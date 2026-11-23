Kaksi ruotsalaista yrittäjää voitti Helsingissä järjestetyn Slush 100 -startupkilpailun tekoälyllä, joka muistaa, mitä käyttäjä tekee tietokoneellaan. Joel Edholmin ja Kaspian Jakobssonin perustama Goldfish sai voitostaan 500 000 euroa ilman, että yrityksen tarvitsi luovuttaa osakkeitaan sijoittajille.
Goldfish pyrkii ratkaisemaan yhden nykyisten tekoälyavustajien keskeisistä ongelmista. Vaikka suuret kielimallit tuntevat valtavan määrän tietoa, ne eivät yleensä tiedä juuri mitään siitä, mitä käyttäjä parhaillaan tekee. Jokaisessa uudessa keskustelussa taustat ja asiayhteydet on usein selitettävä uudelleen.
Goldfish rakentaa käyttäjän työskentelystä jatkuvasti päivittyvää muistia. Sovellus seuraa esimerkiksi sähköpostien, Slack-viestien, dokumenttien ja selaimen sisältöä ja tallentaa tietoja paikalliseen tietokantaan. Kun käyttäjä haluaa kirjoittaa vastauksen, tiivistää keskustelun tai muokata tekstiä, tekoäly pystyy hyödyntämään aiemmin kerättyä tietoa ilman erillistä taustoitusta.
Teknologian keskeinen piirre on muistin paikallisuus. Goldfish tallentaa keräämänsä tiedot käyttäjän omalle tietokoneelle eikä synkronoi muistia pilveen. Kaikki tekoälyn käsittely ei kuitenkaan tapahdu paikallisesti. Tekstin tuottamiseen käytetään Microsoftin Azure OpenAI -palvelun kielimalleja. Yhtiön mukaan käyttäjien tietoja ei käytetä mallien kouluttamiseen eikä mallipalvelu säilytä sille lähetettyjä tietoja.
Goldfish tukee myös Model Context Protocol -rajapintaa eli MCP:tä. Paikallisen MCP-palvelimen avulla muut tekoälytyökalut voivat hyödyntää Goldfishin keräämää kontekstia. Tavoitteena ei siis ole pelkästään rakentaa uutta tekoälyavustajaa, vaan yhteinen muistikerros, jota erilaiset tekoälysovellukset voivat käyttää.
Goldfishin perustajat ovat toimitusjohtaja Joel Edholm ja teknologiajohtaja Kaspian Jakobsson. Ruotsalaiskaksikko kehitti palvelun Entrepreneur Firstin The Bridge -ohjelmassa San Franciscossa, jossa yrityksen kotipaikka sijaitsee. Siksi Goldfish osallistui Slushiin yhdysvaltalaisena startupina. Kesäkuussa avatun varhaisen käyttöversion jälkeen palvelua on Slushin mukaan käytetty jo yli miljoona kertaa. Goldfish on toistaiseksi ilmainen, eikä yhtiö ole vielä kertonut beta-vaiheen jälkeisestä hinnoittelusta.
Slush 100 -kilpailuun haki tänä vuonna ennätykselliset yli 1 400 startupyritystä, joista sata valittiin mukaan. Finaalissa Goldfish voitti brittiläisen Sqwish Labsin ja luxemburgilaisen TerraSparkin. Tänä vuonna 500 000 euron palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa ilman osakkeiden luovutusta. Aiemmin kilpailun voittaja sai miljoonan euron pääomasijoituksen.