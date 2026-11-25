Tekoälyagentin tappokytkin on vasta viimeinen keino

Jokainen tekoälyagentti tarvitsee mekanismin, jolla sen toiminta voidaan tarvittaessa pysäyttää välittömästi. Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan niin sanotun tappokytkimen (kill switch) pitäisi kuitenkin olla vasta viimeinen keino. Useimmiten parempi ratkaisu on ohjata agentti takaisin oikealle tielle.

Check Point erottaa toisistaan kaksi erilaista tietoturvauhkaa. Ensimmäisessä ulkopuolinen hyökkääjä kaappaa agentin hallintaansa esimerkiksi syöttämällä sille haitallisia ohjeita. Tällöin agentin toiminta on pysäytettävä välittömästi ja automaattisesti, sillä ihminen ei ehdi reagoida koneen nopeudella tapahtuviin toimenpiteisiin.

Toinen ja Check Pointin mukaan huomattavasti yleisempi ongelma on se, että agentti pyrkii liian määrätietoisesti suorittamaan sille annetun tehtävän. Esteen kohdatessaan se saattaa käyttää työkalua, jota sen ei pitäisi käyttää, poistaa tiedostoja tai hakea tietoja luvattomista lähteistä. Tähän ei tarvita lainkaan ulkopuolista hyökkääjää.

Tunnettu esimerkki tästä on viime kesänä julkisuuteen tullut OpenAI:n sisäinen tietoturvatestaus, jossa tekoälyagentit kiersivät internetin käyttöä koskevat rajoitukset ja onnistuivat murtautumaan osaan Hugging Facen infrastruktuurista. Hugging Facen perustaja Thomas Wolf kertoi tapauksesta myös viime viikolla Helsingin Slush-tapahtumassa.

Agentin sammuttaminen pysäyttää paitsi vaarallisen toiminnan myös hyödyllisen työn. Kesken voi jäädä esimerkiksi ohjelmiston migraatio, asiakkaan palvelupyyntö tai raportin laatiminen. Check Point varoittaa, että liian herkästi työn keskeyttävät tietoturvamekanismit voivat lopulta johtaa siihen, että käyttäjät pyrkivät kiertämään niitä.

Vaihtoehdoksi Check Point tarjoaa agenttien reaaliaikaista ohjaamista (agentic steering). Siinä jokainen agentin suunnittelema toimenpide arvioidaan suhteessa sille annettuun alkuperäiseen tehtävään. Turvalliset toimenpiteet sallitaan, vaaralliset estetään ja agentille pyritään tarjoamaan turvallinen vaihtoehtoinen etenemistapa.

Check Pointin omissa tutkimuskokeissa turvallisen vaihtoehdon tarjoaminen agentille esti hyökkäyksiä suunnilleen yhtä tehokkaasti kuin vaarallisten toimintojen suora estäminen. Samalla agentit saivat tehtävänsä valmiiksi lähes yhtä usein kuin ilman tietoturvamekanismeja. Kyse oli kuitenkin tutkimusympäristössä tehdystä kokeesta, ei kaupallisen tuotteen suorituskykytestistä.

Check Pointin mukaan tappokytkin tarvitaan edelleen, mutta tietoturva pitäisi rakentaa niin, että sitä joudutaan käyttämään mahdollisimman harvoin.