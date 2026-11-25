STMicroelectronics on kehittänyt uuden optisen etäisyysanturin, jonka mittausetäisyys on kaksinkertaistunut yli kahdeksaan metriin. Samalla aktiivisen mittauksen tehonkulutus on puolittunut ja anturimoduulin koko pienentynyt 30 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna.
Uusi VL53LB edustaa ST:n FlightSense-tekniikan neljättä sukupolvea. Suoraan valon kulkuaikaan (dToF, direct Time-of-Flight) perustuvan anturin mittausalue ulottuu alle viidestä millimetristä yli kahdeksaan metriin. Anturi pystyy tunnistamaan useita kohteita näkökentässään.
Vain 4,0 × 1,8 × 1,0 millimetrin kokoiseen koteloon on integroitu SPAD-tekniikkaan perustuva CMOS-anturi, 940 nanometrin infrapunalähetin sekä signaalinkäsittely. Anturi tukee I3C-väylää.
Erityisessä vähävirtaisessa toimintatilassa anturin tehonkulutus on vain 50 mikrowattia. Tämä mahdollistaa jatkuvasti aktiivisten tunnistustoimintojen toteuttamisen akkukäyttöisissä laitteissa.
Anturi toimii myös voimakkaassa auringonvalossa. Jopa 120 000 luksin valaistuksessa mittausetäisyys yltää yli metriin. Parannettujen EMC-ominaisuuksien ansiosta anturi ei myöskään tarvitse erillistä metallista häiriösuojausta.
Älypuhelimissa anturia voidaan hyödyntää kameran valinnassa ja automaattitarkennuksessa. Muita sovelluskohteita ovat läsnäolon tunnistaminen, kosketukseton ohjaus sekä robottien ja teollisuusautomaation esteentunnistus ja navigointi.
ST on tähän mennessä toimittanut yli kolme miljardia FlightSense-anturia. Uusi anturipiiri valmistetaan 40 nanometrin prosessissa ST:n tehtaalla Ranskan Crollesissa.