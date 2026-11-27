Elon Muskin SpaceX on saanut Yhdysvaltain viestintäviranomaiselta FCC:ltä luvan sijoittaa miljoona tekoälylaskentaan tarkoitettua satelliittia maapallon kiertoradalle. Hankkeen teknisesti kiinnostavimpia yksityiskohtia on satelliittien välinen tietoliikenne. Avaruudessa datakeskusten valokuitukaapelit on tarkoitus korvata 10 terabitin laserlinkeillä.
Starmind-nimellä kulkevassa hankkeessa SpaceX ei suunnittele rakentavansa miljoonaa itsenäistä laskentayksikköä, vaan valtavan hajautetun laskentainfrastruktuurin, jossa satelliitit toimivat tiiviisti yhdessä.
SpaceX:n Starlink- ja tekoälytoiminnoista vastaava johtaja Michael Nicholls kuvaili järjestelmän arkkitehtuuria lokakuussa International Astronautical Congress -tapahtumassa. Noin kymmenen satelliittia muodostaisi laskentaklusterin, jonka sisäisen tietoliikenteen kapasiteetti olisi noin 10 terabittiä sekunnissa.
Yksittäisen satelliitin sähköteho voisi olla noin 250 kilowattia ja laskentakapasiteetti vastaisi kokonaista modernia tekoälypalvelinräkkiä. SpaceX kehittää satelliitteja yhteistyössä Nvidian kanssa.
Tekoälymallien hajautettu laskenta edellyttää valtavien datamäärien siirtämistä laskentayksiköiden välillä. Maanpäällisissä datakeskuksissa tämä toteutetaan yhä useammin optisilla yhteyksillä. Avaruudessa valo kulkisi satelliittien välillä vapaassa tilassa ilman kuitua.
SpaceX:llä on jo kokemusta optisesta satelliittien välisestä tietoliikenteestä Starlink-verkon ansiosta. Starmind nostaisi kuitenkin vaatimukset uudelle tasolle. Suuren tiedonsiirtokapasiteetin lisäksi tarvitaan pieniä viiveitä, tarkkaa lasersäteiden kohdistamista ja satelliittien keskinäisen sijainnin jatkuvaa hallintaa.
FCC:n lupapäätös vahvistaa, että Starmind-verkon ensisijainen tietoliikennetekniikka on optinen. Ka-alueen radiotaajuuksia käytettäisiin varajärjestelmänä satelliittien ohjaukseen, paikantamiseen ja telemetriaan optisten yhteyksien vikaantuessa.
Yksittäiset Starmind-satelliitit olisivat valtavia. SpaceX:n suunnitelmissa niiden kärkiväli on 75 metriä ja korkeus avattuna 30 metriä. Satelliitit sijoitettaisiin 500–1002 kilometrin korkeudelle.
Aurinkoenergian hyödyntämisen ohella yksi suurimmista teknisistä haasteista on hukkalämmön poistaminen. Avaruuden tyhjiössä lämpöä ei voida siirtää ympäröivään ilmaan, vaan se on säteiltävä pois suurten jäähdytyspintojen kautta. Myös tekoälypiirien säteilynkestävyys muodostaa merkittävän suunnitteluhaasteen.
Muskin mukaan ensimmäiset Starmind-satelliitit voitaisiin laukaista vuoden 2027 kolmannella neljänneksellä. Suurimittainen tuotanto käynnistyisi vuosina 2028–2029. FCC:n myöntämän luvan mukaan koko satelliittiverkko pitäisi saada kiertoradalle marraskuuhun 2040 mennessä.