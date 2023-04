Tarkkojen laadunohjauksen menettelyjen noudattaminen on tärkeää missä tahansa tuotantotiloissa raaka-aineiden käsittelystä alkaen. Monilla teollisuuden aloilla mutta etenkin lääkkeiden, kosmetiikan, ruoan ja juomien valmistuksessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että epäpuhtaudet eivät pääse tunkeutumaan tuotantoprosessiin – eivät edes ne kaikkein pienimmät ja ihmissilmälle näkymättömät epäpuhtaudet. Esimerkiksi mitättömän pieni epäpuhtaus älypuhelimen litiumioniakussa voi haitata suoritustehoa, aiheuttaa kuumentumista tai jopa tulipalon.

Analog Devices on tuonut markkinoille erittäin hiljaisen kaksoislähtöisen DC/DC-mikromoduuliregulaattorin, jonka toteutus pitää sisällään monia patentoituja innovaatioita. Erityisesti moduulin kohina-arvot on saatu puristettua alhaisiksi.

Tutkijat ovat vuosikausia kehittäneet muistitekniikkaa, joka voisi korvata sekä nopeat DRAM-muistit että haihtumattomat flash-muistit. Lancasterin yliopistossa Englannissa on kehitetty tällainen muisti. Sen nimeksi on valittu UltraRAM ja sen kaupallistamiseksi on perustettu oma yrityksensä.

OnePlus on tuomassa markkinoille ensimmäistä tablettiaan. Yhtiö on nyt tuonut faniyhteisön jäsenille mahdollisuuden ennakkovarata laite. Varaus onnistuu 99 euron varausmaksulla, joka hyvitetään tabletin hinnassa.

Nokia ilmoittaa, että jordanialainen Zain Jordan on valinnut sen monivuotisella sopimuksella toimittaakseen 5G Radio Access Network (RAN) -laitteita kaikkialle Jordaniaan. Suurin osa päivitetyistä tukiasemista otetaan käyttöön tämän vuoden aikana.

Tarve tietoturvalliselle tiedonsiirrolle kasvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Sertifioitujen ja suojattujen ympäristöjen ylläpitoa helpottava Insta Yhdyskäytävä on laajentunut uudella selainpohjaisella File Drop -käyttöliittymällä. Datadiodipohjainen yhdyskäytäväratkaisu mahdollistaa tiedonsiirron eri turvaluokkien tai organisaatioiden verkkojen välillä tarvittaessa useamman turvaluokan yli TL II -tasolle saakka.

Taiwanilainen MediaTek on saavuttanut markkinajohtajan aseman 5G-älypuhelimissa erityisesti keskihintaluokkaisissa laitteissa. Premium-lippulaivasarjassa sen piirisarjat ovat kuitenkin hävinneet kisoja Qualcommin Snapdragon-sarjan tehokkaimmille piireille. Tämä saattaa nyt muuttua.

Tammi-maaliskuussa myytiin vain 56,9 miljoonaa henkilökohtaista tietokonetta, mikä on 29 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mutta miksi PC ei myy? Heikko kysyntä, suuret varastot ja heikkenevä makrotaloudellinen ilmapiiri vaikuttivat kaikki perinteisten tietokoneiden toimitusten jyrkkään laskuun, sanoo tutkimusaitos IDC.

Bluetooth on yksi maailman menestyneimmistä langattomista tekniikoista. Tänä vuonna markkinoille tuodaan 5,4 miljardia Bluetooth-laitetta. Volyymi kasvaa tasaisesti ja niin käy jatkossa myös BLE-yhteyksien datanopeudelle.

Texas A&M -yliopiston tutkijat ovat tutkineet metallittomia akkuja, koska haluavat varautua koboltin ja litiumin loppumiseen. Tutkijat havaitsivat, että vesipohjaisten akkuelektrodien varauskapasiteetti vaihtelee jopa 1000 prosenttia.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto raportoi uudesta, aiempaa kehittyneemmästä kiristyshaittaohjelmasta, jolle tutkijat antoivat nimeksi "Rorschach". Haittaohjelma aon jo käytetty hyökkäyksessä yhdysvaltalaista yritystä vastaan. Yhtiön mukaan Rorscharh on tähän asti nopein kiristyshaittaohjelma.

SMC Automation on kehittänyt verkkotyökalun, jonka avulla pneumaattisen turvapiirin suunnittelu tapahtuu muutamassa minuutissa. PneuSAFE koneturvasovelluksesta löytyy nopeasti ja helposti turvatoimintoja ja turvasovelluksia, joiden piirit TÜV Rheinland on vahvistanut ISO 13849 kategorioiden ja suoritustasojen mukaisiksi.

Elektroniikan komponenttien verkkokauppias Digi-Key Electronics on päässyt miehen ikään, kun Minnesotan Thief River Fallsissa jättimäistä varastoaan pitävä yritys täytti 50 vuotta. Virstanpylvään kunniaksi pikkukaupungin pormestari Brian Holmer julisti 3. huhtikuuta 2023 "Digi-Key-päiväksi”.

Intel valmistaa paljon muitakin kuin PC-koneiden mikroprosessoreja. Argonnen kansallisen laboratorion tulevaan Aurora-supertietokoneeseen se tekee myös grafiikkaprosessoreja, joista suurin on 100 miljardi transistoria sisällään pitävä MAX-sarjan grafiikkaprosessori.

Suomessa aiotaan kehittää maailman edistyneimpiä ADAS-piirejä. Asialla on Murata Electronics, joka tunnetaan jo laajasti autoteollisuuden MEMS-anturien kehittäjänä. ADAS vaatii edistyneempiä algoritmeja, joihin Murata pääsee käsiksi investoimalla espoolaiseen Nordic Inertialiin.

Aurinkosähkön pientuotanto yleistyy lähes eksponentiaalista vauhtia. Sähkön jakeluverkon rinnalla toimiviin sähköntuotantojärjestelmiin kohdistuu useita teknisiä vaatimuksia, sillä sähköverkon tulee toimia turvallisesti ja luotettavasti.

Yhdenkin käyttäjän tekemä virhe voi aiheuttaa merkittävät taloudelliset vahingot ja mainehaitan yritykselle. Frendy Oy:n tietojenkalastelutestiin osallistuneista yrityksistä 72 prosentissa yksi tai useampi käyttäjä jäi haaviin.

Italialainen Andrea Bocelli konsertoi eilen Tampereella Nokia Arenalla, mutta esityksestä pääsi nauttimaan reaaliajassa myös Helsingissä. Elisa välitti konsertista 360-asteisen VR-striimin 5G-verkon välityksellä. Kyse oli yhdestä maailman ensimmäisistä kaupallisista konserteista, johon yleisö pääsi etäosallistumaan livenä.