Sähkö- ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric tuo Suomen markkinoille pelaajille suunnitellun varavirtalaitteen. APC Back-UPS Pro Gaming on UPS_laite, joka suunniteltu suojaamaan pelilaitteita virtakatkoilta, energiapiikeiltä ja sähkövioilta.

Enemmän kytkentäkapasiteettia, pienempiä laiteratkaisuja, parempaa luotettavuutta ja suurempaa suorituskykyä. Näitä lupaa Pickering Electronics, joka on nostanut releidensä teholuokituksia.

Piikarbidi eli SiC kestää erittäin korkeita lämpötiloja, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin tehoelektroniikan komponenteille. Lisäksi SiC tarjoaa korkean sähköisen johtavuuden ja matalan sähkönvastuksen. Tämän takia SiC_pohjaisen tehoelektroniikan tuotantoon investoidaan nyt vauhdilla.

Datamäärän kasvu johtaa väistämättä siihen, että maailmassa tarvitaan yhä enemmän kuituverkkoja. Nokia haluaa isomman osan tänä vuonna noin 25 miljardiin dollariin kasvavista optisten verkkojen markkinoista. Tähän pyritään yhtiön yhdellä suurimmista yritysostoista.

Maailmassa on yli 3,9 miljardia aktiivista Android-käyttäjää, joten ei ole ihme, että laitteisiin yritetään koko ajan hyökätä. Check Point varoittaa etähallintaohjelmasta, joka uhkaa useimpia Android-laitteita ja antaa hyökkääjälle laajat oikeudet laitteen resursseihin.

ROHM on esitellyt uuden infrapunalähteen, joka yhdistää ledien ja VCSEL-emitterien parhaat puolet. Uusia valolähteitä halutaan käyttää autoissa kuljettajan tarkempaan valvontaan, mikä parantaisi turvallisuutta teillä. ROHM kutsuu tekniikkaansa nimellä VCSELED.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri oli viime vuonna kooltaan hieman alle miljardi dollaria. Samaan aikaan Arm-arkkitehtuurin kooksi on arvioitu 8,6 miljardia dollaria. Avoin pikkuveli kuitenkin ottaa kilpailijaansa kiinni kovalla vauhdilla. Uudet ytimet, kuten SiFiven tällä viikolla julkistamat vauhdittavat osaltaan kehitystä.

Nokia on päässyt sopimukseen Ranskan valtion kanssa merenalaisten verkkojen ASN-liiketoiminnan myynnistä. Kyse on ollut sivubisnes Nokian Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä. Kauppahinnaksi ilmoitettiin 350 miljoonaa euroa.

Datakeskuksissa ja suurteholaskennassa on iso ongelma. Dataa ei saada siirrettyä riittävän nopeasti laskentayksiköiden välillä nykyisiä sähköisiä linkkejä pitkin. Intel on demonnut integroitua optista piiriä, joka ratkaisee ongelmat kertaheitolla.

HighPoint lanseeraa Rocket 7600 -sarjan, joka tuo samalla maailman ensimmäiset PCIe Gen5 x16 NVMe RAID -kortit ja adapterit markkinoille. Nämä tallennusratkaisut tarjoavat ennennäkemätöntä suorituskykyä ja kapasiteettia, jotka vastaavat nykyajan vaativimpien tekoäly- ja tieteellisten sovellusten tarpeisiin.

Tietoturvayritys Fortinetin uudesta raportista selviää, että verkkorikolliset hyökkäävät yhä useammin yritysten OT-verkkoihin. Lähes kolmannes yrityksistä ilmoitti, että niihin oli tunkeuduttu yli kuusi kertaa kuluneen vuoden aikana.

Microsoftin VS Code on erittäin suosittu kehitysympäristö. Microchip on kehittänyt ohjaimiensa MPLAX B -työkaluihinsa laajennukset, joiden avulla kehittäjät voivat työstää projektejaan VS Codessa. Kyse on ns. varhaisen vaiheen tuesta, laajemmin ne tulevat saataville myöhemmin.

Yhä suurempi osa ohjelmointikoodista on tekoälyn generoimaa. Ranskalainen Mistral AI, joka tunnetaan avoimien LLM-mallien kehittäjänä, on esitellyt erityisesti koodaajille kehitetyn mallin. Codestral on tuottaa testien mukaan tarkempaa ja tehokkaampaa koodia kuin aiemmat mallit.

Pitkän aikaa ajateltiin, että kodin eri laitteita voisi ohjata eleillä. Nyt eleet joutuvat romukoppaan, sillä pienten MEMS-mikrofonien ja tekoälyn myötä niin keittiön koneet, valvontakamerat, älykaiuttimet kuin television kaukosäätimet oppivat kuuntelemaan sanallisia komentoja.

TDK kertoo kehittäneensä uuden materiaalin, jolla kiinteään elektrolyyttiin perustuvan pariston tai akun energiatiheys kasvaa 100 kertaa aiempaa suuremmaksi. CeraCharge-materiaalin energiatiheys on 1000 wattituntia litraa kohti.

Bosch Sensortech on esitellyn ilmanlaadun valvontaan MEMS-anturipiirin, joka sulkee sisäänsä neljä eri anturia. Uutuus mittaa kaasuja, kosteutta, lämpötilaa ja ilmanpainetta 50 prosenttia edeltäjäänsä pienemmällä virrankulutuksella.

Robottien määrä tuotannossa kasvaa kaikkialla, mutta rankingin ykkösenä on Etelä-Korea. Siellä 10 000 työntekijää kohti on 1012 asennettua robottia tuotantolinjalla. Koreaa voidaan pitää maailman automatisoiduimpana maana.

Kännykkävalmistajat aina hehkuttavat uusimpia lippulaivamallejaan, mutta niiden työhevosia ovat halvempien luokkien mallit. OnePlus on esitellyt Nord CE4 Liten, joka on yhtiöllä äärimmäisen tärkeä laite. Sen edeltäjä oli tiettävästi OnePlussan myydyin puhelin viime vuonna.

Oulun yliopistossa on saavutettu merkittävä tulos 6G-vastaanottimien kehityksessä. Diplomi-insinööri Sumit Singh on väitöstutkimuksessaan kehittänyt erittäin tehokkaan vastaanottimen etuasteen, joka kykenee vastaanottamaan jopa 300 gigahertsin signaaleja antennista.

Kvanttitietokoneiden kehittyessä yksi tutkimuksen aiheita on se, miten kvanttikoneiden dataa voisi lähettää internetissä. Tällä hetkellä kvanttitieto on epävakaata, pitkien etäisyyksien päässä ja kvanttibitit eli kubitit katoavat helposti tai pirstoutuvat lähetyksen aikana.