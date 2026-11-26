Akkukennot halutaan kommunikoimaan avoimien rajapintojen kautta

Nykyisissä akkujärjestelmissä komponenttien välinen tiedonsiirto perustuu usein valmistajakohtaisiin rajapintoihin ja protokolliin. Nyt joukko elektroniikka-alan yrityksiä on perustanut Battery Communication Consortiumin (BCC), jonka tavoitteena on kehittää avoimia standardeja akkujärjestelmien tiedonsiirtoon.

Hankkeen takana ovat komponenttijakelija Arrow Electronics, liitinvalmistaja Hirose Electric ja saksalainen akunhallintajärjestelmien kehittäjä Munich Electrification. Konsortion muita jäseniä ovat muun muassa Molex, brittiläinen Dukosi ja Optimized Battery Systems.

Dukosi on kehittänyt kennotason langatonta tiedonsiirtotekniikkaa, jossa jokainen akkukenno varustetaan omalla valvontaelektroniikallaan. Avoimet rajapinnat helpottaisivat esimerkiksi eri valmistajien kennovalvontaelektroniikan ja akunhallintajärjestelmien (BMS) yhdistämistä.

Nykyiset suljetut ratkaisut merkitsevät sitä, ettei eri toimittajien komponentteja voida useinkaan yhdistää ilman merkittävää suunnittelu-, testaus- ja hyväksyntätyötä. Yhteiset standardit vähentäisivät kehityskustannuksia ja helpottaisivat komponenttien hankkimista useilta eri toimittajilta.

– Avoimet tiedonsiirtostandardit ovat seuraavan sukupolven akkujärjestelmien perusta. Ne vähentävät integrointityötä ja antavat valmistajille niiden tarvitsemia joustomahdollisuuksia nopeasti muuttuvilla markkinoilla, sanoo BCC:n puheenjohtaja Martin Nimbach.

Konsortio keskittyy aluksi akkujärjestelmien sisäisten tiedonsiirtorajapintojen ja protokollien määrittelyyn. Myöhemmin työ laajenee kattamaan akkujen koko elinkaaren, myös uusiokäytön ja kierrätyksen. Komponenttien välisen tiedonsiirron tietoturva on niin ikään keskeinen osa standardointityötä.

Tavoitteena on laatia teknisiä spesifikaatioita, kehittää prototyyppejä ja testata eri valmistajien ratkaisujen yhteentoimivuutta. Pidemmällä aikavälillä määrityksistä halutaan kehittää eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja sekä sähköajoneuvojen että kiinteiden energiavarastojen tarpeisiin.

Konsortio ei vielä kerro, mihin tiedonsiirtotekniikoihin standardointi perustuu tai milloin ensimmäiset spesifikaatiot valmistuvat.