Robo-Boltit tulevat Helsingin kaduille ensi vuonna

Bolt aikoo käynnistää itseajavien autojen kokeilut Helsingin seudulla vuonna 2027. Yhtiö on solminut aiesopimuksen HSL:n, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Fintrafficin kanssa. Tavoitteena on edetä kohti täysin kuljettajatonta kaupallista liikennettä.

Boltin toimitusjohtaja Markus Villig julkisti yhteistyön Slush-tapahtuman yhteydessä 19. marraskuuta. Neuvottelut hankkeesta olivat alkaneet jo vuotta aiemmin edellisessä Slushissa.

Suunnitelman mukaan itseajavat autot täydentäisivät pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä. Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi yhteydet rautatieasemille ja tilauspohjaiset kuljetukset alueilla, joilla perinteinen joukkoliikenne ei tarjoa riittävän tiheitä yhteyksiä.

Kokeiluissa tavoitellaan SAE:n automaatiotason 4 mukaista ajamista. Se tarkoittaa, että auto pystyy toimimaan ilman kuljettajaa ennalta määritellyllä toiminta-alueella ja määritellyissä olosuhteissa. Kuljettajattomuus ei siis tarkoita, että auto voisi ajaa itsenäisesti missä tahansa.

Suomen olosuhteet tekevät hankkeesta erityisen kiinnostavan. Lumi, jää, pimeys ja nopeasti muuttuvat sääolosuhteet asettavat autonomisten ajoneuvojen antureille, paikannukselle ja päätöksenteolle huomattavasti vaikeammat vaatimukset kuin leudommissa ilmastoissa.

Bolt ei ole vielä kertonut, minkä valmistajan autoja tai autonomisen ajamisen teknologiaa Helsingin kokeiluissa käytetään. Myöskään ajoneuvojen määrää tai liikenteen tarkkaa aloitusajankohtaa ei ole vahvistettu.

Bolt on laajentanut autonomisen liikenteen yhteistyötään Euroopassa ja tehnyt alan teknologiayhtiöiden kanssa useita sopimuksia. Sen kumppaneihin kuuluvat muun muassa Nvidia, Pony.ai, Lucid ja Stellantis. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, osallistuvatko nämä yritykset Suomen hankkeeseen.

Helsingin kokeilun erityispiirre on joukkoliikenneviranomaisen osallistuminen hankkeeseen alusta lähtien. Tarkoituksena ei ole rakentaa pelkästään perinteistä taksiliikennettä korvaavaa palvelua, vaan selvittää, miten kuljettajattomat ajoneuvot voidaan liittää osaksi olemassa olevaa joukkoliikennejärjestelmää.

Kuva: Bolt