Japanilainen ROHM on esitellyt uuden infrapunalaserin, joka mullistaa lidar-sovellusten suorituskyvyn. Uusi RLD8BQAB3-laserdiodi tuottaa jopa 1 kW:n valotehon, mikä merkittävästi parantaa etäisyyden mittauksen tarkkuutta ja resoluutiota. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa autonomisten ajoneuvojen, droonien ja robottien käyttöön.

Qualcomm julistaa itsensä voittajaksi kiistassa Armin kanssa sen jälkeen, kun valamiehistö antoi päätöksen kahdessa kolmesta ratkaistavasta kysymyksestä. Tuomari ei salli uutta oikeudenkäyntiä ennen kuin yritykset ovat keskustelleet sovittelijan kanssa.

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2025 tietotekniikan professori Heidi Kuusniemen Vaasan yliopistosta. Kuusniemi on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu paikkatietotekniikan ja satelliittinavigoinnin asiantuntija, joka on tehnyt merkittävää työtä avaruusteknologian ja paikannusjärjestelmien parissa yli 20 vuoden ajan.

Mikroelektromekaanisiin järjestelmiin eli MEMS-komponentteihin perustuvat piiajoituslaitteet päihittävät kvartsin elektroniikkasuunnittelun uudella aikakaudella. Yksi MEMS-ajoituspiirien vahvuuksista on ohjelmoitavuus.

Englannissa kehitetty vallankumouksellinen kvanttitekniikkaan perustuva atomikello lupaa parantaa turvallisuutta ja tarkkuutta sotilasoperaatioissa. Puolustusministeriön salaisessa tutkimuslaitoksessa (Dstl) kehitetty kvanttitekniikkaa hyödyntävä atomikello on tarkkuudessaan täysin omaa luokkaansa.

Autonvalmistaja Honda Motor ja Renesas Electronics ovat ilmoittaneet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää korkean suorituskyvyn järjestelmäpiiri (SoC) ohjelmallisesti määritettäville autoille (SDV, Software-Defined Vehicle). Uusi SoC tulee tarjoamaan huippuluokan tekoälysuorituskykyä (2000 TOPS) yhdistettynä maailmanluokan energiatehokkuuteen (20 TOPS/W).

PC-markkinoilla puhaltavat uudet tuulet: ensimmäistä kertaa neljään vuoteen myynti kääntyy nousuun. Stocklyticsin keräämien tuoreiden tilastojen mukaan PC-myynti kasvaa globaalisti 2,9 prosenttia ja saavuttaa 225 miljardin dollarin rajapyykin vuonna 2025. Tämä merkitsee merkittävää käännettä markkinoille, jotka ovat kärsineet viime vuosina mittavista laskuista.

Nokia ja Intuitive Machines ovat saaneet valmiiksi maailman ensimmäisen Kuuhun lähetettävän 4G-verkon integroinnin. Verkko lähtee matkalle helmikuun lopussa osana IM-2-missiota.

Japanilainen teknologiayhtiö Kyocera on sijoittanut 5 miljoonaa euroa oululaisen TactoTekin kehittämään IMSE-teknologiaan (Injection Molded Structural Electronics). Investoinnin myötä Kyocera ja TactoTek laajentavat strategista yhteistyötään, jonka tavoitteena on kehittää entistä ohuempia, kevyempiä ja intuitiivisempia ihmisen ja koneen rajapintoja.

Ravintolakeittiö on varsin vihamielinen ympäristö paitsi työtään tekeville ammattilaisille, myös omistajan sähkölaskulle. Kiinteistösijoittaja Areim voitti viime vuoden Energianerokas 2024 -palkinnon onnistuttuaan puolittamaan ravintolakeittiöiden ilmanvaihdon aiheuttaman sähkölaskun. Temppu onnistui suomalaisella anturitekniikalla.

Japanilainen Murata Manufacturing on esitellyt maailman pienimmän induktorin, jonka mitat ovat vain 0,16 x 0,08 millimetri. Tämä 006003-kokoinen siruinduktori, joka on kooltaan lähes hiekanjyvän luokkaa, julkistettiin maailman suurimmilla kulutuselektroniikan messuilla CES 2025 -tapahtumassa Las Vegasissa.

Nokia ja Saudi-Arabian stc Group ovat yhdessä tehneet historiaa Lähi-idän ja Afrikan alueella suorittamalla ensimmäisen onnistuneen terabitin (1Tbps) pitkän matkan kenttäkokeen. Testi toteutettiin stc Groupin DWDM-verkossa (Dense Wavelength Division Multiplexing) ja siinä käytettiin Nokian kuudennen sukupolven PSE-6s-prosessoria (Photonic Service Engine).

HDMI Forum on julkistanut uuden HDMI 2.2 -standardin, joka nostaa HDMI-väylän kaistanleveyden ennätykselliseen 96 gigabittiin sekunnissa. Tämä kaksinkertainen nopeus verrattuna edeltävään HDMI 2.1 -versioon mahdollistaa korkeammat resoluutiot, nopeammat virkistystaajuudet ja uuden sukupolven audiovisuaaliset kokemukset.

OnePlus on julkistanut uuden lippulaivapuhelimensa. Eilen esitellyt 13-mallin myötä yhtiö viimeistään hyppää premium-laitteiden kisaan, sillä 16 gigatavun muistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla laitteen hinta on 1149 euroa. Uutuutta pitääkin verrata lähes Applen ja Samsungin kalleimpiin malleihin.

OnePlus ilmoitti tänään virallisesti uusimpien lippulaivalaitteidensa, OnePlus 13 -sarjan, globaalista lanseerauksesta. Tarjolla on uusi lippulaiva eli OnePlus 13 sekä sen edullisempi tytärmalli 13R.

Hollantilainen ja mittaus- ja testausratkaisujen jakelija CN Rood laajentaa yhteistyötään Tektronixin kanssa ja alkaa edustaa yhtiötä nyt myös Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. CN Rood on saavuttanut suuren menestyksen Tektronixin tuotteiden edustajana Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Ruotsissa.

Energian varastointiratkaisujen kehittävä japanilainen Nichicon ja ruotsalainen Epishine ovat esitelleet Las Vegasin CES-messuilla vallankumouksellisen itsestään latautuvan paristoratkaisun. Uusi SCB-EpNi-2500-000400-moduuli yhdistää Nichiconin huippuluokan LTO-paristot ja Epishinen ultrakevyet, joustavat orgaaniset aurinkokennot.

Nokia ilmoitti tänään saavuttaneensa merkittävän rajapyykin, kun sen 5G-teknologiaan essentiaaleiksi julistettujen patenttiperheiden määrä on ylittänyt 7000. Yhtiön keskeiset keksinnöt, kuten innovaatiot 5G-radioiden protokollasuunnittelussa, 5G-turvallisuudessa ja käyttöliittymäteknologioissa määrittelevät, miten älypuhelimet, älyautot ja muut yhdistetyt laitteet kommunikoivat 5G-verkkojen kanssa.

Suomalainen HMD Global on esitellyt uuden innovaation, HMD OffGrid -palvelun, joka hyödyntää huipputason satelliittiteknologiaa varmistaakseen yhteydet myös perinteisten mobiiliverkkojen ulottumattomissa. Pakettiin kuuluu OffGrid-laite, joka painaa vain 60 grammaa ja maksaa 169 euroa.

Bosch Sensortecin liikeanturit mahdollistavat tehokkaan eleohjauksen pienikokoisissa ja energiaa säästävissä älylaitteissa. Yhtiö esittelee uusia anturiratkaisuaan Las Vegasin CES-messuilla.