Microchip tuo PCIe 6.0 -yhteydet entistä pienempiin ja vähemmän tehoa kuluttaviin järjestelmiin. Uusi Switchtec-kytkinpiiri tarjoaa jopa 64 PCIe-kaistaa ja 32 porttia tekoälypalvelimien ja reunalaskennan nopeaan tiedonsiirtoon.
PCIe 6.0 kaksinkertaistaa PCIe 5.0 siirtonopeuden 64 gigasiirtoon sekunnissa kaistaa kohti. Vaikka PCIe 7.0 -standardi on jo valmistunut, kuudennen sukupolven tekniikka on vasta yleistymässä palvelinlaitteistoissa.
Microchipin uusi Switchtec PCIe 6.0 Low-Lane-Count (LLC) -kytkin on suunniteltu järjestelmiin, joissa piirilevyn tila ja tehonkulutus rajoittavat suurten PCIe-kytkinten käyttöä. Piiri tukee enintään 64 kaistaa ja 32 porttia sekä joustavia x2-, x4-, x8- ja x16-kaistajakoja.
Yksi keskeisistä ominaisuuksista on integroitu DMA-ohjain, jonka avulla kytkimeen liitetyt laitteet voivat siirtää tietoa suoraan keskenään. Tämä vähentää isäntäprosessorin kuormitusta esimerkiksi tekoälykiihdyttimien ja muiden PCIe-laitteiden välisessä tiedonsiirrossa.
Kytkin tukee myös PCIe Multicast -toimintoa, jolla tietoa voidaan jakaa useille vastaanottajille, sekä järjestelmän jakamista erillisiin osioihin. Tietoturvasta huolehtivat laitteistopohjainen root of trust ja suojattu käynnistys.
Samalla Microchip päivittää Flashtec NVMe -SSD-ohjaimiaan ja Adaptec SmartRAID -kiihdyttimiään. Flashtec PCIe 5.0 NVMe 5016 saa tuen CNSA 2.0 -algoritmivalikoimalle, joka auttaa valmistautumaan kvanttiteknologian aiheuttamiin tietoturvavaatimuksiin.
Microchip ei vielä ilmoittanut uuden PCIe-kytkimen hintaa tai saatavuutta.