Maailman tärkein salausalgoritmi täytti 25 vuotta

Se suojaa kaikkea valtiosalaisuuksista ja pankkitapahtumista sähköhammasharjoihin ja kissojen ruokinta-automaatteihin. AES-salausstandardi julkaistiin 26. marraskuuta 2001. Neljännesvuosisadan intensiivisestä tutkimuksesta huolimatta itse algoritmia ei ole onnistuttu murtamaan käytännössä.

Ruotsalaisen tietoturvayhtiö Assuredin Joachim Strömbergson juhlistaa merkkipäivää historiikilla, jossa ääneen pääsevät myös algoritmin kehittäjät Vincent Rijmen ja Joan Daemen.

Tarina alkaa AES:n edeltäjästä eli DES-algoritmista (Data Encryption Standard), joka standardoitiin vuonna 1977. Vain 56 bitin avainpituus teki algoritmista laskentatehon kasvaessa yhä haavoittuvamman. Vuonna 1998 Electronic Frontier Foundation osoitti, että tarkoitusta varten rakennetulla koneella salaus voitiin murtaa 56 tunnissa.

Jo vuotta aiemmin Yhdysvaltain standardointivirasto NIST oli käynnistänyt kansainvälisen kilpailun korvaavan algoritmin löytämiseksi. Kilpailuun lähetettiin 21 algoritmia, joista hyväksyttiin 15 kaikkiaan 12 maasta. Finaaliin eteni viisi algoritmia.

Voittajaksi valittiin belgialaisten Rijmenin ja Daemenin kehittämä Rijndael-algoritmi. Sen juuret olivat tutkijoiden väitöskirjatöissä ajalta, jolloin tulevasta kilpailusta ei vielä tiedetty mitään.

Mielenkiintoista on, ettei kilpailua ratkaissut tietoturva. Kaikki viisi finalistia arvioitiin riittävän turvallisiksi. Rijndael voitti joustavuutensa, suorituskykynsä ja tehokkaiden laitteisto- ja ohjelmistototeutustensa ansiosta.

AES standardoitiin 128 bitin lohkokoolla ja kolmella vaihtoehtoisella avainpituudella: 128, 192 ja 256 bittiä. Jo ennen standardin julkaisemista markkinoilla oli kaupallisia IP-ytimiä FPGA- ja ASIC-toteutuksiin. Pian myös mikro-ohjainten valmistajat alkoivat integroida piireihinsä AES-salauksen laitteistokiihdyttimiä.

Merkittävä harppaus tapahtui vuonna 2010, kun Intel toi prosessoreihinsa erilliset AES-käskyt. Arm seurasi perässä vuonna 2011. Ohjelmistopohjaisessa salauksessa päästiin suorituskykyyn, joka oli aiemmin edellyttänyt erillistä salauslaitteistoa.

Juuri prosessorivalmistajien päätös lisätä käskykantoihinsa AES-käskyjä on Joan Daemenin mukaan yllättänyt hänet eniten kuluneiden 25 vuoden aikana.

Nykyään AES on kaikkialla. Algoritmia käytetään WLAN- ja Bluetooth-yhteyksissä, pilvipalveluissa, levyjen salauksessa, autonavaimissa, sähkömittareissa ja sydämentahdistimissa. Se skaalautuu pienistä 8-bittisistä mikro-ohjaimista maailman suurimpiin datakeskuksiin. Assured on itse kehittänyt keskusmuistin salaukseen AES-toteutuksen, joka yltää 100 gigatavun sekuntinopeuteen.

Tuhansista tieteellisistä tutkimuksista huolimatta kukaan ei ole esittänyt käytännössä toteuttamiskelpoista hyökkäystä itse algoritmia vastaan. Yksittäisiä AES-toteutuksia on sen sijaan onnistuttu murtamaan esimerkiksi analysoimalla tehonkulutuksen tai suoritusajan vaihteluita.

Kvanttitietokoneetkaan eivät näytä merkitsevän AES:n loppua. Groverin kvanttialgoritmi voi teoriassa pudottaa AES-256:n turvallisuuden avainhaussa klassisen AES-128:n tasolle. AES-256:ta suositellaankin käytettäväksi myös siirryttäessä kvanttitietokoneiden hyökkäykset kestävään salaukseen.

Neljännesvuosisadan jälkeen AES:n 128 bitin lohkokoko alkaa kuitenkin muodostua rajoitteeksi joissakin suuria datamääriä käsittelevissä sovelluksissa. NIST kehittääkin Wide-AES-standardia, jossa sekä lohkokoko että avainpituus ovat 256 bittiä. Uudessa algoritmissa voitaisiin hyödyntää prosessorien nykyisiä AES-käskyjä.