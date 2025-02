LG AI Research on kehittänyt Amazon Web Servicesin (AWS) pilvipalvelua hyödyntäen uuden tekoälymallin, joka nopeuttaa syövän diagnosointia merkittävästi. Exaone Path -niminen patologiaan erikoistunut tekoälymalli pystyy analysoimaan syöpänäytteitä ja lyhentämään geneettisen testauksen aikaa kahdesta viikosta alle minuuttiin.

Nokia Bell Labs juhlii vuonna 2025 satavuotista taivaltaan teknologian ja tietoliikenteen kehityksen huipulla. Yksi maailman merkittävimmistä tutkimuslaitoksista, joka on mullistanut elektroniikan ja digitaalisen aikakauden perustat, jatkaa edelleen innovaatioidensa viitoittamaa tietä tulevaisuuteen.

Markkinoilla on tarjolla suuri määrä valmiita laitteistoratkaisuja ja ohjelmistoalustoja. Kun valmiit ratkaisut eivät suoraan sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen, tarvitaan usein asiakaskohtaisten laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelua. Tämä artikkeli käsittelee keskeisiä asioita, jotka on huomioitava tietotekniikkaa sisältävän tuotteen teknisen ratkaisun valinnassa ja suunnittelussa.

Saksalainen sulautettujen ratkaisujen toimittaja congatec on julkaissut uuden aReady.IOT-alustan, joka helpottaa ja nopeuttaa IoT-laitteiden liittämistä pilvipalveluihin. Valmiit ohjelmistokomponentit mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan tiedonsiirron ilman laajaa ohjelmointiosaamista, auttaen yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaansa.

Kyberrikolliset ovat alkaneet hyödyntää uusia avoimia kiinalaisia tekoälymalleja, kuten DeepSeekia ja Alibaban kehittämää Qveniä. Check Pointin Threath Intelligence -ryhmän päällikkö Sergey Shykevichin mukaan verkkorikolliset keskustelivat DeepSeekista jo ennen sen virallista julkaisua, ja Alibaban vasikääb esittelemää Qvenia käytetään jo haittaohjelmien kehittämiseen.

Nokia on allekirjoittanut nelivuotisen sopimuksen Orange Francen kanssa yhtiön 5G-radioverkon päivittämiseksi energiatehokkaalla AirScale-portfoliollaan. Sopimus vahvistaa Nokian ja Orange Francen pitkäaikaista kumppanuutta ja parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla huippuluokan nopeuksia, kapasiteettia ja suorituskykyä Kaakkois- ja Länsi-Ranskassa. Orange aikoo myös testata Nokian 5G Cloud RAN -ratkaisuja osana siirtymään kohti pilvipohjaista verkkoa.

Kyberturvallisuus on siirtymässä kohti täysin autonomisia järjestelmiä, joissa tekoäly valvoo, ennakoi ja torjuu hyökkäyksiä itsenäisesti. Check Pointin visiona on luoda itseään korjaava tietoturva, joka ei ainoastaan reagoi uhkiin, vaan ehkäisee ne jo ennen syntymistään, kertoi yhtiön tutkimusjohtaja Nataly Kremer CPX2025-tapahtumassa Wienissä.

Ruotsin ensimmäinen sotilaallinen viestintäsatelliitti laukaistiin salassa avaruuteen 16. elokuuta 2024. GNA-3-satelliittia operoi Ruotsin puolustusvoimat, ja se toimii testaus- ja kokeiluhankkeena tulevia satelliittilaukaisuja varten.

Kiinteän elektrolyytin akkuteknologian edelläkävijä Nuvvon on avannut uuden laboratoriotilan Parsippanyssa, New Jerseyssä. Uusi Yhdysvaltain yksikkö parantaa merkittävästi yrityksen tutkimus-, kehitys- ja valmistuskapasiteettia, keskittyen täysin kiinteän elektrolyytin pussikennojen kehittämiseen. Nuvvonin käyttämät innovatiiviset kiinteät polymeerielektrolyytit mahdollistavat palamattomien, kemiallisesti inerttien ja turvallisten litiumakkujen valmistuksen.

Saksan puolijohdejätti Infineon on nostanut kuluvan tilivuoden 2025 näkymiään osittain Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ansiosta. Yhtiö odottaa nyt liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan hieman aiemman laskuennusteen sijaan. Tämän taustalla on valuuttakurssin muutos: Infineon perustaa uuden arvionsa oletukseen, että euron ja dollarin välinen kurssi on 1,05, kun aiemmin se käytti lukua 1,10.

Valokuituverkko on laajimmin saatavilla Ahvenanmaalla, jossa se kattaa peräti 98 prosenttia kotitalouksista. Myös Pohjanmaan (81 %), Pohjois-Pohjanmaan (81 %) ja Pirkanmaan (78 %) alueilla valokuitu on hyvin saatavilla.

Glasgow´n yliopiston johtama tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen timanttitransistorin, joka voi mullistaa suurjännitesovellukset ja sähköisten järjestelmien tehokkuuden. Uusi transistori ylittää aiemmat timanttitransistorit merkittävästi, ratkaisten pitkään jatkuneet ongelmat virrankulun hallinnassa ja turvallisuudessa.

Nokian Bell Labsin tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen ohjelmoitavan fotonisen kytkinmuistin, joka voi merkittävästi parantaa tietokoneiden nopeutta ja energiatehokkuutta. Innovaatio voi muuttaa erityisesti tekoälyn, sensoriteknologian ja muiden suurta laskentatehoa vaativien sovellusten toimintaa.

Saksalainen sulautettujen ykköskaartiin kuuluva Kontron on ilmoittanut perustaneensa uuden tytäryhtiön, JUMPtec GmbH. Tämän historiallisen JUMPtec-brändin uudelleenkäynnistyksen myötä Kontron keskittää moduuliliiketoimintansa itsenäisen brändin alle vastatakseen kasvavaan modulaaristen ratkaisujen kysyntään.

Arrow Electronics on solminut jakelusopimuksen skotlantilaisen Dukosin kanssa. Dukosi toimittaa sähköautoihin niiden tilan, terveyden ja kapasiteetin langattomia mittausratkaisuja. Sopimuksen myös piirit tulevat Arrow´n asiakkaiden käyttöön.

Silicon Labsin uudet BG22L- ja BG24L-järjestelmäpiirit tuovat Bluetooth 6.0 -teknologian mahdollisuudet entistä laajemmalle laitekirjolle. Uutuuspiirit mahdollistavat kanavan kuulosteluun perustuvan tarkan paikannuksen sekä energiatehokkaan AI/ML-laskennan.

Euroopan tekoälyvalmiuksia vahvistetaan uudessa OpenEuroLLM-hankkeessa, jossa kehitetään seuraavan sukupolven avoimen lähdekoodin kielimalleja. Hankkeen tavoitteena on luoda suorituskykyisiä, monikielisiä ja läpinäkyviä kielimalleja, jotka tukevat sekä kaupallisia että julkisia käyttötarkoituksia. Yhteistyöhön osallistuu 20 eurooppalaista organisaatiota, joista merkittävä osa on suomalaisia.

Tekoäly-yhtiö OpenAI on ilmoittanut, että sen suosittu keskustelurobotti ChatGPT on saavuttanut 300 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää, kaksinkertaistaen käyttäjämääränsä syyskuusta 2023 lähtien. Tämän suosion mukana kasvaa myös sen energiankulutus, joka on BestBrokersin selvityksen mukaan huomattavasti suurempi kuin perinteisten hakukoneiden, kuten Googlen, hakukyselyiden kulutus.

Kyberrikollisten toiminta ei osoita hiipumisen merkkejä, sillä vuoden 2024 aikana ransomware-hyökkäysten uhrien määrä kasvoi peräti 26 prosenttia. Cybernewsin Ransomlooker-työkalun mukaan viime vuonna raportoitiin lähes 5 300 uutta ransomware-iskun uhria, huolimatta viranomaisten laajoista toimenpiteistä rikollisryhmien toiminnan rajoittamiseksi.

Kvanttinova Oy:n ja mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-hubin toimitusjohtajana on tänään aloittanut Jussi Tuovinen. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen kokemuksensa TKI-yhteistyöstä ja syväteknologian toimintojen rakentamisesta. Hän on ollut aktiivinen kansainvälisten ja kansallisten toimintojen käynnistämisessä ja johtamisessa sekä palvelujen rakentamisessa Suomessa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Irlannissa.