuja temppuja. Nämä eivät enää ole oikeastaan mikään myyntivaltti, vaan pakollisia toimintoja. Tekoälyn kanssa ollaan lisäksi edelleen vasta alkutaipaleella ja autonomisesti erilaisia rutiineja suorittaviin laitteisiin on vielä matkaa.

Akku on kasvanut 6000 milliampeerituntiin. Kun moni hyvä vanha asia on entisellään (liukusäädin, 100-wattinen lataus, 50-wattinen langaton lataus), OnePlus 13 on kaiken kaikkiaan onnistunut päivitys. Yleensä minkään valmistajan vuodentakaisen mallin päivittäminen ei ole perusteltua, mutta tällä kertaa tehoa ja ominaisuuksia tulee niin paljon lisää, että vaihtamisessa on järkeä. Kaikki speksit löytyvät täältä.

Suomessa myyntiin tulee kaksi versiota. 12 + 256 gigatavun muisteilla myydään vain mustaa versiota 999 eurolla. 16 + 512 gigatavun muistilla värivaihtoehtoja on kolme (musta, valkoinen ja sininen, jossa takakansi perustuu mikrokuiturakenteiseen vegaaninahkaan) ja hintaa 1149 euroa. Hinta on kova ja tuhannen euron rajan yli meneminen on varmasti ollut iso päätös, mutta rahalle saa myös paljon vastinetta. Hintapaine lienee ollut kova, koska laturi on jätetty pois myyntipakkauksesta.