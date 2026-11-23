Matkapuhelinverkkojen radiolaitteiden markkina on kääntynyt kasvuun yli kaksi vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen. Dell’Oro Groupin mukaan RAN-markkinan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä nopeimmin lähes viiteen vuoteen. Varsinaista kasvukautta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Kaksi ruotsalaista yrittäjää voitti Helsingissä järjestetyn Slush 100 -startupkilpailun tekoälyllä, joka muistaa, mitä käyttäjä tekee tietokoneellaan. Joel Edholmin ja Kaspian Jakobssonin perustama Goldfish sai voitostaan 500 000 euroa ilman, että yrityksen tarvitsi luovuttaa osakkeitaan sijoittajille.

Belgialainen puolijohdetutkimuksen suurorganisaatio imec on avannut Espooseen tutkimus- ja kehityskeskuksen, joka keskittyy fotoniikkaan ja optisiin järjestelmiin. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja erityisesti tulevaisuuden tekoälyjärjestelmien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarpeisiin.

Bolt aikoo käynnistää itseajavien autojen kokeilut Helsingin seudulla vuonna 2027. Yhtiö on solminut aiesopimuksen HSL:n, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Fintrafficin kanssa. Tavoitteena on edetä kohti täysin kuljettajatonta kaupallista liikennettä.

Kiinalaislähtöinen elektroniikkakomponenttien jakelija Win Source Electronics haluaa vahvistaa asemaansa Euroopassa. Noin 700 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevän yhtiön Euroopan myynti on toistaiseksi 40 miljoonaa dollaria, mutta kasvulle nähdään huomattavasti mahdollisuuksia. Euroopan toimintaa kehittää 15 hengen organisaatio, jonka myyntiä johtaa Enrico Hu.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet lisätyn todellisuuden lasit, joiden komponentit maksavat vain noin 35 euroa. OpenAR-S-lasit näyttävät langattomien antureiden mittaustiedot suoraan käyttäjän näkökentässä. Koko rakenne perustuu edullisiin vakiokomponentteihin ja 3D-tulostukseen.

Tekoälyagentit kasvattavat datakeskusten perinteisten palvelinprosessorien merkitystä. Tekoälymallien suorittamisen lisäksi agenttien on käsiteltävä tietokantoja, ajettava ohjelmakoodia ja ohjattava yrityssovelluksia. AMD vastaa kasvavaan laskentatarpeeseen kuudennen sukupolven Epyc-prosessoreilla, jotka perustuvat uuteen Zen 6 -arkkitehtuuriin.

Tekoälypalvelinten tehotiheys kasvaa niin nopeasti, että perinteinen ilmajäähdytys ei enää yksin riitä. – Tulevaisuudessa tekoälyräkin tehotiheys voi nousta jopa yhteen megawattiin. Se vastaa karkeasti noin 200 tavallisen sähköuunin yhteenlaskettua tehoa, sanoo Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön Suomen myyntijohtaja Juho Huusko.

Ericsson ja Altair Semiconductor ovat muodostaneet ensimmäisen onnistuneen verkkoyhteyden eRedCap-tekniikalla, joka on entistä kevyempi versio 5G:stä. Tekniikan avulla voidaan rakentaa edullisempia ja vähemmän energiaa kuluttavia IoT-laitteita. Kaupallisia toteutuksia odotetaan vuonna 2027.

– Kun yritimme analysoida hyökkäystä perinteisellä, suljettuun kielimalliin perustuvalla järjestelmällämme, turvarajoitukset estivät sen käytön, kertoi Hugging Facen perustaja Thomas Wolf Slushin Founder Stagella Helsingissä. Lopulta yritys joutui turvautumaan avoimeen kielimalliin selvittääkseen, miten tekoälyagentit olivat hyökänneet sen järjestelmiin.

Tekoäly on mullistanut ohjelmistokehityksen, mutta elektroniikan rakentaminen vaatii edelleen erityisosaamista. Tanskalainen Atech haluaa muuttaa tämän. Slushissa yrityksen perustaja Tomas Harmer esitteli, kuinka toimivan elektroniikkalaitteen voi rakentaa muutamassa minuutissa keskustelemalla tekoälyn kanssa.

– Tuotantoverkkojen kriittisyys pakottaa tietynlaiseen konservatiivisuuteen, sanoo Advanian verkkoliiketoiminnan johtaja Timo Lindfors. Tekoälyä voidaan jo käyttää teollisuusverkkojen hallinnan tukena, mutta itsenäisiin päätöksiin sitä ei juuri päästetä. Ennen kuin tekoäly voi tehdä muutoksia omin päin, sen on osattava myös peruuttaa virheelliset päätöksensä.

Suuret kielimallit ovat oppineet käsittelemään tekstiä, kuvia ja valtavia tietomääriä, mutta ne eivät vielä ymmärrä fyysistä maailmaa ihmisen tavoin. General Intuitionin Vincent Mitchellin mukaan robotiikan seuraava suuri harppaus edellyttää toimintamalleja, joiden kouluttamisessa videopelit ja simulointi voivat nousta ratkaisevaan asemaan.

Tekoälyn seuraavaa kilpailua ei välttämättä ratkaista kielimallien suorituskyvyllä vaan sillä, miten niitä käytetään. Suomalaiset Jolla ja Venho.ai uskovat henkilökohtaiseen tekoälyagenttiin, joka toimii käyttäjän omassa laitteessa ilman pilvipalvelua. Älypuhelin ei kuitenkaan riitä kaikkeen, sillä paikallisten tekoälymallien suorittamista rajoittavat muisti, virrankulutus ja lämmöntuotto.

Teollisuusautomaation kyberturvaa voidaan parantaa ilman koko ohjausjärjestelmän uusimista. Omronin uusi CJ3M-logiikka tuo salatun tiedonsiirron ja käyttöoikeuksien hallinnan vanhoihin CJ2M-järjestelmiin pelkällä prosessoriyksikön vaihdolla.

Datakeskusten tiedonsiirtonopeuksien kaksinkertaistuminen kiristää kellopiirien tarkkuusvaatimuksia. SiTime on julkistanut kaksi uutta kellopiiriperhettä, jotka tukevat 224 gigabitin SerDes-yhteyksiä ja PCIe 7.0 -väylää. Piirit on kehitetty alun perin Renesasilla, jonka kellopiiriliiketoiminta suunnittelijoineen ja immateriaalioikeuksineen on siirtynyt SiTimelle.

Presidentti Alexander Stubb uskoo, että Suomella on poikkeuksellisen vahvat edellytykset nousta tekoälyn infrastruktuurin suurvallaksi. Slush 2026 -tapahtuman avauskeskustelussa Stubb nosti esiin Suomen puhtaan energian, Nokian verkkoteknologian sekä vahvan kvantti- ja avaruusteknologian osaamisen. Hänen mukaansa tekoälyn seuraava suuri kilpailu käydään infrastruktuurista.

NB-IoT-laitteiden yhteydet eivät enää rajoitu matkapuhelinverkkojen kuuluvuusalueille. Satelliittioperaattori Iridium on aktivoinut uuden NTN Direct -palvelunsa, joka tuo 3GPP-standardeihin perustuvan NB-IoT-tiedonsiirron koko maapallon kattavaan satelliittiverkkoon. Ensimmäinen palveluun hyväksytty moduuli tulee Nordic Semiconductorilta.

Nikola Tesla haaveili jo yli sata vuotta sitten maailmasta, jossa sähköä voitaisiin siirtää ilman johtoja. Nyt suomalainen Willo on ottanut merkittävän askeleen kohti tämän vision toteutumista. Yhtiö esitteli Helsingissä maailman ensimmäiseksi kuvaamansa langattoman tehonsiirron, jossa vastaanotin voi sijaita täysin vapaasti kolmiulotteisessa magneettikentässä. Akuton lamppu syttyi heti, kun se tuotiin huoneeseen.

Nopean Ethernet-yhteyden toteuttaminen on yksi teollisuuden sulautettujen järjestelmien vaativimmista piirilevysuunnittelun tehtävistä. SolidRun on ratkaissut ongelman integroimalla kaikki kolme Ethernetin PHY-piiriä suoraan uuteen NXP i.MX 95 -prosessorimoduuliinsa.