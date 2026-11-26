Japanilainen muistivalmistaja Kioxia on kehittänyt flash-muistin, jonka keskimääräinen lukuviive on vain kolme mikrosekuntia. Uusi muistitekniikka on yli kymmenen kertaa perinteistä TLC NAND -muistia nopeampi lukuviiveellä mitattuna. Tavoitteena on korvata osa tekoälypalvelimien kalliista DRAM-muistista.
Kioxia esitteli Tokiossa järjestettävässä Kioxia Forum -tapahtumassa kolmannen sukupolven XL-FLASH-muistin prototyypin. Tekniikka on kehitetty täyttämään DRAM-muistien ja perinteisten NAND-flash-muistien välistä aukkoa suorituskyvyssä, kapasiteetissa ja kustannuksissa.
Uudessa muistissa hyödynnetään CBA-tekniikkaa (CMOS directly Bonded to Array), jossa CMOS-ohjauspiiristö ja muistisolumatriisi valmistetaan erikseen ja liitetään suoraan toisiinsa. Ratkaisun ansiosta bittitiheys on kasvanut noin 70 prosenttia edelliseen XL-FLASH-sukupolveen verrattuna.
Samalla lukemisen energiatehokkuus on parantunut noin 135 prosenttia, kun dataa luetaan 512 tavun yksiköissä. XL-FLASH-tekniikan etuna perinteiseen NAND-muistiin verrattuna on myös parempi kirjoituskestävyys.
Generatiivisen tekoälyn yleistyminen kasvattaa nopeasti palvelimien muistikapasiteetin tarvetta. Kaiken datan pitäminen DRAM-muistissa on kuitenkin kallista ja kasvattaa järjestelmien energiankulutusta.
Kioxian tavoitteena on mahdollistaa uudenlaiset muistiarkkitehtuurit, joissa data sijoitetaan eri muistikerroksiin sen käyttötiheyden ja suorituskykyvaatimusten perusteella. Nopeimmin tarvittava data säilytetään edelleen DRAM-muistissa, mutta osa siitä voidaan siirtää nopeaan flash-muistiin.
Kioxia kehittää tekniikkaa sekä suuren IOPS-suorituskyvyn SSD-levyihin että CXL-väylään (Compute Express Link) liitettäviin muistinlaajennusmoduuleihin. Jälkimmäisissä flash-muisti voisi toimia osana palvelimen laajennettua keskusmuistihierarkiaa.
Kolmannen sukupolven XL-FLASH-muistien näytetoimitukset valituille asiakkaille on määrä aloittaa maaliskuussa 2027. Kioxia ei vielä kerro uuden muistin kapasiteettia, hintaa eikä tarkkaa kirjoituskestävyyttä.