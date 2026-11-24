Valmet on esitellyt uuden Neles LoRa -viestintämoduulin, jolla olemassa olevat teollisuusventtiilit voidaan liittää langattomaan etävalvontaan. Ratkaisu ei edellytä uutta kaapelointia, erillistä tehonsyöttöä tai merkittäviä muutoksia laitoksen automaatiojärjestelmään.
Monissa teollisuuslaitoksissa on jo käytössä älykkäitä venttiiliohjaimia, jotka keräävät ja analysoivat tietoa venttiilien toiminnasta. Nykyinen automaatioinfrastruktuuri ei kuitenkaan aina mahdollista tämän diagnostiikkadatan hyödyntämistä.
Valmetin uusi moduuli lukee diagnostiikkatiedot venttiiliohjaimesta HART-protokollalla ja välittää esilasketut yhteenvetoarvot ja hälytysviestit langattoman LoRaWAN-verkon kautta Valmetin pilvipohjaiseen ValvesNow-analysointipalveluun.
Kiinnostavaa on, että moduuli asennetaan suoraan venttiiliohjaimen kaapeliläpivientiin ja se saa käyttöenergiansa olemassa olevasta 4–20 milliampeerin virtasilmukasta. Moduulin aiheuttama jännitehäviö on enimmillään 1,5 volttia 20 milliampeerin virralla.
Euroopassa moduuli toimii 863–870 megahertsin taajuusalueella. IP66-suojatun moduulin käyttölämpötila ulottuu –40 asteesta +75 asteeseen. Moduuli tukee Neles NDX-, ND9-, ND7- ja ND6-venttiiliohjaimia.
LoRa-yhteyden avulla laitoksen venttiilien kuntoa voidaan seurata keskitetysti ympäri vuorokauden. Tavoitteena on tunnistaa kehittyvät viat aikaisemmin ja kohdentaa kunnossapitotoimenpiteet niitä tarvitseviin venttiileihin esimerkiksi seuraavan huoltoseisokin yhteydessä.
Valmetin mukaan se on maailman ainoa merkittävä venttiilivalmistaja, joka hyödyntää LoRa-linkkiä venttiilien diagnostiikkadatan siirrossa. Uusi moduuli myydään osana yhtiön venttiilien suorituskyvyn seurantapalvelua.