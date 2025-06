Tässä toukokuun pahimmat haittaohjelmat

Tietoturvayritys Check Pointin toukokuun haittaohjelmakatsaus paljastaa, että FakeUpdates on yhä yleisin sekä Suomessa ja maailmalla. Raportin mukaan FakeUpdates vaikutti 5,41 prosenttiin organisaatioista maailmanlaajuisesti. Suomessa sen esiintyvyys oli 3,80 prosenttia.

Suomessa etähallintatroijalainen Remcos nousi toiseksi yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Sen esiintyvyys oli 3,38 %.

Ransomware-markkinoilla SafePay nousi toukokuussa listan kärkeen. Ryhmä havaittiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2024, ja se hyödyntää niin sanottua kaksoiskiristysstrategiaa: kohteen tiedostot salataan samalla, kun arkaluontoista tietoa varastetaan lunnaiden maksun painostamiseksi. Erityisesti haittaohjelman sisältämä kyrillisellä aakkostolla kirjoitettujen kielten poissulkeminen viittaa mahdollisiin yhteyksiin venäläisiin toimijoihin.

SafePay käyttää aggressiivisia neuvottelutaktiikoita, kuten suoria puheluita uhreille sekä niin kutsuttua "häpeäsivustoa", jolla julkaistaan maksamattomien uhrien varastettuja tietoja. Vaikka ryhmä ei toimi Ransomware-as-a-Service (RaaS) -mallin mukaisesti, se on jo listannut yli 200 uhriksi joutunutta organisaatiota. Erityistä huomiota herättää se, että lähes viidennes uhreista on saksalaisia toimijoita. Se on poikkeama, joka erottuu tavanomaisista maailmanlaajuisista kiristysohjelmien kohdentamiskuvioista.

Suomen yleisimmät haittaohjelmat toukokuussa 2025

FakeUpdates (eli SocGholish) – JavaScriptillä kirjoitettu latausohjelma, joka huijaa käyttäjiä asentamaan tekaistuja selainpäivityksiä. Tallentaa haitalliset hyötykuormat levylle ennen niiden suorittamista ja toimii väylänä muun muassa GootLoaderin, Dridexin ja AZORultin kaltaisille haittaohjelmille. Esiintyvyys 3,80 %. Remcos – Etähallintatroijalainen (RAT), joka havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Se leviää roskapostien liitteinä olevien Microsoft Office -dokumenttien mukana ja on suunniteltu ohittamaan Microsoft Windowsin käyttäjätilien valvonta (UAC) sekä suorittamaan haittaohjelmia korkeilla järjestelmäoikeuksilla. Esiintyvyys 3,38 %. Androxgh0st – Pythonilla kirjoitettu bottiverkkohaittaohjelma, joka hyödyntää mm. Laravel- ja Apache-järjestelmien haavoittuvuuksia. Se varastaa arkaluonteisia tietoja kuten AWS-avaimia ja Twilio-tunnuksia, ja sitä käytetään usein pilvipalveluiden väärinkäyttöön. Esiintyvyys 0,84 %. SysJoker, Shiz, Quimitchin, Kazy, Pykspa, Ngioweb, vipersoftx. – Kaikkien haittaohjelmien esiintyvyys 0,42 %.

Maailman yleisimmät haittaohjelmat toukokuussa 2025