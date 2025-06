LUMI on nyt maailman yhdeksänneksi tehokkain

Suomen CSC:n ylläpitämä LUMI-supertietokone on maailman yhdeksänneksi tehokkaimmaksi tietokoneeksi tuoreessa kesäkuun 2025 TOP500-listauksessa. Samalla se on koko kärkikymmenikön energiatehokkain järjestelmä.

TOP500-listan kärjessä jatkaa yhdysvaltalainen El Capitan, jonka laskentateho on huikeat 1,742 eksaflopsia (EFLOP/s) HPL-suorituskykymittauksessa. Se koostuu yli 11 miljoonasta ytimestä ja käyttää AMD:n 4. sukupolven EPYC-prosessoreita sekä Instinct MI300A -kiihdyttimiä. Tehonkulutus on 29 581 kilowattia (kW), mikä vastaa pienen kaupungin sähkönkulutusta.

Kakkossijalla pysyy Oak Ridge -laboratorion Frontier, joka saavuttaa 1,353 EFLOP/s tehon. Se perustuu AMD EPYC 3 -prosessoreihin ja MI250X -grafiikkakiihdyttimiin. Frontierissa on noin 9 miljoonaa ydintä ja sen energiankulutus on 24 607 kW.

Kolmanneksi ylsi Intelin kehittämä Aurora, jonka laskentateho on 1,012 EFLOP/s. Järjestelmä käyttää Intel Xeon CPU Max -sarjan prosessoreita ja Data Center GPU Max -kiihdyttimiä. Vaikka Aurora on laskentateholtaan huippuluokkaa, sen tehonkulutus on huomattava: 38 698 kW – selvästi suurin koko kärkikolmikossa.

Yhdeksännelle sijalle sijoittunut LUMI, joka toimii CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa, tarjoaa laskentatehoa 379,7 petaflopsia (PFLOP/s). Se käyttää AMD EPYC 3 -prosessoreita ja Instinct MI250X -kiihdyttimiä, ja sen ytimien määrä on 2 752 704. Merkittävää on, että LUMI kuluttaa vain 7 107 kilowattia, mikä tekee siitä Top 10 -listan vähiten sähköä kuluttavan supertietokoneen – ja samalla yhden maailman energiatehokkaimmista huippujärjestelmistä.

Euroopan mittakaavassa LUMI on edelleen vahvoilla. Se on nyt Euroopan neljänneksi tehokkain supertietokone, heti uusimman saksalaisen JUPITER Boosterin (793 PFLOP/s), Italian HPC6-järjestelmän (478 PFLOP/s) ja Sveitsin Alps-järjestelmän (435 PFLOP/s) jälkeen. Näistä vain JUPITER on listan Top 5:ssa, mutta LUMI:n energiatehokkuus pesee kilpailijat – esimerkiksi JUPITERin kulutus on lähes kaksinkertainen (13 088 kW), vaikka laskentatehoa on vain tuplasti enemmän.