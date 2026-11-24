Tektronix on esitellyt uuden 1 Series DPO -oskilloskooppisarjan, joka tuo 12-bittisen pystyerottelukyvyn yhtiön edullisimpaan laiteluokkaan. Elektroniikan suunnitteluun, sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja opetuskäyttöön tarkoitettu uutuus tarjoaa myös useita Tektronixin kalliimmista oskilloskoopeista tuttuja toimintoja.
Uuteen sarjaan kuuluu kahden ja neljän analogisen kanavan malleja, joiden kaistanleveydet ovat 50, 70, 100 ja 200 megahertsiä. Suurin näytteenottotaajuus on 1,25 giganäytettä sekunnissa, kun käytössä on puolet kanavista. Kaikkien kanavien ollessa käytössä näytteenottotaajuus on 625 meganäytettä sekunnissa.
Merkittävin uudistus on 12-bittinen A/D-muunnin. Perinteisiin 8-bittisiin oskilloskooppeihin verrattuna se tarjoaa 16-kertaisen määrän digitaalisia amplituditasoja. Tämä auttaa erottamaan signaalien pieniä jännitevaihteluita, vaikka todelliseen mittaustarkkuuteen vaikuttavat myös laitteen kohina ja analogisen signaalitien ominaisuudet.
Muistisyvyys on 10 miljoonaa näytepistettä kanavaa kohti, ja laite pystyy tallentamaan jopa 125 000 aaltomuotoa sekunnissa. Suuri kaappausnopeus helpottaa satunnaisesti esiintyvien häiriöiden ja lyhytkestoisten signaalipoikkeamien löytämistä.
Tektronix on tuonut uutuuteen saman käyttöliittymän, jota käytetään yhtiön kehittyneemmissä oskilloskoopeissa. Seitsemäntuumaisen kapasitiivisen kosketusnäytön rinnalla on perinteisiä painikkeita ja säätimiä. Yhtenäinen käyttöliittymä helpottaa siirtymistä eri laitesarjojen välillä esimerkiksi oppilaitoksissa ja tuotekehityslaboratorioissa.
Sulautettujen järjestelmien kehittäjille tarjolla ovat I²C-, SPI- ja UART-sarjaväylien dekoodaus ja protokollapohjainen liipaisu. Vakiotoimintoihin kuuluvat myös FFT-analyysi, automaattiset mittaukset ja maskitestaus, jolla voidaan havaita ennalta määritellystä signaalimuodosta poikkeavat tapahtumat.
S-malleihin sisältyy lisäksi 25 megahertsin mielivaltaisen aaltomuodon generaattori. Sen avulla voidaan tuottaa erilaisia testisignaaleja ja mitata järjestelmän taajuusvastetta sisäänrakennetulla Bode-kuvaajatoiminnolla.
USB- ja Ethernet-liitännät mahdollistavat laitteen etäohjauksen ja mittausten automatisoinnin. Oskilloskooppia voidaan käyttää myös verkkoselaimen kautta.