Serbialainen MikroE on rakentanut elektroniikkakehittäjien ympärille maailmanlaajuisen ekosysteemin, jolla on jo 168 000 asiakasta. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Nebojša Matić uskoo poikkeukselliseen johtamismalliin, jossa insinöörit tekevät töitä vain neljä päivää viikossa, eikä kukaan saa jäädä työpaikalle puoli viiden jälkeen. Tavoitteena on silti yksi uusi tuote joka päivä.
MikroE:n tuotekehityksessä on jatkuvasti käynnissä noin 200 projektia. Niiden kesto vaihtelee yhdestä kuuteen kuukauteen. Työntekijöitä yrityksessä on 96, joten tuotekehityksen on oltava erittäin tehokasta. Matićin mukaan ratkaisu ei kuitenkaan ole työpäivien pidentäminen, vaan päinvastoin niiden lyhentäminen.
MikroE:ssä tehdään nykyään nelipäiväistä työviikkoa. Viimeinenkin tiimi siirtyi järjestelmään kuluneen kesän jälkeen. Malli sai alkunsa koronapandemian aikana, jolloin yrityksessä pohdittiin työn järjestämistä uudelleen. Ohjelmistokehittäjät pystyivät työskentelemään etänä, mutta elektroniikkalaitteita kehittävillä insinööreillä vastaavaa mahdollisuutta ei juuri ollut.
Matićin mukaan levänneet kehittäjät ovat viikonlopun jälkeen tuottavampia ja ennen kaikkea valmiimpia innovoimaan. Jatkuva uusien tuotteiden kehittäminen vaatii keskittymistä, eikä sitä synny loputtomasti työpäiviä venyttämällä. Siksi yrityksessä on toinenkin ehdoton sääntö, sillä työpaikalta on lähdettävä viimeistään kello 16.30 riippumatta siitä, mihin aikaan aamulla on tullut töihin.
Matić ei halua esittää järjestelyä hyväntekeväisyytenä. Hän sanoo suoraan, ettei kyse ole siitä, että hän olisi jotenkin erityisen hyvä ihminen. MikroE:ssä innovointi on kuningas, ja koko työskentelymalli on rakennettu sen ehdoilla.
Yrityksen tunnetuimpia tuotteita ovat Click-lisäkortit, joilla elektroniikkakehittäjä voi lisätä järjestelmäänsä esimerkiksi antureita, langattomia yhteyksiä tai muita toimintoja ilman oman piirilevyn suunnittelua. Kortit perustuvat MikroE:n kehittämään mikroBUS-liitäntään, josta on tullut laajasti käytetty avoin standardi. Se löytyy nykyään myös monien muiden valmistajien kehitysalustoista.
Matić pitää mikroBUSia yhtenä yrityksensä tärkeimmistä innovaatioista. Click-korttien liiketoimintamalli on samalla suoraviivainen: MikroE ostaa komponentit valmistajilta ja rakentaa niistä omat tuotteensa. Komponenttivalmistajat hyötyvät siitä, että niiden piirejä on helppo kokeilla ja ottaa käyttöön, mutta ne eivät saa erillistä osuutta Click-korttien myynnistä.
Laitteiston rinnalle MikroE on rakentanut NECTO Studio -kehitysympäristön, jota päivitetään Matićin mukaan käytännössä joka päivä. Päivityksissä lisätään muun muassa uusien mikro-ohjainten ja tuotteiden ohjelmistokirjastoja. NECTO Assistant tuo kehitysympäristöön integroidun tekoälykeskustelun, joka auttaa esimerkiksi koodin generoinnissa, virheiden korjaamisessa ja datalehtien tulkinnassa. Se pystyy myös tuottamaan RTOS-pohjaista koodia.
Electronica-messuilla Münchenissä Matić esitteli NECTOn etäkäyttöä messuhallin heikon langattoman verkkoyhteyden yli. Yhteys toimi demonstraation aikana ongelmitta. Assistantin tietoliikenne on SSL/TLS-suojattua. Marraskuussa julkaistu uusi versio parantaa muun muassa Click-korttien koodigeneroinnin luotettavuutta ja NECTO Studion tekoälytoimintojen integraatiota.
MikroE:n asiakaskunta on kasvanut Matićin mukaan 168 000 yksittäiseen asiakkaaseen eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa käyttäjiä on hänen mukaansa tuhansia. Yritys on siten onnistunut rakentamaan aseman, jossa sen kehityskortit, ohjelmistotyökalut ja mikroBUS-liitäntä tukevat toistensa käyttöä.