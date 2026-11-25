Uusi tutkapiiri näkee tarkemmin auton kuolleisiin kulmiin

Infineon on esitellyt uuden tutkapiirin, joka mahdollistaa auton kuolleissa kulmissa olevien kohteiden entistä tarkemman tunnistamisen. Keskeistä uutuudessa on, että tutkasignaalien käsittely siirretään yksittäisistä antureista auton keskitettyyn laskentayksikköön.

Uusi RASIC CTRX8144FS -tutkapiiri toimii 76–81 gigahertsin taajuusalueella ja sisältää neljä lähetys- ja neljä vastaanottokanavaa. Piiri on suunniteltu erityisesti auton kulmiin sijoitettaviin tutkiin, mutta se soveltuu myös etututkiin.

Kulmatutkien merkitys kasvaa kuljettajaa avustavissa ADAS-järjestelmissä. Kuolleiden kulmien valvonnan lisäksi niitä hyödynnetään kaistanvaihdoissa sekä risteävän liikenteen tunnistamisessa risteyksissä ja liikenneympyröissä.

Uusi piiri tukee jopa neljän gigahertsin kaistanleveyttä, mikä mahdollistaa teoriassa noin 3,75 senttimetrin etäisyysresoluution. Taajuuden pyyhkäisynopeus on jopa 200 megahertsiä mikrosekunnissa, mikä tukee kohteiden nopeaa tunnistamista ja seurantaa.

Arkkitehtuurin kannalta olennaista on integroitu CSI-2-liitäntä, jonka kautta raaka tutkadata voidaan siirtää auton keskusprosessorille. Liitäntä tukee 1,2 gigabitin sekuntinopeutta kaistaa kohden.

Infineonin tutkatuotteista vastaavan Andreas Kopetzin mukaan keskitetty arkkitehtuuri poistaa anturikohtaisen muistin ja laskentakapasiteetin asettamia rajoituksia. Näin voidaan käsitellä suurempia datamääriä ja hyödyntää kehittyneempiä algoritmeja, mikä voi parantaa tutkan kantamaa, herkkyyttä ja kykyä erottaa lähekkäisiä kohteita.

Keskitetty signaalinkäsittely luo myös edellytykset tekoälypohjaiselle anturifuusiolle, jossa useiden tutkien ja muiden antureiden tuottamaa dataa yhdistetään entistä tarkemman tilannekuvan muodostamiseksi.

Piiriin integroidut radiotaajuiset aaltoputkiportit vähentävät signaalihäviöitä ja yksinkertaistavat piirilevyn suunnittelua. Uutuus täyttää autoteollisuuden AEC-Q100 Grade 1 -vaatimukset ja tukee ASIL B -toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksia.