Maailmanlaajuinen muistipiiripula on kärjistynyt niin pahaksi, että elektroniikkavalmistajat ovat perustaneet erityisiä kriisiryhmiä komponenttien hankintaan. Joidenkin muistipiirien hinnat ovat jopa kymmenkertaistuneet vuodessa. Myös suomalainen älypuhelinvalmistaja Jolla joutuu kamppailemaan muistipiirien saatavuuden kanssa.
Asiasta kertoo Wall Street Journal. Muistipiirien saatavuus on heikentynyt niin rajusti, että elektroniikkavalmistajat joutuvat etsimään komponentteja jopa eBayn kaltaisilta verkkokauppapaikoilta.
Kriisin taustalla on tekoälydatakeskusten valtava muistipiirien kysyntä. Muistivalmistajat suuntaavat yhä suuremman osan tuotantokapasiteetistaan tekoälyjärjestelmien tarvitsemiin, paremman katteen muistipiireihin. Samalla perinteisen elektroniikan tarvitsemien muistien saatavuus heikkenee.
Tekoälyjättien ostovoima on muuttanut puolijohdemarkkinoiden voimasuhteita. Pienempien elektroniikkavalmistajien on entistä vaikeampi kilpailla rajallisesta tuotantokapasiteetista.
Suomalaisen Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäki kertoo Wall Street Journalille olevansa viikoittain yhteydessä shanghailaiseen hankinta-agenttiin löytääkseen uusia muistipiirieriä.
Ongelmaksi on noussut myös komponenttien aitous. Pienimäen mukaan jotkut komponenttivälittäjät sekoittavat käytettyjä muistipiirejä uusina myytäviin toimituseriin. Jolla onkin ryhtynyt tekemään komponenteille sähköisiä rasitustestejä pistokokein.
Muistipiiripula näkyy jo kuluttajahinnoissa. Microsoftin Xbox-pelikonsoli maksaa Yhdysvalloissa kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Osa elektroniikkavalmistajista pyrkii puolestaan hillitsemään kustannuksia pienentämällä laitteidensa muistikapasiteettia.
Nopeaa helpotusta muistipiiripulaan ei ole näköpiirissä. Merkittävää uutta tuotantokapasiteettia odotetaan markkinoille vuonna 2028, mutta korealaisen muistivalmistajan SK Hynixin arvion mukaan kysyntä voi ylittää tarjonnan aina vuoteen 2030 asti.
Elektroniikkateollisuudessa onkin varauduttava siihen, ettei kyse ole enää tilapäisestä komponenttipulasta vaan useita vuosia kestävästä markkinakriisistä.