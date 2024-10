ECF24 - huippuluokan tarkkuus tuli perustason skooppiin

ETN:n järjestämässä Embedded Conference Finland 24 -tapahtumassa oli mukana myös uusinta mittaustekniikkaa, kun useaa valmistajaa Pohjoismaissa edustava Testhouse Nordicin Petri Sutela esitteli Keysightin uunituoretta HD3-oskilloskooppia.

Keysightin kannettavien skooppien InfiniiVision-sarjassa uusi HD3 korvaa aiemmat 3000G X- ja 4000G X -skoopit. Laitteessa on 2 tai 4 analogista kanavaa, sekä takana liitäntä 16 digitaaliselle. Peruskaistanleveys on 200 megahertsiä, mutta hankkimalla lisenssiavaimen kaista kasvaa 350 ja 500 megahertsiin ja aina yhteen gigahertsiin.

HD3:n pointtina on se, että laitteessa on ensimmäistä kertaa skooppimaailmassa 14-bittinen AD-muunnin. High resolution -moodissa resoluutio on 16 bittiä. Ja tämä tarkkuus tuodaan suunnittelijoiden käyttöön aidosti kannettavassa boksissa.

Etuasteen kohinaluvut ovat tuttuja Keysightin kalliimmista UXR-sarjan skoopeista. Arvoksi ilmoitetaan 50 µVRMS. Petri Sutelan mukaan lähimmässä kilpailijassa lukemassa on yli 16 mikrovolttia, joten yli kaksinkertainen.

Muistia on 100 megapistettä kanavaa kohti ja näytteistysnopeus 3,2 giganäytettä kanavalla. Näyte päivittyy 1,3 miljoonan aaltomuodon nopeudella sekunnissa.

Tämä suorituskyky perustuu uuteen Keysightin itse suunnittelemaan kustomoituun ASIC-piiriin. Tämä toki on ollut skoopeissa trendinä jo pitkän aikaa, jotta yhä nopeammiksi käyvistä signaaleista saadaan riittävän tarkkaa mittausdataa.

InfiniiVision-sarjan aiempiin skooppeihin verrattuna hyppäys eteenpäin on iso. Kun aiemmin skoopit ylsivät 8-bittisellä muuntimella 256 kvantisointitasoon, HD3:n 14 bitin tarkkuus nostaa resoluution 16384 kvantisointitasoon. Kilpailijat jäävät 12-bittisillä muuntimillaan selvästi HD3:n taakse.

3000G- ja 4000G-sarjojen skooppeihin verrattuna HD3:n kohina-arvo on 10 kertaa pienempi.

Keysightin mukaan 2-kanavainen HD3-perusmalli maksaa 8323 dollaria, neljä kanavaa saa 9187 dollarilla.

Petri Sutelan esitys löytyy ECF-tapahtuman Youtube-kanavalta. Esityskalvot löytyvät täältä.