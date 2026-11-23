Kiinalaislähtöinen elektroniikkakomponenttien jakelija Win Source Electronics haluaa vahvistaa asemaansa Euroopassa. Noin 700 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevän yhtiön Euroopan myynti on toistaiseksi 40 miljoonaa dollaria, mutta kasvulle nähdään huomattavasti mahdollisuuksia. Euroopan toimintaa kehittää 15 hengen organisaatio, jonka myyntiä johtaa Enrico Hu.
Vuonna 1999 Shenzhenissä perustettu Win Source on kasvanut kansainväliseksi riippumattomaksi komponenttijakelijaksi. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2025 noin 658 miljoonaa dollaria. Euroopan osuus kokonaismyynnistä on siten vain noin kuusi prosenttia.
Yhtiöllä on Euroopassa toimipisteitä muun muassa Saksassa, Italiassa, Britanniassa ja Espanjassa. Tavoitteena on kasvattaa myyntiä ja vahvistaa asemaa eurooppalaisten elektroniikkavalmistajien hankintaketjuissa.
Win Source toimii riippumattomana jakelijana, joten sen liiketoimintamalli poikkeaa esimerkiksi Arrow'n, Avnetin ja Rutronikin kaltaisista valtuutetuista jakelijoista. Yhtiö hankkii komponentteja kansainvälisiltä markkinoilta ja keskittyy erityisesti vaikeasti saatavien, vanhentuneiden ja tuotannosta poistuvien komponenttien toimituksiin.
Yhtiön mukaan komponentit voidaan toimittaa eurooppalaisille asiakkaille 3–5 päivässä. Nopeat toimitukset ovat tärkeä kilpailutekijä tilanteissa, joissa komponenttipula tai yksittäisen osan saatavuusongelma uhkaa pysäyttää tuotannon.
Win Source tarjoaa myös komponenttien tarkastus- ja testauspalveluja. Riippumattomassa jakelussa komponenttien alkuperän varmistaminen on erityisen tärkeää, koska hankintaketju ei välttämättä kulje suoraan valmistajan valtuuttaman jakelukanavan kautta.
Yhtiö on jo vakiinnuttanut asemansa kansainvälisessä komponenttikaupassa. Supply Chain Connectin vuoden 2026 jakelijavertailussa Win Source sijoittui maailman 15 suurimman elektroniikkakomponenttijakelijan joukkoon. Euroopassa sen liiketoiminta on kuitenkin edelleen suhteellisen vähäistä, ja juuri tähän yhtiö hakee muutosta.