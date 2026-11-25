DDR6 yli kaksinkertaistaa muistikaistan

Muististandardeja kehittävä JEDEC on esitellyt ensimmäisiä yksityiskohtia seuraavan sukupolven DDR6-muistista. Uusi standardi kasvattaa sekä tiedonsiirtonopeutta että dataväylän leveyttä, minkä ansiosta teoreettinen muistikaista yli kaksinkertaistuu nykyiseen nopeimpaan DDR5-muistiin verrattuna.

DDR6-muistien siirtonopeus on aluksi 12,8 gigasiirtoa sekunnissa (GT/s), kun DDR5-palvelinmuistien nopeus yltää 9,2 gigasiirtoon. Samalla dataväylä levenee 64 bitistä 96 bittiin. Yhdessä nämä muutokset kasvattavat teoreettisen muistikaistan 73,6 gigatavusta 153,6 gigatavuun sekunnissa.

JEDECin kehityssuunnitelmissa siirtonopeus nousee myöhemmin 14,4 gigasiirtoon sekunnissa ja sen ylikin. Tällöin muistikaista kasvaa jo 172,8 gigatavuun sekunnissa. Sovellusten suorituskyky ei kuitenkaan kasva suoraan samassa suhteessa.

Myös muistin sisäinen arkkitehtuuri uudistuu. DDR6 jakaa muistiliikenteen niin sanottuihin pseudokanaviin, joiden avulla yksittäisen DRAM-kotelon kaistanleveyttä voidaan hyödyntää tehokkaammin. Muistipankkien määrä kaksinkertaistuu ja muistisolujen virkistysmenettelyä tehostetaan.

Merkittävä uudistus on myös muistikapasiteetin kasvu. DDR6 tukee suunnitelmien mukaan jopa 128 gigabitin eli 16 gigatavun DRAM-siruja. Lisäksi sirujen pinoamista samassa kotelossa tehostetaan, mikä mahdollistaa entistä suuremmat muistimoduulien kapasiteetit.

Samalla muistimoduulien fyysinen koko pienenee huomattavasti. Siinä missä nykyinen DDR5-moduuli on 133 millimetriä pitkä, DDR6-moduulin suunniteltu pituus on vain 74 millimetriä. Tämä mahdollistaa suuremman muistikapasiteetin sijoittamisen samalle emolevypinta-alalle.

Energiatehokkuutta parannetaan siirtymällä dataliitäntöjen terminoinnissa maapotentiaaliin eli VSS-jännitteeseen sekä kehittämällä erityisesti datakeskuksiin tarkoitettuja vähävirtaisia toimintatiloja. Standardi mahdollistaa myös useita erilaisia järjestelmätason ECC-virheenkorjausratkaisuja.

DDR6:n kehitystä ohjaavat erityisesti tekoälysovellusten tarpeet. JEDEC nostaa esiin tekoälypäättelyn eli -inferenssin ja agenttipohjaisen tekoälyn, jotka edellyttävät entistä suurempaa ja nopeampaa muistikapasiteettia myös keskussuorittimen yhteydessä.

DDR6-standardin kehitystyö on edelleen kesken, joten nyt julkistetut tekniset ominaisuudet voivat vielä muuttua. JEDEC ei myöskään ole kertonut, milloin ensimmäisiä kaupallisia DDR6-muisteja voidaan odottaa markkinoille.