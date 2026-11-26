45-vuotias PPO-Elektroniikka löysi kasvun erikoistumalla

Kolme vastavalmistunutta insinööriä perusti vuonna 1981 elektroniikkayrityksen lähinnä maksaakseen opintolainansa. Nyt 45 vuotta myöhemmin PPO-Elektroniikka on toimittanut yli 33 000 sairaaloiden eristystason valvontajärjestelmää, ja suomalaisyrityksen teknologiaa viedään jo 23 maahan. Yksi perustajista, Timo Ohtonen, on edelleen vahvasti mukana yrityksen toiminnassa.

PPO-Elektroniikan nimi muodostuu kolmen perustajan, Parikan, Patrikan ja Ohtosen, sukunimien alkukirjaimista. Yrityksen perustaminen ei alun perin ollut erityisen kunnianhimoinen liiketoimintahanke.

– Sain ajatuksen oman yrityksen perustamisesta, ja niin me kolme vastavalmistunutta kaverusta perustimme PPO-Elektroniikan. Olimme kaikki päivätöissä SLO:lla, jolle aloimme valmistaa alihankintana elektroniikkalaitteita. Alun perin tarkoituksena oli lähinnä kokeilla yritystoimintaa ja maksella opintolainoja pois, mutta töitä alkoi tulla lisää. Jo toisena toimintavuotena liikevaihtomme oli lähes miljoona markkaa, Ohtonen kertoo.

Yrityksen tulevaisuuden kannalta ratkaisevaksi osoittautui kiinnostus leikkaussalien sähköturvallisuuteen. Yksi SLO:lle valmistetuista laitteista mittasi eristysvastusta teollisuudessa. Sen pohjalta PPO ryhtyi kehittämään kokonaista eristystason valvontajärjestelmää sairaaloiden vaativiin lääkintätiloihin, kuten leikkaussaleihin ja tehohoitotiloihin.

Suomessa ensimmäinen lääkintätilojen sähköasennuksia koskeva standardi SFS 4372 oli julkaistu vuonna 1979. Sähköturvallisuusvaatimusten kehittyminen loi markkinat uudenlaisille teknisille ratkaisuille.

– Vuonna 1983 toimitimme ensimmäiset MEV-3-valvontalaitteet. Niiden avulla leikkaussaleista löytyi jopa yli 20 viallista laitetta vuorokaudessa. Joulukuussa 1983 eristystason valvonta tuli Suomessa pakolliseksi ryhmän 2 lääkintätiloissa.

Leikkaussalit ja tehohoitotilat ovat sähköteknisesti erittäin vaativia ympäristöjä, joissa sähkönsyötön jatkuvuus on potilasturvallisuuden kannalta kriittistä. Näiden tilojen erityisvaatimuksista ja niihin soveltuvien ratkaisujen kehittämisestä muodostui PPO-Elektroniikan tärkein osaamisalue.

Viisi sukupolvea elektroniikkaa

PPO-Elektroniikan eristystason valvontajärjestelmien kehityksessä näkyy koko elektroniikka-alan teknologinen murros viimeisten neljän ja puolen vuosikymmenen aikana.

Ensimmäinen MEV-järjestelmä oli analoginen, mutta jo 1980-luvun alkupuolella yritys siirtyi digitaaliseen tekniikkaan. Järjestelmää on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sairaaloiden teknisen henkilöstön kanssa, käytännön kokemusten ja muuttuvien standardivaatimusten pohjalta.

– Alkuaikoina valvontalaite kertoi vain, että jossakin oli vika. Viallisen laitteen löytämiseksi sähkölaitteita jouduttiin irrottamaan pistorasioista ja kytkemään takaisin yksitellen. Tämä saattoi tarkoittaa jopa leikkauksen keskeyttämistä. Tilapäisten vikojen paikallistaminen oli lähes mahdotonta, Ohtonen muistelee.

Nykyisin järjestelmä paikantaa vian automaattisesti ja kertoo henkilökunnalle selkokielisesti, missä vika on. Viallinen laite voidaan tarvittaessa vaihtaa kesken operaation ilman, että hoitotyötä joudutaan keskeyttämään.

Nykyinen MEV-8 edustaa järjestelmän viidettä sukupolvea. Se valvoo maasta erotetun IT-sähköverkon eristystasoa sekä lääkintäsuojaerotusmuuntajan kuormitusta ja lämpötilaa. Järjestelmä paikantaa eristysviat automaattisesti, valvoo suojajohtimien jatkuvuutta reaaliaikaisesti ja välittää mittaus- ja hälytystiedot sairaalan henkilöstölle.

Erityisesti suojajohtimien jatkuvuuden valvonnassa PPO-Elektroniikka on Ohtosen mukaan ollut edelläkävijä myös kansainvälisesti. Toiminto tuli mukaan järjestelmään 2000-luvun alussa, ja sitä on kehitetty edelleen MEV-8:ssa.

– Katkennut tai irronnut suojajohdin voi jäädä havaitsematta vuosiksi, jopa seuraavaan määräaikaistarkastukseen asti. Uusimman LC-8-valvontayksikkömme avulla suojajohtimien jatkuvuutta valvotaan ympäri vuorokauden ja vika havaitaan heti sen syntyessä. Näin voidaan ehkäistä vaaratilanteita jo ennalta.

Sairaalaelektroniikassa tuotteiden elinkaarivaatimukset ovat aivan toisenlaisia kuin esimerkiksi kulutuselektroniikassa. PPO:n laitteiden käyttöikä voi olla useita vuosikymmeniä.

– Meille on aina ollut tärkeää tuotteiden pitkä elinkaari ja valmistus Suomessa. Sairaaloissa on edelleen käytössä jopa 1980-luvulla toimittamiamme MEV-järjestelmiä, ja tarjoamme teknistä tukea myös vanhemmille laitesukupolville.

Maailmalle vasta neljän vuosikymmenen jälkeen

PPO-Elektroniikan historiassa ehkä yllättävintä on, että yritys ryhtyi aktiivisesti rakentamaan kansainvälistä myyntiverkostoaan vasta vuonna 2020, lähes neljä vuosikymmentä perustamisensa jälkeen.

Taustalla on sähköturvallisuusvaatimusten erilainen kehitys eri maissa. Suomessa ryhmän 2 lääkintätilojen eristystason valvonta tuli pakolliseksi jo vuonna 1983, mutta Ohtosen mukaan Euroopassa vaatimukset yhdenmukaistuivat vasta vuonna 2015.

– Näihin aikoihin aloimme kartoittaa kansainvälisiä markkinoita ja päätimme kehittää uuden sukupolven MEV-järjestelmän myös vientiä ajatellen.

Kansainvälisen myyntiverkoston aktiivinen rakentaminen alkoi vuonna 2020 MEV-8-järjestelmän valmistumisen myötä. Kuudessa vuodessa vienti on laajentunut 23 maahan. Aktiivisimpia kumppaneita ovat tällä hetkellä Malesian, Intian ja Ukrainan edustajat.

Erityisen kiinnostava markkina on Ukraina, jonne suomalaisyritys on toimittanut jo yli 150 järjestelmää.

– Näiden haastavien neljän vuoden aikana olemme luoneet vahvan yhteistyön Ukrainan kumppanimme kanssa ja viemme tätä yhdessä eteenpäin haastavista olosuhteista huolimatta.

Intiassa puolestaan PPO:n paikallisen kumppanin pääjohtaja on mukana kansallisessa standarditoimikunnassa ja pyrkii nostamaan sähköturvallisuuden tasoa koko maassa, sairaalat etusijalla.

Euroopan lisäksi PPO näkee paljon kasvumahdollisuuksia Aasiassa, jossa investoidaan sairaalainfrastruktuuriin ja kehitetään sähköturvallisuutta. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole pelkästään laitteiden myymistä uusille markkinoille.

– Eri maiden standardit, käytännöt ja sähköturvallisuuden toteutustaso vaihtelevat huomattavasti. Pelkkä tuotteen vieminen uuteen maahan ei riitä, vaan tarvitaan paikallista teknistä osaamista, koulutusta ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

PPO:n kilpailuetuna on pitkälle viety erikoistuminen. Suurilla kansainvälisillä kilpailijoilla on usein hyvin laaja sähkötekninen tuotevalikoima, kun taas suomalaisyritys on keskittynyt nimenomaan sairaaloiden vaativien lääkintätilojen eristystason valvontaan.

– Useimmat kumppanimme ovat aiemmin tutustuneet muiden valmistajien laitteisiin, mutta ovat vaihtaneet MEV:eihin. Meillä on 45 vuoden kokemus, oma tuotekehitys ja valmistus sekä ketterän yrityksen mahdollisuus tarjota joustavaa ja henkilökohtaista teknistä palvelua. Teknisen koulutuksen ja tuen voimme hoitaa hyvin pitkälle etänä.

Pienen yrityksen kilpailuetu

Ohtonen on saanut seurata elektroniikka-alan kehitystä näköalapaikalta 45 vuoden ajan sekä yrittäjänä että tuotekehittäjänä.

Suurimpina teknologisina murroksina hän pitää siirtymistä analogisesta elektroniikasta digitaaliseen tekniikkaan, mikroprosessorien kehitystä sekä ohjelmistojen ja tiedonsiirron merkityksen kasvua.

– Komponenttien pienentyminen ja suorituskyvyn kasvu ovat avanneet aivan uusia mahdollisuuksia myös pienille yrityksille. Toisaalta tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset ja dokumentointivelvoitteet ovat lisääntyneet huomattavasti ja samalla suuret yritykset tallovat pienempiä.

Miten pieni suomalainen elektroniikkayritys sitten pärjää kansainvälisten suuryritysten rinnalla?

– Pienen yrityksen vahvuus on ketteryys. Olemme pystyneet tekemään päätöksiä nopeasti, reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin ja kehittämään ratkaisuja, joille on todellista tarvetta. Emme ole pyrkineet kilpailemaan suurten toimijoiden kanssa tuotevalikoiman laajuudella, vaan osaamisella, laadulla, luotettavuudella ja palvelulla.

Pitkäaikaisilla asiakas- ja kumppanuussuhteilla, henkilöstön sitoutumisella sekä osaavalla suomalaisella alihankintaverkostolla on Ohtosen mukaan ollut suuri merkitys.

Myös uutta osaamista kasvatetaan yrityksen sisällä. Parhaillaan PPO:n automaatio- ja sähköinsinööriharjoittelija tekee lopputyötään eristystason valvonnasta.

Postilaatikoista metsäpalojen sammuttamiseen

Vaikka sairaaloiden sähköturvallisuus on ollut PPO-Elektroniikan toiminnan ydin alusta lähtien, yrityksen historiaan mahtuu lukuisia muitakin innovaatioita.

Yksi niistä on Posti-Pete, postilaatikkoon asennettava laite, joka ilmoittaa tekstiviestillä postin saapumisesta. Laite kehitettiin saadun asiakastoiveen perusteella, ja PPO:ssa sitä käytetään edelleen.

Taloyhtiöille kehitetty vesivuotohälytysjärjestelmä puolestaan palkittiin innovaatiopalkinnolla vuonna 2009.

2010-luvulla yritys selvitti erilaisten paikannus- ja hälytysteknologioiden soveltuvuutta uusiin käyttötarkoituksiin. Kehityshankkeisiin kuuluivat muun muassa paikantava kengänpohjallinen ja epilepsiakohtauksista ilmoittava tukikoiran hälytinratkaisu.

– Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä kaikille näille ratkaisuille. Kaikki ideat eivät ole johtaneet kaupalliseen menestykseen, mutta jokaisesta projektista on kertynyt arvokasta osaamista, Ohtonen sanoo.

Yrityksen uusin aluevaltaus on varsin kaukana perinteisestä elektroniikasta. PPO on kehittänyt patentoidun ForExt-metsäpalonsammutusaineen, jota suomalainen Kiilto valmistaa sille. Myös tämän tuotteen kansainvälistä liiketoimintaa kehitetään edelleen.

Erilaisia kehityshankkeita on yhdistänyt pyrkimys turvallisuuden parantamiseen sekä vahinkojen ennaltaehkäisemiseen ja minimoimiseen.

Entistä vahvemmin ydinosaamiseen

Nyt 45-vuotiaana PPO-Elektroniikka on päättänyt selkeyttää tuotevalikoimaansa ja keskittää resurssejaan entistä vahvemmin sairaalatekniikkaan.

– Kyse ei ole uudesta suunnasta, vaan entistä vahvemmasta keskittymisestä omaan ydinosaamiseemme. Sairaaloiden sähköturvallisuus on ollut toimintamme perustana yrityksen alkuvuosista lähtien.

Yritys kohdentaa entistä enemmän resursseja MEV-järjestelmän valmistuksen kehittämiseen, tekniseen asiakastukeen ja kansainvälisen kumppaniverkoston laajentamiseen.

Kotimaan markkinat ovat edelleen erittäin tärkeät. Uudisrakentamisen lisäksi suomalaisissa sairaaloissa on runsaasti vuosikymmenten aikana toimitettuja MEV-järjestelmiä, joiden ylläpito, huolto ja ajanmukaistaminen ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa.

Suomessa sairaalatekniikan tarjontaa täydentävät tanskalaisen Chromavison ergonomiset leikkaussalivalaistusratkaisut ja vuorokausirytmiä tukevat valaistusratkaisut.

Parhaillaan PPO viimeistelee MEV-8-järjestelmän päivitettyä versiota. Erityisesti järjestelmän helppokäyttöisyyttä on kehitetty asiakkailta ja kansainvälisiltä kumppaneilta saadun palautteen perusteella.

Ohtonen näkee mahdollisuuksia myös kokonaan uusien sairaaloiden sähköturvallisuuteen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Tuotekehityksen perusfilosofia ei kuitenkaan ole muuttunut 45 vuodessa.

– Lähtökohtana on aina todellinen tarve. Uutta teknologiaa ei kannata kehittää vain teknologian itsensä vuoksi, vaan sillä pitää pystyä ratkaisemaan jokin käytännön ongelma.

Pääkuvassa Timo Ohtonen ja tekninen päällikkö Kimmo Konttinen.