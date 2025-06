Yksi ainoa siru optimoi sähköauton akuston

Sveitsiläinen LEM on lanseerannut uuden virranmittausyksikön sähköajoneuvojen akkujen hallintaan. Ensimmäistä kertaa markkinoilla LEM on yhdistänyt shuntti- ja avoimen silmukan Hall-ilmiöteknologiat yhteen osaan, jota kutsutaan hybridivalvontayksiköksi (HSU). Uutuudella yhtiö vastaa pienen tilantarpeen, alhaisen kustannustason ja korkeimman turvallisuustason haasteisiin sähköautojen akkujen hallintajärjestelmissä.

HSU edustaa merkittävää innovaatiota anturitekniikassa, sillä se on ensimmäinen, joka yhdistää shuntti- ja Hall-ilmiötunnistuksen yhteen komponenttiin. Tämä integrointi yksinkertaistaa järjestelmäarkkitehtuuria, parantaa turvallisuutta ja mahdollistaa saumattomat päivitykset muuttamatta mekaanista asettelua. Lisäksi se pienentää tarvittavien komponenttien määrää.

Sähköauton akuston valvontajärjestelmällä on kolme keskeistä roolia: se hallitsee akun varaustilaa ja kuntoa, pitää järjestelmän ja loppukäyttäjän turvassa ja suorittaa kennojen tasapainotuksen osana akun optimointiprosessia. Korkeamman turvallisuustason saavuttamiseksi järjestelmäinsinöörit käyttävät tyypillisesti kahta erillistä laitetta: shunttia 2000 A:n mittaamiseen ja täysin eristettyä virta-anturia 2000 A:n mittauksiin asti.

Nyt LEM on yhdistänyt molempien teknologioiden ominaisuudet ja suorituskyvyn yhdeksi piiriksi ja integroinut sen BDU:hun. Signaalit molemmista osioista – shuntista ja virta-anturista – kerätään sitten BMS:llä.

Shuntin resistanssi on erittäin alhainen, 25 µΩ, ja Hall-osa on galvaanisesti eristetty, tarkkuudella 2 % 500 A:lla ja 5 % 2000 A:lla. Signaaliliikennelinjat on erotettu toisistaan ​​(shunttisignaali ja analoginen tai digitaalinen väylä Hall-osalle), ja shuntin lämpötilakompensointia varten on NTC-signaali (negatiivisen lämpötilan kompensointi).

Molempien osien virranmittausalue on jopa ±2000 A 10 sekunnin ajan, ja käyttölämpötila-alue on laaja -40 °C - +125 °C.