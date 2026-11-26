Suomalainen Wirepas haluaa pienentää yksityisten mobiiliverkkojen rakentamiskustannuksia yhdistämällä niihin oman NR+-mesh-tekniikkansa. Erityisesti sähköverkkoyhtiöille hybridiratkaisu tarjoaa paremman peiton ja toimintavarmuuden pienemmillä infrastruktuuri-investoinneilla.
Wirepas on liittynyt kansainväliseen 450 MHz Alliance -järjestöön, joka edistää 450 megahertsin taajuusalueen käyttöä kriittisen infrastruktuurin tietoliikenteessä. Matalan taajuuden etuna on pitkä kantama ja hyvä rakennusten läpäisykyky.
Wirepasin tavoitteena ei kuitenkaan ole tuoda omaa radiotekniikkaansa uudelle taajuusalueelle, vaan yhdistää kahden erilaisen verkkotekniikan parhaat ominaisuudet. Yhtiön toimitusjohtaja Teppo Hemiä avasi strategiaa ETN:lle.
– Monet kriittiset verkot tarvitsevat suuren mittakaavan anturi- ja mittariyhteyksiä, jotka ulottuvat vaikeisiin paikkoihin, kuten kellareihin. NR+-verkossa jokainen laite on tavallaan tukiasema, ja mesh-verkko lisää yhteyksien redundanssia, Hemiä kertoo.
Yksityistä mobiiliverkkoa ei tällöin tarvitse rakentaa niin kattavaksi, että jokainen sähkömittari olisi suoraan tukiaseman kantaman sisällä. Viimeisen kilometrin yhteydet toteutetaan Wirepasin mesh-verkolla, jossa laitteet välittävät toistensa liikennettä.
Erityisen kiinnostavaa ratkaisussa on, ettei se edellytä erillisiä yhdyskäytävälaitteita. Yhdyskäytävän toiminnallisuus voidaan integroida suoraan sähkömittariin.
– Osassa mittareista on 450 megahertsin LTE-radio ja NR+-meshradio, lopuissa pelkästään NR+-radio. Yhtä kahden radion mittaria kohti voi olla kymmenistä tuhansiin yhden radion mittareita kapasiteettitarpeista riippuen, Hemiä sanoo.
Hybridiarkkitehtuuri vähentää mobiiliverkon tukiasemien tarvetta ja vapauttaa samalla mobiiliverkon kapasiteettia sähköverkon varsinaiseen valvontaan ja ohjaukseen eli SCADA-järjestelmien käyttöön.
Wirepasin ensisijainen kohdemarkkina on älykkäiden sähkömittareiden ja niitä palvelevan AMI-infrastruktuurin (Advanced Metering Infrastructure) tietoliikenne. Hemiän mukaan sama verkkoarkkitehtuuri soveltuu myös puolustuksen, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä viranomaisten tietoliikennetarpeisiin.
Wirepasin kehittämä NR+-tekniikka on kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n tunnustama ei-solukkopohjainen 5G-teknologia, joka toimii nykyisissä toteutuksissa 1,9 gigahertsin taajuusalueella. Wirepasin teknologia on käytössä jo yli 20 miljoonassa laitteessa. Suurimmassa yksittäisessä mesh-verkossa on yli miljoona sähkömittaria.
Hemiän mukaan NR+-tekniikan tuominen myös 450 megahertsin taajuusalueelle olisi teoriassa mahdollista, mutta tällä hetkellä Wirepasin ensisijainen tavoite on kahden verkkotekniikan yhdistäminen.