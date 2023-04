Kiinalainen Contemporary Amperex Technology eli CATL on yksi maailman suurimpia sähköautojen akustojen valmistajia. Auta Shanghai -näyttelyssä se esitteli uuden akkutekniikan, joka kaksinkertaistaa nykyisten akkujen energiatiheyden.

Sveitsiläinen u-blox on julkistanut uusimman autoteollisuuden sovelluksiin räätälöidyn moduulinsa. ZED-F9L-moduui tuottaa alle metrin paikkatiedon ja tarkan liiketiedon myös erittäin vaativissa oloissa. Moduuli kestää jopa 105 asteen lämpätiloja.

Jo yli vuosi sitten Euroopan komissio esitti jättimäistä European Chips Act -pakettia, jonka tavoitteena on nostaa Eurooppa takaisin merkittäväksi puolijohteiden tuottajaksi. Nyt parlamentti ja EU-jäsenmaat ovat päässeet poliittiseen sopuun paketista.

Nokian ensimmäisen vuosineljänneksen tulosluvut olivat kaksijakoiset. Liikevaihto kehittyi sutjakkaasti, jopa odotuksia paremmin, mutta samalla kannattavuus heikkeni erityisesti kruununjalokivi mobiiliverkoissa. Kiinteissä verkoissa luvut olivat paremmat.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkaissut Cloud Threat Report Volume 7 -raportin, joka on yhtiön mukaan tähän asti kattavin pilvipalveluiden uhkia käsittelevä raportti. Raportista nousee esille se, että suurin osa verkkoihin murtautumisista perustuu pieneen määrään turvallisuussääntöjä, joiden noudattamista laiminlyödään.

Kevätaurinko on tuonut motoristit taas tien päälle ja Garmin juhlistaa alkavaa ajokautta esittelemällä uuden zūmo XT2 -navigaattorin moottoripyöriin. Zūmo XT2 erottuu aiemmista malleista suurikokoisella ja kirkkaalla 6 tuuman näytöllään.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto kertoo, että Dark Webissä myydään jo kaapattuja premium-tilejä ChatGPT:n käyttöön. Samalla yhtiö raportoi, etteivät keskustelubotin käyttöä estävät rajoitukset toimi.

Suomen viranomaisverkossa ollaan siirtymässä uuden polven tekniikkaan. Virve 2 -ratkaisuja testaan jo, mutta vanha Virve säilyy sen rinnalla pitkään. Päätelaitteita julkishallinnolle jatkossa toimittavan Senopin toimitusjohtaja Aki Korhosen mukaan siirtymä Virve 2:een kestää ainakin 2028 vuoteen saakka.

Tekoäly on valloittanut kahvipöytäkeskustelut. Keskusteluista voimme kiittää ChatGPT:n kaltaisia tekoälyjä, jotka loistavat kyvyllään laatia tekstejä – niin pätevästi kirjoitettuja artikkeleita kuin toimivaa koodiakin, kirjoittaa Lenovolla globaalin monimuotoisuustoimiston johtajana työskentelevä Ada Lopez.

Verkon viipaloinnin avulla voidaan tuoda uusia ominaisuuksia 5G-verkkoja käyttäville tahoille sekä tarjota eritasoista palvelulaatua eri sovelluksille. Tämä edellyttää uudenlaista lähestymistapaa verkon ja laitteiden palvelutason testaamiseen. Tähän vaaditaan aivan uusia testausmenetelmiä laitteiden ja sovellusten yhteensopivuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Suomen suurin ICT-tukkuri ALSO on tutkinut suomalaisten työssäkäyvien näkemyksiä vapauteen valita oma työkoneensa. Yksi tuloksista on mielenkiintoinen: vain 6 prosentilla on työkoneena Mac-tietokone, vaikka selvästi useampi haluaisi sellaisen.

Viavi Solutions on julkistanut jo seitsemännen 5G-verkkojen tilaa luotaavan raporttinsa. Sen perusteella 5G on ylittänyt tärkeän virstanpylvään, sillä maailmassa on nyt 5G-verkkoja 2497 kaupungissa 92 eri maassa.

Japanilainen Asahi Kasei Microdevices eli AKM kehittää uutta erittäin nopeaa virranmittaustekniikkaa. Tämä tekniikka on ihanteellinen suurtaajuussovelluksiin ja mahdollistaa pienempiä, tehokkaampia sähköjärjestelmiä. AKM esittelee uutta teknologiaa ensimmäistä kertaa 9.-11. toukokuuta PCIM Europe -messuilla Nürnbergissä.

Maailman älypuhelinmarkkinat kutistuivat tammi-maaliskuussa jo viidettä neljännestä putkeen. Ensimmäisen neljänneksen kokonaismyynti laski 12 prosenttia vuodentaksieen verrattuna.

Eaton on esitellyt ARCON 3G -valokaarisuojausjärjestelmä, joka vähentää haitallisten ja kalliiden valokaarituhojen riskiä pienjännitekojeistokokoonpanoissa. Kiinteistön sähköpääkeskukseen liitettävä ARCON takaa parhaan mahdollisen suojauksen valokaarelta, sillä sen kokonaisvaimennusaika on alle 2 millisekuntia.

Langattomissa lähiverkoissa toimivia laitteita on tuotu markkinoille jo pian kolmen vuosikymmenen ajan ja tähän asti laitteiden toimitusmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Viime vuonna toimitukset kuitenkin laskivat ensimmäistä kertaa, raportoi IDC.

Taiwanilainen MediaTek tunnetaan Dimensity-sarjan piireistään, joilla se yrittää kampittaa Qualcommin Android-älypuhelimissa. Nyt yritys on lanseerannut uuden Dimensity Auto -alustan, joka tuo uusimmat 5G-ratkaisut myös autoihin satelliittihätäpuheluja myöten.

Suomalainen elektroniikan sopimusvalmistaja NOTE Hyvinkää kertoo ottaneensa käyttöön uuden juotosuunin. Oy toivottaa tervetulleeksi uuden reflow-juotosuunin. Kyse on BTU Internationalin PYRAMAX 100A -uunista, joka muodostaa tasaisen juottamisen ohjelmoitavissa 8 kuumennusvyöhykkeessä (8 ylä- + 8 alalämmitintä).

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 319 miljoonaa euroa. Se on 13,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Sähköteknisen kaupan liiton mukaan luku rikkoi aiemmat ennätykset, ja oli kaikkien aikojen paras vuoden aloitus alalle.

Gigantti on tuonut 42 myymäläänsä Valokuitusen tuotteet ja asiantuntevan palvelun, jonka avulla valokuidun hankkiminen onnistuu ympäri maata. Valokuitusen valokuitu on ainoa valtakunnallisilla markkinoilla oleva tuote, joka perustuu avoimeen palveluun: asiakkaan ei tarvitse sitoutua yhteen nettiliittymän toimittajaan, vaan laajakaistan ja lisäpalvelut voi valita useiden yritysten valikoimista.