STMicroelectronics on kehittänyt uuden optisen etäisyysanturin, jonka mittausetäisyys on kaksinkertaistunut yli kahdeksaan metriin. Samalla aktiivisen mittauksen tehonkulutus on puolittunut ja anturimoduulin koko pienentynyt 30 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna.

Valmet on esitellyt uuden Neles LoRa -viestintämoduulin, jolla olemassa olevat teollisuusventtiilit voidaan liittää langattomaan etävalvontaan. Ratkaisu ei edellytä uutta kaapelointia, erillistä tehonsyöttöä tai merkittäviä muutoksia laitoksen automaatiojärjestelmään.

Turvallisuuskriittisten sulautettujen järjestelmien kehittäminen vaatii usein runsaasti ohjelmakoodia laitteiston toiminnan valvomiseen. Microchip on integroinut 8-bittisiin AVR SD -mikro-ohjaimiinsa yli 20 turvallisuustoimintoa suoraan laitteistoon. Nyt piirien turvallisuusarkkitehtuuri on saanut riippumattoman UL-hyväksynnän.

Serbialainen MikroE on rakentanut elektroniikkakehittäjien ympärille maailmanlaajuisen ekosysteemin, jolla on jo 168 000 asiakasta. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Nebojša Matić uskoo poikkeukselliseen johtamismalliin, jossa insinöörit tekevät töitä vain neljä päivää viikossa, eikä kukaan saa jäädä työpaikalle puoli viiden jälkeen. Tavoitteena on silti yksi uusi tuote joka päivä.

Tektronix on esitellyt uuden 1 Series DPO -oskilloskooppisarjan, joka tuo 12-bittisen pystyerottelukyvyn yhtiön edullisimpaan laiteluokkaan. Elektroniikan suunnitteluun, sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja opetuskäyttöön tarkoitettu uutuus tarjoaa myös useita Tektronixin kalliimmista oskilloskoopeista tuttuja toimintoja.

Mikro-ohjaimen vaihtaminen toisen valmistajan piiriin voi vaatia kuukausien ohjelmistotyön. Texas Instruments pyrkii nyt poistamaan tämän esteen tekoälyn avulla. Yhtiön kehittämä tekoälyagentti pystyy TI:n mukaan siirtämään olemassa olevan ohjelmiston sen omille mikro-ohjaimille muutamassa päivässä, parhaimmillaan jopa tunneissa.

Matkapuhelinverkkojen radiolaitteiden markkina on kääntynyt kasvuun yli kaksi vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen. Dell’Oro Groupin mukaan RAN-markkinan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä nopeimmin lähes viiteen vuoteen. Varsinaista kasvukautta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Kaksi ruotsalaista yrittäjää voitti Helsingissä järjestetyn Slush 100 -startupkilpailun tekoälyllä, joka muistaa, mitä käyttäjä tekee tietokoneellaan. Joel Edholmin ja Kaspian Jakobssonin perustama Goldfish sai voitostaan 500 000 euroa ilman, että yrityksen tarvitsi luovuttaa osakkeitaan sijoittajille.

Belgialainen puolijohdetutkimuksen suurorganisaatio imec on avannut Espooseen tutkimus- ja kehityskeskuksen, joka keskittyy fotoniikkaan ja optisiin järjestelmiin. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja erityisesti tulevaisuuden tekoälyjärjestelmien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarpeisiin.

Bolt aikoo käynnistää itseajavien autojen kokeilut Helsingin seudulla vuonna 2027. Yhtiö on solminut aiesopimuksen HSL:n, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Fintrafficin kanssa. Tavoitteena on edetä kohti täysin kuljettajatonta kaupallista liikennettä.

Kiinalaislähtöinen elektroniikkakomponenttien jakelija Win Source Electronics haluaa vahvistaa asemaansa Euroopassa. Noin 700 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevän yhtiön Euroopan myynti on toistaiseksi 40 miljoonaa dollaria, mutta kasvulle nähdään huomattavasti mahdollisuuksia. Euroopan toimintaa kehittää 15 hengen organisaatio, jonka myyntiä johtaa Enrico Hu.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet lisätyn todellisuuden lasit, joiden komponentit maksavat vain noin 35 euroa. OpenAR-S-lasit näyttävät langattomien antureiden mittaustiedot suoraan käyttäjän näkökentässä. Koko rakenne perustuu edullisiin vakiokomponentteihin ja 3D-tulostukseen.

Tekoälyagentit kasvattavat datakeskusten perinteisten palvelinprosessorien merkitystä. Tekoälymallien suorittamisen lisäksi agenttien on käsiteltävä tietokantoja, ajettava ohjelmakoodia ja ohjattava yrityssovelluksia. AMD vastaa kasvavaan laskentatarpeeseen kuudennen sukupolven Epyc-prosessoreilla, jotka perustuvat uuteen Zen 6 -arkkitehtuuriin.

Tekoälypalvelinten tehotiheys kasvaa niin nopeasti, että perinteinen ilmajäähdytys ei enää yksin riitä. – Tulevaisuudessa tekoälyräkin tehotiheys voi nousta jopa yhteen megawattiin. Se vastaa karkeasti noin 200 tavallisen sähköuunin yhteenlaskettua tehoa, sanoo Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön Suomen myyntijohtaja Juho Huusko.

Ericsson ja Altair Semiconductor ovat muodostaneet ensimmäisen onnistuneen verkkoyhteyden eRedCap-tekniikalla, joka on entistä kevyempi versio 5G:stä. Tekniikan avulla voidaan rakentaa edullisempia ja vähemmän energiaa kuluttavia IoT-laitteita. Kaupallisia toteutuksia odotetaan vuonna 2027.

– Kun yritimme analysoida hyökkäystä perinteisellä, suljettuun kielimalliin perustuvalla järjestelmällämme, turvarajoitukset estivät sen käytön, kertoi Hugging Facen perustaja Thomas Wolf Slushin Founder Stagella Helsingissä. Lopulta yritys joutui turvautumaan avoimeen kielimalliin selvittääkseen, miten tekoälyagentit olivat hyökänneet sen järjestelmiin.

Tekoäly on mullistanut ohjelmistokehityksen, mutta elektroniikan rakentaminen vaatii edelleen erityisosaamista. Tanskalainen Atech haluaa muuttaa tämän. Slushissa yrityksen perustaja Tomas Harmer esitteli, kuinka toimivan elektroniikkalaitteen voi rakentaa muutamassa minuutissa keskustelemalla tekoälyn kanssa.

– Tuotantoverkkojen kriittisyys pakottaa tietynlaiseen konservatiivisuuteen, sanoo Advanian verkkoliiketoiminnan johtaja Timo Lindfors. Tekoälyä voidaan jo käyttää teollisuusverkkojen hallinnan tukena, mutta itsenäisiin päätöksiin sitä ei juuri päästetä. Ennen kuin tekoäly voi tehdä muutoksia omin päin, sen on osattava myös peruuttaa virheelliset päätöksensä.

Suuret kielimallit ovat oppineet käsittelemään tekstiä, kuvia ja valtavia tietomääriä, mutta ne eivät vielä ymmärrä fyysistä maailmaa ihmisen tavoin. General Intuitionin Vincent Mitchellin mukaan robotiikan seuraava suuri harppaus edellyttää toimintamalleja, joiden kouluttamisessa videopelit ja simulointi voivat nousta ratkaisevaan asemaan.

Tekoälyn seuraavaa kilpailua ei välttämättä ratkaista kielimallien suorituskyvyllä vaan sillä, miten niitä käytetään. Suomalaiset Jolla ja Venho.ai uskovat henkilökohtaiseen tekoälyagenttiin, joka toimii käyttäjän omassa laitteessa ilman pilvipalvelua. Älypuhelin ei kuitenkaan riitä kaikkeen, sillä paikallisten tekoälymallien suorittamista rajoittavat muisti, virrankulutus ja lämmöntuotto.