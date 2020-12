Sveitsiläisen Lemon B-liitinsarja tarjoaa modulaarisen, ergonomisen, lujatekoisen ja luotettavan moninapaisen pyöreän liittimen. Se on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja luotettavaa Push-Pull-lukitusta.

Norjalaiset tuottavat eniten SER-jätettä kotitaloutta kohti, peräti 57 kiloa vuodessa. Globaalien elektroniikkajätetilastojen mukaan kovin paljon kehuttavaa ei ole meissä suomalaisissakaan. Jokaisesta taloudesta kertyy joka vuosi 41,6 kiloa elektroniikkajätettä.

Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset heinäkuussa 2020. Moni valmistaja on jo esitellyt tulevien muistien protoja, mutta nyt tiedetään, milloin viimeistään uusi DRAM-tekniikka tulee markkinoille. Syksyllä 2021.

Nokian ja Telefónican uudessa tutkimuksessa todettiin, että 5G-verkot ovat jopa 90 prosenttia energiatehokkaampia liikenneyksikköä kohden kuin vanhat 4G-verkot. Kolmen kuukauden ajan tehty tutkimus keskittyi Telefónican verkkojen tukiasemien eli RAN-osien energiankulutukseen.

Amazon Web Services on pilvipalvelujen kiistaton ykkönen. Sen hallussa on jo 45 prosenttia pilvipalvelujen markkinoista. Eilen käynnistyneen re:invent-kehittäjätapahtuman avauksessa pääjohtaja Andy Jassy kuitenkin korosti, että asema on tullut johtamisella.

Amazon Web Services aloitti eilen kolme viikkoa kestävän re:Invent-kehittäjätapahtumansa. Virtuaalisen konferenssin alla AWS esitteli laajennuksen, jonka avulla MacOS-koodia voidaan ajaa natiivisti yhtiön E2C-pilvipalvelussa.

Qualcomm käynnisti tänään Snapdragon Tech Summit -virtuaalitapahtuman, jonka ykkösuutisena se julkisti seuraavan polven lippulaivapiirinsä. Snapdragon 888 on tärkeä piirisarja, sillä ensi vuonna markkinoille tulevat Android-huippumallit perustuvat siihen.

Alihankintateollisuuden ykköstapahtumana paikkansa vakiinnuttanut Tampereen Alihankinta järjestetään ensi viikolla kolmipäiväisenä virtuaalitapahtumana. Siihen on etukäteen ilmoittautunut 250 yritystä.

Tämän vuoden lopulla 5G-verkkojen ulottuvilla elää jo miljardi ihmistä. Vuoden lopulla 5G-tilaajia on jo 220 miljoonaa, arvioi Ericsson uudessa Mobility Report -raportissaan. Kiinassa näistä on 80 prosenttia eli 175 miljoonaa.

VTT kehittää eurooppalaisten tutkimuspartnereiden kanssa kestomagneettien 3D-tulostukseen soveltuvaa uutta materiaalia, jota voidaan hyödyntää sähkö- ja hybridiajoneuvojen moottoreissa. Tähtäimessä on täysin 3D-tulostettava sähkömoottori, joka olisi noin 30 prosenttia nykymoottoreita kevyempi.