Suomalainen Wirepas haluaa pienentää yksityisten mobiiliverkkojen rakentamiskustannuksia yhdistämällä niihin oman NR+-mesh-tekniikkansa. Erityisesti sähköverkkoyhtiöille hybridiratkaisu tarjoaa paremman peiton ja toimintavarmuuden pienemmillä infrastruktuuri-investoinneilla.

Japanilainen muistivalmistaja Kioxia on kehittänyt flash-muistin, jonka keskimääräinen lukuviive on vain kolme mikrosekuntia. Uusi muistitekniikka on yli kymmenen kertaa perinteistä TLC NAND -muistia nopeampi lukuviiveellä mitattuna. Tavoitteena on korvata osa tekoälypalvelimien kalliista DRAM-muistista.

Kolme vastavalmistunutta kaverusta perusti vuonna 1981 elektroniikkayrityksen lähinnä maksaakseen opintolainansa. Nyt 45 vuotta myöhemmin PPO-Elektroniikka on toimittanut yli 33 000 sairaaloiden eristystason valvontajärjestelmää, ja suomalaisyrityksen teknologiaa viedään jo 23 maahan. Yksi perustajista, Timo Ohtonen, on edelleen vahvasti mukana yrityksen toiminnassa.

Nykyisissä akkujärjestelmissä komponenttien välinen tiedonsiirto perustuu usein valmistajakohtaisiin rajapintoihin ja protokolliin. Nyt joukko elektroniikka-alan yrityksiä on perustanut Battery Communication Consortiumin (BCC), jonka tavoitteena on kehittää avoimia standardeja akkujärjestelmien tiedonsiirtoon.

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2026 tunnustuspalkintonsa Aalto-yliopiston emeritaprofessori Kaisa Nybergille. Hänen tutkimuksensa on luonut matemaattista perustaa nykyaikaisille salausalgoritmeille ja langattoman tietoliikenteen turvallisuudelle.

Infineon on esitellyt uuden tutkapiirin, joka mahdollistaa auton kuolleissa kulmissa olevien kohteiden entistä tarkemman tunnistamisen. Keskeistä uutuudessa on, että tutkasignaalien käsittely siirretään yksittäisistä antureista auton keskitettyyn laskentayksikköön.

Jokainen tekoälyagentti tarvitsee mekanismin, jolla sen toiminta voidaan tarvittaessa pysäyttää välittömästi. Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan niin sanotun tappokytkimen (kill switch) pitäisi kuitenkin olla vasta viimeinen keino. Useimmiten parempi ratkaisu on ohjata agentti takaisin oikealle tielle.

Muististandardeja kehittävä JEDEC on esitellyt ensimmäisiä yksityiskohtia seuraavan sukupolven DDR6-muistista. Uusi standardi kasvattaa sekä tiedonsiirtonopeutta että dataväylän leveyttä, minkä ansiosta teoreettinen muistikaista yli kaksinkertaistuu nykyiseen nopeimpaan DDR5-muistiin verrattuna.

Suomalaisen Iceyen uuden sukupolven Gen5-tutkasatelliitti kykenee erottamaan maanpinnalta vain 11 senttimetrin päässä toisistaan olevia yksityiskohtia jopa 600 kilometrin korkeudelta. Huima erottelukyky ei perustu tekoälyyn, vaan ennen kaikkea tutkasignaalin kaistanleveyden kasvattamiseen, kuvausgeometriaan ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn.

STMicroelectronics on kehittänyt uuden optisen etäisyysanturin, jonka mittausetäisyys on kaksinkertaistunut yli kahdeksaan metriin. Samalla aktiivisen mittauksen tehonkulutus on puolittunut ja anturimoduulin koko pienentynyt 30 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna.

Valmet on esitellyt uuden Neles LoRa -viestintämoduulin, jolla olemassa olevat teollisuusventtiilit voidaan liittää langattomaan etävalvontaan. Ratkaisu ei edellytä uutta kaapelointia, erillistä tehonsyöttöä tai merkittäviä muutoksia laitoksen automaatiojärjestelmään.

Turvallisuuskriittisten sulautettujen järjestelmien kehittäminen vaatii usein runsaasti ohjelmakoodia laitteiston toiminnan valvomiseen. Microchip on integroinut 8-bittisiin AVR SD -mikro-ohjaimiinsa yli 20 turvallisuustoimintoa suoraan laitteistoon. Nyt piirien turvallisuusarkkitehtuuri on saanut riippumattoman UL-hyväksynnän.

Serbialainen MikroE on rakentanut elektroniikkakehittäjien ympärille maailmanlaajuisen ekosysteemin, jolla on jo 168 000 asiakasta. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Nebojša Matić uskoo poikkeukselliseen johtamismalliin, jossa insinöörit tekevät töitä vain neljä päivää viikossa, eikä kukaan saa jäädä työpaikalle puoli viiden jälkeen. Tavoitteena on silti yksi uusi tuote joka päivä.

Tektronix on esitellyt uuden 1 Series DPO -oskilloskooppisarjan, joka tuo 12-bittisen pystyerottelukyvyn yhtiön edullisimpaan laiteluokkaan. Elektroniikan suunnitteluun, sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja opetuskäyttöön tarkoitettu uutuus tarjoaa myös useita Tektronixin kalliimmista oskilloskoopeista tuttuja toimintoja.

Mikro-ohjaimen vaihtaminen toisen valmistajan piiriin voi vaatia kuukausien ohjelmistotyön. Texas Instruments pyrkii nyt poistamaan tämän esteen tekoälyn avulla. Yhtiön kehittämä tekoälyagentti pystyy TI:n mukaan siirtämään olemassa olevan ohjelmiston sen omille mikro-ohjaimille muutamassa päivässä, parhaimmillaan jopa tunneissa.

Matkapuhelinverkkojen radiolaitteiden markkina on kääntynyt kasvuun yli kaksi vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen. Dell’Oro Groupin mukaan RAN-markkinan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä nopeimmin lähes viiteen vuoteen. Varsinaista kasvukautta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Kaksi ruotsalaista yrittäjää voitti Helsingissä järjestetyn Slush 100 -startupkilpailun tekoälyllä, joka muistaa, mitä käyttäjä tekee tietokoneellaan. Joel Edholmin ja Kaspian Jakobssonin perustama Goldfish sai voitostaan 500 000 euroa ilman, että yrityksen tarvitsi luovuttaa osakkeitaan sijoittajille.

Belgialainen puolijohdetutkimuksen suurorganisaatio imec on avannut Espooseen tutkimus- ja kehityskeskuksen, joka keskittyy fotoniikkaan ja optisiin järjestelmiin. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja erityisesti tulevaisuuden tekoälyjärjestelmien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarpeisiin.

Bolt aikoo käynnistää itseajavien autojen kokeilut Helsingin seudulla vuonna 2027. Yhtiö on solminut aiesopimuksen HSL:n, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Fintrafficin kanssa. Tavoitteena on edetä kohti täysin kuljettajatonta kaupallista liikennettä.

Kiinalaislähtöinen elektroniikkakomponenttien jakelija Win Source Electronics haluaa vahvistaa asemaansa Euroopassa. Noin 700 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevän yhtiön Euroopan myynti on toistaiseksi 40 miljoonaa dollaria, mutta kasvulle nähdään huomattavasti mahdollisuuksia. Euroopan toimintaa kehittää 15 hengen organisaatio, jonka myyntiä johtaa Enrico Hu.