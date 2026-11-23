Imec avasi fotoniikkalaboratorion Espooseen

Belgialainen puolijohdetutkimuksen suurorganisaatio imec on avannut Espooseen tutkimus- ja kehityskeskuksen, joka keskittyy fotoniikkaan ja optisiin järjestelmiin. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja erityisesti tulevaisuuden tekoälyjärjestelmien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarpeisiin.

Imec Finlandin tutkimuskeskus avattiin virallisesti 18. marraskuuta. Espoon yksikköön kuuluu toimisto ja optinen laboratorio, joissa suunnitellaan, simuloidaan ja testataan optisia komponentteja ja kokonaisia järjestelmiä.

Imec on yksi maailman johtavista puolijohdeteknologian tutkimusorganisaatioista. Sen pääkonttori sijaitsee Belgian Leuvenissa, ja organisaatio työllistää maailmanlaajuisesti noin 6 500 ihmistä. Viime vuonna Imecin liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa.

Espoon yksikön merkitys liittyy erityisesti integroidun fotoniikan kaupallistamiseen. Imec kehittää Belgiassa muun muassa piipohjaisia fotoniikkapiirejä, mutta niiden hyödyntäminen todellisissa järjestelmissä edellyttää myös optiikan, komponenttien ja järjestelmien yhteensovittamista. Tähän Espoon laboratorio tuo uutta osaamista.

Tekoälyjärjestelmien kasvaessa datan siirtäminen prosessorien, muistien ja palvelimien välillä muodostuu yhä suuremmaksi haasteeksi. Optisilla yhteyksillä voidaan siirtää tietoa suurilla nopeuksilla ja pienemmällä energiankulutuksella kuin perinteisillä sähköisillä yhteyksillä.

– Fotoniikan tullessa yhä syvemmälle kehittyneisiin laskentajärjestelmiin innovaatioissa ei ole enää kyse vain nopeammista piireistä. Todellinen haaste on kehittää fotoniikka, laskenta ja muistit yhdessä tulevien sovellusten vaatimuksia vastaaviksi järjestelmiksi, sanoo Imecin Connected Computing -toiminnasta vastaava johtaja Michael Peeters.

Imec Finlandin toimitusjohtaja Birgit Päivänrannan mukaan Suomen vahvuutena on optiikan, fotoniikan ja syväteknologian osaaminen. Paikallinen tutkimuskeskus tarjoaa suomalaisille yrityksille, startup-yhtiöille ja tutkimuslaitoksille suoremman yhteyden Imecin piiriteknologiaan ja kansainväliseen yhteistyöverkostoon.

Espoon yksikön sovellusalueisiin kuuluvat tekoälyinfrastruktuurin ja nopean tietoliikenteen lisäksi kehittyneet anturijärjestelmät ja kvanttiteknologia. Tutkimuskeskuksen tarkoituksena on rakentaa ja testata sovelluskohtaisia demonstraattoreita, joilla uusia fotoniikkateknologioita voidaan viedä lähemmäksi teollista käyttöä.

Imecin tavoitteena on kasvattaa Espoon tutkimusryhmää ja laajentaa yhteistyötä suomalaisten ja muiden pohjoismaisten yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Kuva Imec Finlandin tutkimuskeskuksen avajaisista Espoossa. Vasemmalta Imecin tutkimus- ja operatiivinen johtaja Rudi Cartuyvels, Flanderin pääministeri Matthias Diependaele, elinkeinoministeri Sakari Puisto, Imec Finlandin toimitusjohtaja Birgit Päivänranta ja imecin strategiajohtaja Jo de Boeck.