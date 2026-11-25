Näin Iceye pääsee 11 senttimetrin erottelukykyyn avaruudesta

Suomalaisen Iceyen uuden sukupolven Gen5-tutkasatelliitti kykenee erottamaan maanpinnalta vain 11 senttimetrin päässä toisistaan olevia yksityiskohtia jopa 600 kilometrin korkeudelta. Huima erottelukyky ei perustu tekoälyyn, vaan ennen kaikkea tutkasignaalin kaistanleveyden kasvattamiseen, kuvausgeometriaan ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn.

Iceyen satelliitit käyttävät synteettisen apertuurin tutkaa eli SAR-tekniikkaa (Synthetic Aperture Radar). Toisin kuin optiset satelliitit, ne eivät tarvitse auringonvaloa eivätkä pilvet, savu tai pimeys estä kuvaamista. Satelliitti lähettää mikroaaltopulsseja kohti maanpintaa ja mittaa takaisin heijastuvien signaalien amplitudia, vaihetta ja kulkuaikaa.

Gen5-satelliitin keskeinen tekninen uudistus on tutkakuvauksessa käytettävän kaistanleveyden kasvattaminen 1,8 gigahertsiin. Tutkan etäisyyssuuntainen erottelukyky on kääntäen verrannollinen signaalin kaistanleveyteen. Se voidaan laskea jakamalla valonnopeus kaistanleveyden kaksinkertaisella arvolla. Gen5:n tapauksessa teoreettiseksi erottelukyvyksi tutkan katselusuunnassa saadaan noin 8,3 senttimetriä.

Maanpinnalla saavutettava erottelukyky riippuu kuitenkin myös kuvauskulmasta. Kun tutkasignaali osuu maanpintaan 30 asteen kulmassa pystysuoraan nähden, erottelukyky on noin 17 senttimetriä. Kun kulma kasvatetaan 50 asteeseen, päästään 11 senttimetriin. SAR-tutkan etäisyyssuuntainen erottelukyky siis paranee, kun kohdetta kuvataan viistommasta kulmasta.

Toinen haaste on erottelukyky satelliitin lentosuunnassa. Tässä hyödynnetään satelliitin liikettä kiertoradalla. Tutka mittaa samaa kohdetta useista peräkkäisistä sijainneista, minkä jälkeen vastaanotetut signaalit yhdistetään matemaattisesti niiden vaihetiedot säilyttäen. Näin suhteellisen pienellä fyysisellä antennilla voidaan jäljitellä huomattavasti suuremman antennin toimintaa. Tarkimmissa kuvaustiloissa tutkasäde pidetään suunnattuna samaan kohteeseen satelliitin liikkuessa.

Elektroniikan kannalta 1,8 gigahertsin kaistanleveys asettaa kovia vaatimuksia RF-lähettimelle, vastaanottimelle, antennille, A/D-muuntimille ja digitaaliselle signaalinkäsittelylle. Samalla käsiteltävän ja siirrettävän datan määrä kasvaa. Iceye onkin kaksinkertaistanut satelliitin tiedonsiirtonopeuden maa-asemalle yhteen gigabittiin sekunnissa.

Myös satelliitin kuvausaika kiertorataa kohden on kaksinkertaistunut. Aiempaa ketterämpi satelliitti pystyy vaihtamaan kuvauskohdetta yli 30 prosenttia nopeammin. Tarkimmillaan Gen5 kuvaa viiden kertaa viiden kilometrin aluetta, mutta toisessa kuvaustilassa samalla satelliitilla voidaan kartoittaa jopa 120 000 neliökilometrin alueita.

Gen5 on myös ensimmäinen Iceyen satelliittisukupolvi, jossa on oma tekoälyprosessori. Sen tehtävänä on tulevaisuudessa mahdollistaa kohteiden automaattinen havaitseminen ja luokittelu jo kiertoradalla. IceOS-käyttöjärjestelmän ansiosta uusia toimintoja voidaan lisätä satelliitteihin ohjelmistopäivityksillä laukaisun jälkeenkin.

Täyttä 11 senttimetrin erottelukykyä Iceye tarjoaa valtioasiakkaille kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n taajuusmääräysten sallimissa rajoissa. Kaupallisille asiakkaille paras tarjottava erottelukyky on 16 senttimetriä. On myös syytä huomata, ettei 11 senttimetrin erottelukyky vielä tarkoita, että jokainen tämän kokoinen esine voitaisiin tunnistaa avaruudesta. Tunnistettavuus riippuu myös kohteen tutkaheijastuksesta ja vastaanotetun signaalin laadusta.