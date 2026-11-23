Matkapuhelinverkkojen radiolaitteiden markkina on kääntynyt kasvuun yli kaksi vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen. Dell’Oro Groupin mukaan RAN-markkinan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä nopeimmin lähes viiteen vuoteen. Varsinaista kasvukautta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.
Radioverkkojen laitemarkkinan maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa noin 4–6 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu ylitti Dell’Oron ennusteet ja vahvisti käsitystä markkinan vakaantumisesta.
– Kolmas neljännes vahvistaa näkemystämme siitä, että RAN-markkina on vakaantumassa yli kaksi vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen, sanoo Dell’Oro Groupin varatoimitusjohtaja Stefan Pongratz.
Pongratzin mukaan elpyminen on kuitenkin epätasaista. Markkinan perustekijät eivät ole olennaisesti muuttuneet, eikä Dell’Oro odota merkittävää kasvua lähivuosina.
Voimakkainta kasvu oli Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella Kiinaa lukuun ottamatta. Näiden alueiden investoinnit nostivat maailmanlaajuisen markkinan odotettua parempaan tulokseen.
Radioverkkolaitteiden markkina on edelleen erittäin keskittynyt. Viisi suurinta toimittajaa eli Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE ja Samsung hallitsivat kolmannella neljänneksellä yhteensä 97 prosenttia maailmanmarkkinasta.
Ericsson on onnistunut kasvattamaan osuuttaan. Sen markkinaosuus oli tammi–syyskuussa noin prosenttiyksikön suurempi kuin vuonna 2025. Samsungin osuus puolestaan pieneni. Nokian markkinaosuuden muutosta Dell’Oro ei tiedotteessaan eritellyt.
Vuodesta 2027 voi tulla radioverkkojen kannalta kiinnostava, sillä SpaceX saattaa aloittaa maanpäällisen verkkonsa rakentamisen ja tekoälyä hyödyntävien AI-RAN-ratkaisujen käyttöönotto laajenee. Dell’Oro ei kuitenkaan usko näiden vielä merkittävästi kasvattavan alan kokonaisinvestointeja.
Ensi vuodelle tutkimusyhtiö ennustaa edelleen lievää, muutaman prosentin laskua. Radioverkkojen markkina näyttää siis löytäneen pohjansa, mutta paluuta voimakkaaseen kasvuun ei vielä odoteta.