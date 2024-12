Autojen uusin tutkapiiri erottaa jalankulkijan jopa 380 metrin päästä

Tyypillisesti autojen ADAS-järjestelmien tutkat näkevät 50–80 metrin päähän, parhaimmillaan jopa yli 200 metrin päähän. Infineonin uusin RASIC-sarjan tutkapiiri tunnistaa jalankulkijan selvästi kauempaa.

Autojen autonomisen ajamisen kehittyessä yksi suurimmista haasteista on jalankulkijoiden havaitseminen tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. SAE:n määrittelemien L2+- ja L4-tason autonomisen ajamisen tarpeiden täyttämiseksi tarvitaan uuden sukupolven 4D-tutkia ja kuvantamisteknologioita. Näihin tarpeisiin vastatakseen Infineon Technologies AG on tuonut markkinoille uuden sukupolven RASIC CTRX8191F -tutkapiirin, joka on kehitetty erityisesti autonomisten ajoneuvojen vaatimuksia varten.

CTRX8191F-tutkapiiri perustuu 28 nanometrin prosessiin. Se tarjoaa huomattavasti paremman suorituskyvyn ja signaali-kohinasuhteen kuin aikaisemmat sukupolvet. Tämä mahdollistaa haavoittuvaisten tienkäyttäjien ja ajoneuvojen havaitsemisen jopa 380 metrin etäisyydeltä, kun järjestelmässä käytetään kahdeksaa lähetintä ja kahdeksaa vastaanotinta.

CTRX8191F-tutkapiiri mahdollistaa useiden tutkapiirien yhdistämisen matalilla taajuuksilla, mikä vähentää kalliiden RF-materiaalien tarvetta piirikorteissa. Lisäksi sen paketointiteknologiaan muotoilu helpottaa kustannustehokkaiden aaltoputkiantennien käyttöä. Digitaalinen PLL-teknologia mahdollistaa monimutkaisten aaltomuotojen tuottamisen äärimmäisen lyhyellä palautusajalla (<1 µs), mikä tekee siitä markkinoiden nopeimman vastaavan ratkaisun.

Infineon tarjoaa myös kattavan CARKIT-kehityspaketin, jonka avulla tutkapiiripohjaisten järjestelmien suunnittelu ja toteutus voidaan suorittaa nopeasti. CARKIT perustuu CTRX8191F-tutkan prototyyppimoduuliin, joka tukee useita järjestelmäkonfiguraatioita. Moduuli mahdollistaa esimerkiksi raakadatavirran, FFT-tulosten tai tutkadetektioiden välittämisen gigabitin Ethernet-liitännän kautta. Mukana toimitettu graafinen käyttöliittymä ja esimerkkikoodi nopeuttavat prototyyppien kehitystä.

CTRX8191F-tutkapiirin ja CARKIT-kehityspakettien ensimmäiset versiot ovat nyt saatavilla. Lisätietoja täältä.