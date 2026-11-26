Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2026 tunnustuspalkintonsa Aalto-yliopiston emeritaprofessori Kaisa Nybergille. Hänen tutkimuksensa on luonut matemaattista perustaa nykyaikaisille salausalgoritmeille ja langattoman tietoliikenteen turvallisuudelle.
Vuonna 1948 syntynyt Nyberg väitteli matematiikan tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1980. Hän työskenteli erikoistutkijana Puolustusvoimissa ja vuosina 1998–2012 Nokian tutkimuskeskuksessa. Aalto-yliopiston professorin tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 2016.
Nybergin keskeisiin tieteellisiin saavutuksiin kuuluvat 1990-luvun alun tutkimukset salausalgoritmien epälineaarisista S-laatikoista. Ne ovat keskeisiä rakennusosia monissa nykyisissä salausalgoritmeissa. Nyberg kehitti matemaattisia menetelmiä, joilla voidaan suunnitella ja arvioida salausalgoritmien kestävyyttä erilaisia kryptoanalyyttisiä hyökkäyksiä vastaan.
Nokialla Nyberg tutki muun muassa kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen ja Bluetooth-yhteyksien tietoturvaa. Hänen patenttinsa liittyvät esimerkiksi matkapuhelinliittymien autentikointiin, digitaalisiin allekirjoituksiin ja langattoman tiedonsiirron suojaamiseen.
– Hänen työnsä on auttanut luomaan perustan turvalliselle viestinnälle, jota miljardit ihmiset ympäri maailmaa käyttävät, sanoo Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo.
Nokia Säätiö ja OKKA-säätiö myönsivät myös opetuksen tunnustuspalkinnon. Sen sai Jyväskylän yliopiston kvanttilaskennan ja kvanttifysiikan professori Teiko Heinosaari.
Heinosaari on kehittänyt kvanttilaskennan opetusta, toteuttanut avoimia verkkokursseja ja tuonut kvanttitekniikkaa lähemmäksi suurta yleisöä muun muassa Kello viiden kvanttitee -keskustelusarjallaan.
Vuonna 1995 perustettu Nokia Säätiö on myöntänyt toimintansa aikana yli 2000 apurahaa, joiden yhteisarvo on 12 miljoonaa euroa. Tänä vuonna säätiö jakaa apurahoja ja tunnustuspalkintoja yhteensä noin 500 000 euroa.