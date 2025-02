Tärkeä testausaskel kohti millimetrialueen 5G-puhelimia

Saksalainen Rohde & Schwarz on saavuttanut merkittävän virstanpylvään 5G-teknologian kehityksessä. Yritys on ensimmäisenä maailmassa saanut Global Certification Forumin (GCF) hyväksynnän 5G FR2 -taajuusalueen RRM (Radio Resource Management) -testaamiseen itsenäisessä eli ns. toisen polven 5G-verkossa. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuuden 5G-laitteet voivat varmemmin toimia tehokkaasti myös korkean taajuuden millimetriaaltotaajuuksilla.

FR2 (Frequency Range 2) on 5G-verkkojen käyttämä korkeataajuinen taajuusalue, joka kattaa 24,25 GHz - 71 GHz. Toisin kuin FR1-taajuusalue (Sub-6 GHz), jota käytetään jo laajasti 5G-verkoissa, FR2 mahdollistaa huomattavasti suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja matalamman viiveen, mutta sen kantama on lyhyempi ja se on herkempi esteille, kuten rakennuksille ja sääolosuhteille.

Vaikka FR2-taajuuksia ei vielä ole käytössä esimerkiksi Suomessa, ne ovat käytössä monissa muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa. FR2:n hyödyntämistä harkitaan tulevaisuudessa erityisesti tiheästi asutuilla alueilla, suurissa tapahtumapaikoissa sekä kiinteän langattoman yhteyden (FWA) ratkaisuissa, jotka tarjoavat huippunopeita internetyhteyksiä ilman kaapelointia.

Rohde & Schwarzin saavuttama GCF:n ensimmäinen FR2 RRM -testaussertifikaatti tarkoittaa, että yrityksen testialusta voi nyt arvioida 5G-laitteiden suorituskykyä FR2-taajuuksilla. Tämä on keskeinen askel kohti laitteiden laajempaa markkinoille tuloa ja kansainvälistä yhteensopivuutta.

Testaus varmistaa, että tulevat 5G-verkkoon yhdistetyt laitteet, kuten puhelimet, tabletit ja kiinteän yhteyden reitittimet, pystyvät toimimaan tehokkaasti millimetriaaltotaajuuksilla, vaikka ne kohtaavat haasteita, kuten signaalihäviöitä esteiden takia. Erityisen tärkeää tämä on kiinteän langattoman yhteyden (FWA) ratkaisuissa, joita kehitetään erityisesti kaupunkialueille.

Rohde & Schwarz on nyt ensimmäinen yritys, jonka testialusta on saanut virallisen hyväksynnän FR2 RRM -testaukseen. Yhtiö kertoo lisäksi jo aloittaneensa FR3-taajuusalueen testien kehittelyn, joka tulee olemaan keskeinen tulevissa 6G-verkoissa.