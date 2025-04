Kiinassa kehitettiin HDMI:n tappaja

Kiinassa on esitelty uusi monikäyttöinen kaapelistandardi, joka saattaa horjuttaa HDMI:n, DisplayPortin ja Thunderboltin asemaa. Yli 50 kiinalaisen teknologiajätin muodostama Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance on kehittänyt General Purpose Media Interface -standardin (GPMI), jonka tekniset ominaisuudet tekevät siitä varteenotettavan kilpailijan nykypäivän yleisimmille liitännöille.

GPMI:n tavoitteena on vähentää laitteiden välisten kaapeleiden määrää yhdistämällä video, data ja virransyöttö yhteen johtoon. GPMI tulee kahdessa versiossa. GPMI Type-C on yhteensopiva USB-C:n kanssa, tukee 96 Gbps:n kaistanleveyttä ja 240 W:n tehonsyöttöä. GPMI Type-B on oma liitintyyppi, jopa 192 Gbps:n kaistanleveys ja huikea 480 W virransyöttö.

Vertailun vuoksi HDMI 2.1 yltää 48 Gbps:iin, eikä tue virransyöttöä. Thunderbolt 4 jää 40 Gbps:iin ja 100 watin tehoon.

GPMI-standardin kehitys huipentui lokakuussa 2024 järjestettyyn Shenzhen International 8K Ultra High Definition Video Industry Development Conference -tapahtumaan. Tapahtumassa esiteltiin paitsi standardin tekniset yksityiskohdat, myös alan roadmap, joka tähtää nopeaan kaupallistamiseen. Mukana kehitystyössä ovat mm. Huawei, HiSilicon, TCL, Skyworth, Tencent ja useat kansalliset tutkimuslaitokset.

Konferenssissa julkaistiin virallinen GPMI-teollisuusstandardi (luonnosvaiheessa), ja useiden GPMI-piirisarjojen ja laitteiden prototyypit ovat jo kehityksessä. GPMI on suunniteltu erityisesti 8K-videon ja tulevaisuuden XR-laitteiden tarpeisiin, joissa vaaditaan suurta kaistanleveyttä ja virransyöttöä yhdellä johdolla. Tavoitteena on mahdollistaa yksinkertaisemmat, tehokkaammat ja esteettisesti siistimmät laiteratkaisut – kuten peliläppäri, joka saa sekä virran että videon yhdestä GPMI-kaapelista.

Lisäksi GPMI tukee HDMI-CEC:n kaltaista laitteiden välistä ohjausta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kaikkien GPMI-laitteiden hallinnan yhdellä kaukosäätimellä.

Vaikka GPMI:n tekniset edut ovat kiistattomat, suuri kysymys on sen leviäminen Kiinan ulkopuolelle. HDMI, DisplayPort ja Thunderbolt ovat vakiinnuttaneet asemansa globaalisti, ja niiden syrjäyttäminen vaatii valtavaa ekosysteemin muutosta. Kiinan valtiollinen tuki, nopea teknologinen kehitys ja teollisuusjättien yhteistyö voivat kuitenkin tehdä GPMI:stä vakavan haastajan.