Mikro-ohjaimen vaihtaminen toisen valmistajan piiriin voi vaatia kuukausien ohjelmistotyön. Texas Instruments pyrkii nyt poistamaan tämän esteen tekoälyn avulla. Yhtiön kehittämä tekoälyagentti pystyy TI:n mukaan siirtämään olemassa olevan ohjelmiston sen omille mikro-ohjaimille muutamassa päivässä, parhaimmillaan jopa tunneissa.
Sulautetuissa järjestelmissä merkittävä osa asiakkaan investoinneista on sidottu ohjelmistoihin. Vaikka kilpaileva mikro-ohjain olisi edullisempi tai teknisesti parempi, ohjelmiston siirtämisestä aiheutuvat kustannukset voivat tehdä piirin vaihtamisesta kannattamatonta. Tekoäly voi muuttaa tätä kilpailuasetelmaa.
TI on lisännyt CCStudio-kehitysympäristöönsä agenttipohjaisen tekoälyn toimintoja. Perinteisistä koodiavustajista poiketen agentit kykenevät suorittamaan itsenäisesti useita ohjelmistokehityksen työvaiheita.
Ohjelmistoa siirrettäessä tekoälyagentti analysoi ensin olemassa olevan projektin, konfiguroi uuden mikro-ohjaimen oheislohkot, muokkaa ohjelmakoodia ja rajapintakutsuja sekä pyrkii ratkaisemaan käännösvirheet. Työ jaetaan eri tehtäviin erikoistuneiden aliagenttien kesken.
Ratkaisu hyödyntää MCP-protokollaa (Model Context Protocol), jonka kautta tekoälymallit saavat käyttöönsä TI:n teknisen dokumentaation, ohjelmistokehityspaketit sekä tiedot piirien nastakonfiguraatioista ja oheislohkoista. Näin kielimallit saavat käyttöönsä laitteistokohtaista tietoa, joka yleiskäyttöisiltä koodiavustajilta usein puuttuu.
Tekoälyagentit voivat myös konfiguroida järjestelmän, generoida ja kääntää ohjelmakoodia, ohjelmoida piirin sekä etsiä ohjelmistovirheitä. Toiminnot ovat käytettävissä sekä CCStudion omassa kehitysympäristössä että Visual Studio Code -ympäristöön integroidussa versiossa.
TI ei ole esittänyt riippumattomia mittaustuloksia ohjelmiston siirtämiseen kuluvan ajan lyhenemisestä. Onnistunut koodin kääntäminen uudelle mikro-ohjaimelle ei myöskään tarkoita, että ohjelmiston toiminnallisuus, reaaliaikaominaisuudet tai turvallisuus olisi verifioitu.