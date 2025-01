Nokia kertoi tänään odotuksia paremmista tulosluvuista, mutta mobiiliverkoissa parempaa ei ole odotettavissa. Dell’Oro Groupin tuorein ennuste Radio Access Network (RAN) -markkinoista tuo huonoja uutisia Nokialle ja muille verkkolaitevalmistajille. Tutkimusyhtiön raportin mukaan maailmanlaajuiset RAN-markkinat eivät kasva lainkaan seuraavan viiden vuoden aikana.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti vuonna 2024 yhteensä 267 sähkölaitetta, joista 56 poistettiin markkinoilta turvallisuuspuutteiden vuoksi. Vakavimmista puutteista kärsineet 33 laitetta määrättiin myös poistettaviksi kuluttajien käytöstä. Eniten turvallisuuspuutteita havaittiin latureissa ja led-valaisimissa, joissa esiintyi sähköiskun ja tulipalon vaaraa.

5G-teknologian kehitys jatkuu vauhdilla, ja seuraava merkittävä askel on nopeampien uplink-yhteyksien käyttöönotto. Nokian Fellow Harri Holma esitteli Business Finlandin 6G-seminaarissa uusimmat kehitykset 5G:n saralla, joissa korostuu erityisesti datansiirron kiihtyminen verkkoon päin.

Nokian vuoden 2024 viimeinen neljännes osoitti selvää vahvistumista, kun kysynnän elpyminen vauhditti kasvua ja paransi kannattavuutta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

KERI-tutkimusinstituutin (Korea Electrotechnology Research Institute) sanoo ratkaisseensa litium-rikkiakkujen suurimman haasteen ja edistänyt niiden kaupallistamista. Nykyakkuihin verrattuna teoreettinen energiatiheys on yli kahdeksankertainen.

Business Finlandin eilisessä 6G-seminaarissa Boschin 6G-ohjelman johtaja Andreas Müller painotti, että uusi mobiiliteknologian sukupolvi ei mullista tavallisten kuluttajien kokemusta. Sen sijaan todelliset muutokset nähdään teollisuudessa ja ammattilaiskäytössä.

Japanilainen Kioxia on julkaissut avoimen lähdekoodin AiSAQ-teknologian generatiivisen tekoälyn DRAM-vaatimusten vähentämiseksi. AiSAQ-algoritmit parantavat hakujen tehokkuutta ja tarkkuutta RAG-prosesseissa.

Skotlantilainen Edinburghin yliopistosta spinnattu Singular Photonics on noussut julkisuuteen esittelemällä uuden sukupolven SPAD (Single Photon Avalanche Diode) -kuva-anturit. SPAD-anturit mahdollistavat pikselitason laskennan äärimmäisen heikossa valossa. Anturit paljastavat yksityiskohtia, joita perinteiset sensorit eivät kykene havaitsemaan.

Uusi tutkimus osoittaa, että akkukäyttöiset sähköautot ovat saavuttaneet polttomoottoriautojen keston ja luotettavuuden. Tulokset merkitsevät isoa edistysaskelta kestävän liikenteen kehityksessä.

Aseiden ja sotilasteknologian tarkkuus on saavuttamassa uuden tason. Microchip Technology on julkistanut toisen sukupolven sirutason atomikellonsa (Low-Noise Chip-Scale Atomic Clock, LN-CSAC), joka on entistä pienempi, energiatehokkaampi ja tarkempi. Tämä innovaatio saattaa mullistaa tarkkuusjärjestelmät, kuten tutkat, häirintälaitteet ja ohjusjärjestelmät, joissa ajoituksen vakaus ja luotettavuus ovat elintärkeitä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kvanttitietokoneiden kyky murtaa nykyiset salaustekniikat voi aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä digitaalisiin järjestelmiin ja dataan. Tutkimuksen toteutti PQC- turvallisuuteen keskittyvä Naoris Protocol, jonka mukaan kvanttilaskennan kehittyessä yritysten ja organisaatioiden on siirryttävä hajautettuihin ratkaisuihin suojautuakseen tulevaisuuden kyberuhkilta.

Diplomi-insinööri Samu Koskinen tuo väitöskirjassaan esille uusia tapoja parantaa kameroiden suorituskykyä hyödyntämällä spektriantureita. Perinteisesti kameroiden värintoisto perustuu punaisen, vihreän ja sinisen (RGB) värisävyn suhteisiin, mutta spektridata mahdollistaa merkittävästi tarkemman värienhallinnan.

Japanilainen Nisshinbo Micro Devices julkistaa uuden NT1191GEAE3S-vahvistimen, joka on huippuluokan laajakaistainen matalahäiriövahvistin (LNA) satelliittinavigointijärjestelmään. Vahvistinpiiri mahdollistaa alhaisen virrankulutuksen ja korkean suorituskyvyn monitaajuus-GNSS-sovelluksissa, vastaten kasvavaan tarkkuuden ja luotettavuuden kysyntään paikannuslaitteissa.

Viime viikolla tekoälymaailmaa ravisteli merkittävä julkaisu, kun kiinalainen tutkimusryhmä esitteli uuden suurten kielimallien (LLM) innovaation, DeepSeek R1:n. Tämä malli ei ainoastaan kilpaile tunnetuimpien GPT-mallien, kuten OpenAI:n GPT-4:n kanssa, vaan haastaa niitä uusilla lähestymistavoilla, jotka voivat muuttaa tekoälyn kehityksen suuntaa. Uutisissa on ihmetelty sitä, miten DeepSeek R1 on voitu kehittää selvästi pienemmillä rtesursseilla kuin amerikkalaiset tekoälymallit. Mutta miten DeepSeek R1 eroaa esimerkiksi OpenAI:n GPT-malleista?

MEMS-antureita hyödyntävien kontekstitietoisten sovellusten kehittäminen on nyt entistä nopeampaa, tehokkaampaa ja joustavampaa STMicroelectronicsin uuden sukupolven anturien kehityskortin avulla. STEVAL-MKI109D -kortti sisältää tehokkaan STM32H5-mikro-ohjaimen, USB-C-liitännän sekä digitaaliliitäntöjä, mukaan lukien I3C, jotka mahdollistavat monipuoliset yhteydet.

Lähes puolet internetliikenteestä on koneiden generoimaa ja haitalliset botit muodostavat lähes kolmanneksen kaikesta liikenteestä. Sosiaalisen median botit ovat erityisen yleisiä, ja jopa 65 prosenttia näistä boteista on haitallisia, kertoo tuore tutkimus.

Kuluttajalaitteiden, kuten älykellojen, älypuhelimien ja tablettien, kysyntä kasvaa, ja samalla odotukset laitteilta lisääntyvät. Pienemmän koon, pidemmän akunkeston ja yksinkertaisemman käytön tarve on suuri. Infineon vastaa näihin tarpeisiin tuomalla markkinoille maailman pienimmän GSMA-standardien mukaisen eSIM-ratkaisun.

Elektroniikkavalmistaja Logitech on ottanut merkittävän askeleen kohti kestävää kehitystä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden korjata laitteensa itse. Yhtiö on aloittanut maailmanlaajuisen yhteistyön iFixitin kanssa, tarjoten alkuperäisosia yli 20 Logitech-tuotteeseen.

Samsungilla on vahva asema Suomen älypuhelinmarkkinoilla. Maajohtaja Mika Engblomin mukaan S24-sarjaa myytiin viime vuonna 80 tuhatta kappaletta. Uudelta, juuri myyntiin tulevalta S25-sarjalta odotetaan jopa parempaa selvästi edistyneiden tekoälyominaisuuksien ansiosta.

Nopeasti kehittyvän teknologian aikakaudella robotisaation, lääketieteellisen kuvantamisen, teollisuusautomaation ja edge-AI:n kaltaiset alat vaativat alustoja, jotka yhdistävät korkean suorituskyvyn, alhaisen virrankulutuksen ja kehittyneet yhteysominaisuudet. Trian myyntijohtaja Tiitus Aho tarkastelee Qualcommin uutta Snapdragon Elite X -prosessoria, joka on integroitu COM Express -moduuliin.