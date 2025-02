IoT- ja sulautettujen tietokonejärjestelmien johtava toimittaja Kontron on esitellyt uuden BL Pi-Tron CM5 -korttitietokoneensa. Uutuus perustuu Raspberry Pi Ltd:n uusimpaan Compute Module 5:een ja tarjoaa merkittävästi aiempaa suuremman suorituskyvyn vaativiin teollisuussovelluksiin. Kortti on esillä Nürnbergin Embedded World -messuilla kahden viikon päästä.

Göteborgin yliopiston tutkijat ovat tehneet merkittävän läpimurron laskentateknologiassa. He ovat kehittäneet uudenlaisen tietokonetyypin, joka voi tarjota energiatehokkaan vaihtoehdon kvanttitietokoneille ja toimii huoneenlämmössä.

MediaTek on julkistanut ensi viikon Mobile World Congress 2025 -messujen alla uuden M90 5G-Advanced -modeemipiirin, joka tarjoaa markkinoiden nopeimman 12 Gbps huippunopeuden ja entistä tehokkaamman 5G-yhteyden. Uusi modeemi perustuu 3GPP Release 17 -standardiin ja on myös valmiina tulevaan Release 18 -kehitykseen.

Android-puhelinten suorituskyky on uusimpien prosessorien myötä noussut selvästi aiempaa paremmaksi. Tämä tarkoittaa, että sovelluksissa voidaan ajaa esimerkiksi uusia tekoälytoimintoja. Mutta miten käy, kun viivalle laitetaan kaksi viime aikojen huippuluuria: Samsungin Galaxy S25 Ultra ja Honorin Magic 7 Pro.

OnePlussan uuden Watch 3 -älykellon myynnin piti alkaa tänään. Nyt yhtiö ilmoittaa, että myynnin aloitus siirtyy huhtikuulle. Viivästyminen johtuu kellotaulun takapuolella olevasta pienestä typografisesta virheestä. Kello takana lukee Meda in China, joten kovin isosta virheestä ei ole kyse. OnePlus kuitenkin lupaa, että kaikki asiakkaat, jotka ovat saaneet kirjoitusvirheen sisältävän laitteen saavat halutessaan palauttaa sen tai vaihtaa uuteen, kirjoitusvirheettömään versioon.

Göteborgilainen ZeroPoint Technologies AB on julkistanut uuden laitteistokiihdytetyn muistioptimointituotteen, AI-MX:n, joka parantaa merkittävästi suurten kielimallien (LLM) suorituskykyä ja tehokkuutta. Teknologia mahdollistaa mallien lähes välittömän pakkauksen ja purkamisen, mikä voi tuoda miljardiluokan säästöjä datakeskuksille.

Tuore Global Certification Forumin (GCF) Device Technology Trends Report 2025 osoittaa, että 5G-laitteiden kehitys on siirtynyt vahvasti kohti 5G Standalone (SA) -tekniikkaa. Vuonna 2024 peräti 96,4 % kaikista GCF:n sertifioimista 5G-laitteista tuki SA 5G:tä.

Langattoman viestinnän kehitys on ottanut tärkeän askeleen kohti 6G-aikaa, kun Qualcomm Technologies ja saksalainen mittaus- ja testausratkaisuja kehittävä Rohde & Schwarz vahvistivat onnistuneesti 5G NR -yhteyden toimivuuden 13 GHz:n taajuudella. Kyseinen taajuusalue kuuluu ehdotettuun FR3-alueeseen (7,125 GHz - 24,25 GHz), joka on keskeinen tulevaisuuden 6G-verkkojen kehitykselle.

Murata ja Rohde & Schwarz ovat kehittäneet maailman ensimmäisen kapeakaistaisen satelliittiradiopuheluiden (Voice over Narrowband Non-Terrestrial Network, NB-NTN) testialustan, joka esitellään Mobile World Congress 2025 -messuilla Barcelonassa. Tämä innovatiivinen demonstraatio merkitsee merkittävää edistysaskelta 3GPP-pohjaisessa satelliittiyhteydessä ja mahdollistaa push-to-talk-tyyppisen viestinnän alueilla, joilla ei ole maanpäällistä verkkoyhteyttä.

Autoteollisuus mullistaa ajokokemusta innovatiivisilla älykkäillä ohjaamoilla, joissa suurikokoiset näytöt ja uudet teknologiat, kuten OLED- ja microLED-paneelit, yhdistävät toiminnallisuuden ja muotoilun. Nämä edistysaskeleet tuovat kuitenkin haasteita kapasitiivisen kosketusteknologian integrointiin, sillä ohuemmat rakenteet ja kasvava määrä kosketuselektrodeja voivat vaikuttaa herkkyyteen ja tarkkuuteen.

Mobiiliselailun osuus internetliikenteestä on noussut ennätyslukemiin, ja kehityksen taustalla on erityisesti 5G-teknologian yleistyminen. Vuoden 2023 laskusuhdanteen jälkeen mobiilidatan osuus on tehnyt voimakkaan nousun, ja vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä mobiiliwebin osuus saavutti historiallisen 62,7 prosentin tason.

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) merkitys kasvaa jatkuvasti nopeutuvan elektroniikan kehityksen myötä. Tähän haasteeseen pureudutaan huhtikuussa Helsingissä järjestettävässä EMC-seminaarissa, jonka pääpuhujana on kansainvälisesti arvostettu asiantuntija Chris Nicholas.

Eurooppa on pahasti jäljessä 5G-tekniikan kehityksessä, ja tämä voi olla yksi syy siihen, miksi esimerkiksi Nokia kamppailee 5G-liiketoiminnassaan. Tuore Ooklan ja Omdian tutkimus "Europe 5G SA 2025 Report" paljastaa, että Euroopan operaattorit ovat jääneet kauas kilpailijoidensa taakse 5G Standalone (SA) -verkkojen käyttöönotossa – huolimatta siitä, että teknologian hyödyt ovat kiistattomat.

Microsoft on ilmoittanut merkittävästä edistysaskeleesta kvanttilaskennan kehityksessä. Yhtiön uusi "Majorana 1" -kvanttiprosessori perustuu topologisiin kubitteihin, jotka voivat mullistaa alan tarjoamalla ratkaisevan edun kvanttivirheiden hallinnassa. Jos Microsoftin lähestymistapa osoittautuu toimivaksi, se voi ohittaa kilpailijat ja mahdollistaa aiempaa nopeamman siirtymän kvanttilaskennan laajamittaiseen hyödyntämiseen.

Saksalainen Rohde & Schwarz on saavuttanut merkittävän virstanpylvään 5G-teknologian kehityksessä. Yritys on ensimmäisenä maailmassa saanut Global Certification Forumin (GCF) hyväksynnän 5G FR2 -taajuusalueen RRM (Radio Resource Management) -testaamiseen itsenäisessä eli ns. toisen polven 5G-verkossa. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuuden 5G-laitteet voivat varmemmin toimia tehokkaasti myös korkean taajuuden millimetriaaltotaajuuksilla.

Sähköautoiluun liittyvä infrastruktuuri kehittyy nopeasti, ja AC-latausasemien markkinat kasvavat vauhdilla. Samalla nousee esiin uusia haasteita, erityisesti kaksisuuntaisen latauksen sekä ajoneuvon ja sen ympäristön välisen langattoman V2X-tiedonsiirronsovellusten osalta. Tämä kehitys tekee jäännösvirran ilmaisusta keskeisen osan AC-lataussovelluksia.

Kyocera ja Rohde & Schwarz esittelevät uraauurtavan millimetriaaltotaajuuksia (mmWave) hyödyntävän vaiheistetun antennimoduulin (PAAM) Mobile World Congress 2025 -tapahtumassa Barcelonassa. Innovatiivinen teknologia mahdollistaa useiden erisuuntaisten ja eri taajuuksilla toimivien säteiden samanaikaisen luomisen, mikä mullistaa 5G FR2 -verkkoinfrastruktuurin tehokkuuden ja skaalautuvuuden.

Suomalainen tekoälyteknologia ottaa harppauksen eteenpäin, kun Root Signals -yritys julkaisee uuden Root Judge -mallin, joka on suunniteltu arvioimaan suurten kielimallien (LLM) luotettavuutta ja laatua. Tämä avoimen lähdekoodin malli tuo tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä generatiivisten AI-järjestelmien arviointiin ja optimointiin.

STMicroelectronics (ST) on julkistanut uuden sukupolven piifotoniikka- ja BiCMOS-teknologioita, jotka mahdollistavat entistä nopeammat ja energiatehokkaammat optiset yhteydet datakeskuksissa ja tekoälyklustereissa. Uudet ratkaisut tukevat 800 Gb/s ja 1,6 Tb/s siirtonopeuksia, joita ollaan tuomassa laajamittaiseen tuotantoon vuoden 2025 toisella puoliskolla.

Dallasin Texasin yliopiston (UTD) tutkijat ovat löytäneet syyn, miksi litium-nikkelioksidi (LiNiO₂) -akut menettävät kestävyyttään ja rappeutuvat toistuvien lataussyklien aikana. Löydös voi avata tietä pitkäikäisemmille ja tehokkaammille akuille, jotka voisivat parantaa esimerkiksi sähköautojen ja älylaitteiden suorituskykyä.