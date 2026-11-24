Turvallisuuskriittisten sulautettujen järjestelmien kehittäminen vaatii usein runsaasti ohjelmakoodia laitteiston toiminnan valvomiseen. Microchip on integroinut 8-bittisiin AVR SD -mikro-ohjaimiinsa yli 20 turvallisuustoimintoa suoraan laitteistoon. Nyt piirien turvallisuusarkkitehtuuri on saanut riippumattoman UL-hyväksynnän.
Laitteistopohjainen toteutus vähentää ohjelmistopohjaisen diagnostiikan ja erillisten turvallisuuskirjastojen tarvetta. Näin säästetään sekä ohjelmamuistia että laskentaresursseja ja yksinkertaistetaan sovelluksen kehittämistä ja verifiointia.
AVR SD -piireissä on kaksi lockstep-tilassa toimivaa prosessoriydintä, joiden toimintaa verrataan jatkuvasti virheiden havaitsemiseksi reaaliajassa. Piirien muistit on suojattu SECDED ECC -tekniikalla, joka korjaa yhden bitin virheet ja tunnistaa kahden bitin virheet.
Myös oheispiireihin on rakennettu redundanssia esimerkiksi kahden AD-muuntimen avulla. Keskitetty virheenhallintayksikkö voi vikatilanteessa käynnistää automaattisesti siirtymisen turvalliseen toimintatilaan.
UL Solutions on arvioinut piirien turvallisuusarkkitehtuurin IEC 60730-2-5 -standardin C-luokan vaatimusten mukaisesti. Kyse on vaativista sovelluksista, kuten lämmityskattiloiden ja kaasulaitteiden ohjauksesta, joissa virheellinen toiminta voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
Microchip täydentää laitteistotason turvatoimintoja ohjelmistokehyksellä, joka huolehtii muun muassa alustuksesta, vikainjektioon perustuvasta diagnostiikasta, vahtikoiratoiminnoista ja vikatilanteista palautumisesta.
AVR SD -sarja on suunniteltu tukemaan myös autoelektroniikan ASIL C- ja teollisuuden SIL 2 -turvallisuustason sovelluksia. Nyt saatu komponenttitason UL-hyväksyntä ei vielä takaa lopputuotteen vaatimustenmukaisuutta, mutta se helpottaa merkittävästi järjestelmän sertifiointiin tähtäävää kehitystyötä.