Sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehittäjille koittaa helpotus. Ruotsalainen IAR on julkaissut päivitetyt versiot työkaluistaan, jotka mahdollistavat saman lähdekoodin hyödyntämisen sekä Arm- että RISC-V-arkkitehtuureissa. Tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen ja skaalautuvaan tuotekehitykseen erityisesti auto-, teollisuus-, lääketekniikka- ja IoT-markkinoilla.

Sveitsiläinen LEM on lanseerannut uuden virranmittausyksikön sähköajoneuvojen akkujen hallintaan. Ensimmäistä kertaa markkinoilla LEM on yhdistänyt shuntti- ja avoimen silmukan Hall-ilmiöteknologiat yhteen osaan, jota kutsutaan hybridivalvontayksiköksi (HSU). Uutuudella yhtiö vastaa pienen tilantarpeen, alhaisen kustannustason ja korkeimman turvallisuustason haasteisiin sähköautojen akkujen hallintajärjestelmissä.

Renesas esittelee ensimmäisen mikropiirin, joka tukee uutta USB-C 2.4 -standardia – vaikutukset ulottuvat suoraan langattomien pelihiirten virrankulutukseen ja yhteensopivuuteen. Langattomien pelihiirten yksi suurimmista haasteista on ollut virrankulutuksen ja suorituskyvyn tasapainottaminen. Uusin päivitys USB-C-standardiin voi vaikuttaa tähän yllättävän paljon.

Sulautettujen järjestelmien maailma on saamassa uuden suunnan, kun PX5 RTOS – uusi reaaliaikakäyttöjärjestelmä ThreadX:n alkuperäiseltä kehittäjältä William Lamielta – alkaa nousta esiin vaihtoehtona pieniin ja vaativiin mikro-ohjainympäristöihin. Viimeisin merkittävä askel tässä kehityksessä on saksalaisen debuggausjätti Lauterbachin ilmoitus täysimittaisesta TRACE32-tuesta PX5:lle.

Tietoturvayritys Check Pointin toukokuun haittaohjelmakatsaus paljastaa, että FakeUpdates on yhä yleisin sekä Suomessa ja maailmalla. Raportin mukaan FakeUpdates vaikutti 5,41 prosenttiin organisaatioista maailmanlaajuisesti. Suomessa sen esiintyvyys oli 3,80 prosenttia.

Liettualainen Fintech-yritys Revolut ilmoitti astuvansa mobiilimarkkinoille lanseeraamalla oman virtuaalioperaattorinsa, mutta Suomen liittymämarkkinaa se ei aio toistaiseksi koskettaa. Tähän on syynä ennen kaikkea Suomen mobiilimarkkinan poikkeuksellinen rakenne.

Maailmanlaajuiset puolijohdemyyntiluvut kasvoivat huhtikuussa 2025, kertoo puolijohdeteollisuuden yhdistys SIA. Myynti ylsi 57,0 miljardiin dollariin, mikä on 2,5 % enemmän kuin maaliskuussa ja 22,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhdysvaltalainen droonivalmistaja Skydio perustaa ensimmäisen eurooppalaisen tutkimus- ja kehitysyksikkönsä Tampereelle. Piilaaksosta ponnistava yritys aikoo keskittyä uudessa yksikössään erityisesti kehittyneiden kamerateknologioiden kehittämiseen itseohjautuville drooneilleen.

Bluetooth-yhteys on monelle arkipäiväinen apuväline langattomissa kuulokkeissa, kaiuttimissa tai paikannuslaitteissa. Harva kuitenkaan muistaa, että tämä näennäisesti harmiton toiminto voi kuluttaa akkua ja muodostaa merkittävän tietoturvariskin – erityisesti silloin, kun se on päällä turhaan.

Kiinassa on jo kehitetty kilpailija HDMI-väylälle GPMI-standardin muodossa. Kiinassa on myös kehitetty universaali pikalataustekniikka UFCS, joka pyrkii korjaamaan USB-standardin lataukseen liittyvät ongelmat.

Imec ja Gentin yliopisto ovat kehittäneet maailman ensimmäisen täysin integroidun mikroaalto-fotoniikkapiirin, joka yhdistää kaikki optiset ja mikroaaltokomponentit yhdelle sirulle.

Suomalainen Bevenic Oy on avannut uuden huipputeknologiaa hyödyntävän elektroniikkatehtaan Kuopion Pieni-Neulamäkeen. Investointi vahvistaa yhtiön kotimaista tuotantokapasiteettia ja tukee sen kasvustrategiaa erityisesti kriittisissä sovelluksissa, kuten lääketieteessä, turvallisuudessa ja puolustusteollisuudessa.

DigiKey, yksi maailman suurimmista elektroniikkakomponenttien jakelijoista, on julkaissut ilmaisen verkkokurssin, jossa opetetaan Zephyr-käyttöjärjestelmälle kirjoitettavien laiteajureiden kehitystä. Kurssin vetää tunnettu sulautettujen järjestelmien kouluttaja Shawn Hymel, ja se on suunnattu sekä opiskelijoille että ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan sulautetun ohjelmistokehityksen vaativammissa osa-alueissa.

Euroopan unioni on käynnistänyt mittavan drone- ja robotiikkahankkeen, jonka vetovastuuseen on valittu suomalainen Nokia. Uusi PROACTIF-projekti tähtää Euroopan teknologisen omavaraisuuden vahvistamiseen ja kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen miehittämättömien järjestelmien avulla.

Ruotsalainen sulautettujen järjestelmien asiantuntijayritys Percepio on julkaissut ilmaisen työkalun FreeRTOS-kehittäjille. Uusi Percepio View tarjoaa ammattilaistason jäljitysdiagnostiikkaa ja auttaa kehittäjiä ymmärtämään järjestelmänsä toimintaa visuaalisesti.

AWS:n Suomen ja Baltian teknologiajohtaja Jarkko Hirvonen kannustaa suomalaisyrityksiä tekoälykokeiluihin. Tekoäly on tulevaisuudessa osa kaikkia sovelluksia. Mukaan kehitykseen kannattaa hypätä heti.

Yli 9000 Asusin reititintä on kaapattu osaksi laajaa bottiverkkoa, joka tunnetaan nimellä AyySSHush. Hyökkäys hyödynsi haavoittuvuutta CVE-2023-39780, jonka avulla hyökkääjät saivat luvattoman SSH-yhteyden reitittimiin ja asensivat niihin pysyvän takaoven.

OnePlus on julkaissut uuden Pad 3 -tablettinsa ja laite on ilman muuta yhtiön tähän asti kunnianhimoisin tablettipanostus. Laitteen rauta on huippuluokkaa, ja se sopii suorituskykynsä puolesta täysipainoisesti myös työkäyttöön – ainakin melkein.

STMicroelectronics on julkistanut ensimmäisen Wi-Fi- ja Bluetooth-moduulinsa, , joka tuo langattoman yhteyden suoraan STM32-mikro-ohjainten rinnalle. ST67W611M1-oduuli pohjautuu Qualcommin langattomaan radiotekniikkaan ja toimii tytärprosessorina (network coprocessor), joka hoitaa Wi-Fi 6:n ja Bluetooth Low Energy 5.4:n itsenäisesti.

Suomen ensimmäinen megawattiluokan sähkörekoille tarkoitettu julkinen latausasema avataan Lietoon syyskuussa 2025. Plugit Finland Oy:n rakentama asema hyödyntää MCS (Megawatt Charging System) -standardia ja tarjoaa jopa 1000 kilowatin eli yhden megawatin lataustehon neljällä paikalla.