POCO-uutuus nostaa halpapuhelimien riman erittäin korkealle

Xiaomi-konserniin kuuluva POCO on tuonut Suomen markkinoille uuden X3 NFC -mallinsa. Peliharrastajille suunnattu uutuus esittää yli tuhannen euron premium-laitteiden ostajille varsin suoran kysymyksen: miksi ihmeessä laitteesta pitää maksaa niin paljon?

On POCO-uutuudessa toki puutteitakin. Se ei toimi 5G-verkoissa eli jos 5G on ostajalle iso juttu, POCO X3 NFC ei ole vastaus. Muilta ominaisuuksiltaan laite osoittaa, että uuden tekniikan valuminen edullisempiin malleihin on vain nopeutunut.

POCO X3 NFC:n näyttö on 6,67-tuumaisella FHD+ DotDisplay -ruutu, joka virkistyy 120 kertaa sekunnissa. Näyttö aistii kosketusta 240 kertaa sekunnissa, joten se on responsiivisuudeltaan ehdotonta premium-tasoa. Näyttö on esimerkiksi kaksi kertaa nopeampi kuin yksikään uusista iPhoneista.

POCO hyödyntää Xiaomin laitteista tuttua dynaamista virkistystaajuuden säätöä. Jos sisältö päivittyy 60 kertaa sekunnissa, ruutu asettuu samaan moodiin. Pelatessa ruutu nopeutuu, kirjaa lukiessa hidastuu, joten akkukesto paranee.

Akussa on kapasiteettia 5160 milliampeerituntia ja sitä ladataan 33 watin teholla. Prosessori on Qualcommin 700-sarjan tehokkain suoritin eli Snapdragon 732G, jolla grafiikkaa pyörittää Adreno 618 Elite Gaming -prosossori.

POCO X3 NFC sisältää huippulaadukkaan neljän kameran järjestelmän, johon kuuluu 64 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin laajakuvakamera, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyyskennon.

Puhelimen neloiskameran pääkenno on Sony IMX 682. Sen rinnalla on 13 megapikselin laajakuvakamera, kahden megapikselin makrokamera ja syvyyskenno. Etupuolella on näytössä olevan reiän takana 20 megapikselin selfiekamera. Kuvaajille tarjolle on XIaominkin laitteista tuttuja erikoiskuvaustiloja. Videota laite tallentaa 4K-tarkkuudella.

POCO X3 NFC tulee Suomessa saataville 6+128 gigatavun versiona 269 euron hintaan. Rahalla saa todella paljon ominaisuuksia.