Globaalit puolijohdemarkkinat ovat menossa kohti vahvaa vuotta 2027 samalla, kun Euroopan valmistava teollisuus osoittaa yhä selvempiä elpymisen merkkejä. Kasvavalla kysynnällä on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Useiden tehopuolijohteiden toimitusajat ovat vain yhden vuosineljänneksen aikana pidentyneet 16 viikosta vähintään 26 viikkoon.
Tämä käy ilmi puolijohdejakelija Avnet Silican tuoreimmasta Trendliner-kvartaaliraportista. Ennusteen mukaan raportin kattama osa maailman puolijohdemarkkinoista kasvaa tämän vuoden 453 miljardista dollarista ensi vuonna 502 miljardiin dollariin. Kasvua kertyy 10,7 prosenttia.
Investoinnit tekoälyinfrastruktuuriin ovat tärkeä kasvun veturi, mutta kasvu ulottuu myös teollisuusautomaatioon, energianhallintaan, autoelektroniikkaan ja tietoliikenteeseen.
Erityisen kiinnostavaa on kehitys Euroopassa. Ostopäällikköindeksi (PMI) nousi syyskuussa 52,9 pisteeseen eli korkeimmalle tasolleen 52 kuukauteen. Samalla valmistavan teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat nopeinta tahtia sitten maaliskuun 2022.
Autoelektroniikka on edelleen EMEA-alueen suurin puolijohteiden sovellusalue 17 miljardin dollarin markkinoillaan. Seuraavien kolmen vuoden aikana muiden sovellusalueiden odotetaan kuitenkin kasvavan nopeammin. Avnet Silica ennustaa PC-tietokoneiden puolijohteille keskimäärin 13,9 prosentin vuosikasvua, älypuhelimille 13,1 prosentin, energianhallinnalle 12,3 prosentin ja palvelimille 11 prosentin kasvua.
Samalla komponenttien saatavuudesta on jälleen muodostumassa haaste. Kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen välillä tehotransistorien, IGBT-komponenttien, tasasuuntaajien ja tehonhallintapiirien toimitusajat ovat pidentyneet vähintään 16 viikosta vähintään 26 viikkoon.
Myös NOR- ja NAND-flash-muistien, DRAM- ja eMMC-muistien sekä SSD-levyjen toimitusajat ovat vähintään 26 viikkoa. Sama koskee mikro-ohjaimia ja mikroprosessoreita. Monien ohjelmoitavien logiikkapiirien toimitusaika on noin vuosi.
Yksi ensi vuoden epävarmuustekijöistä on se, kuinka pitkään suuret pilvipalveluyhtiöt jatkavat investointejaan tekoälyinfrastruktuuriin nykyisellä tahdilla. Sijoittajat seuraavat entistä tarkemmin kapasiteetin käyttöastetta, investointien tuottoa ja ylikapasiteetin riskiä.
Avnet Silican tuoreimman markkinaraportin voi ladata täältä.