Robottien ja teollisuuden konenäköjärjestelmien kamerat voivat pienentyä entisestään. Omnivision on julkistanut uuden OG05D-kuvakennon, jonka 2,2 mikrometrin pikselit yhdistävät nopean kuvauksen, laajan dynamiikan ja hyvän herkkyyden myös lähi-infrapuna-alueella. Valmistajan mukaan kyseessä on alan pienin yli 70 desibelin HDR-dynamiikkaan kykenevä global shutter -pikseli.
Viiden megapikselin OG05D on suunniteltu erityisesti robotiikkaan, teollisuuden konenäköön, viivakoodinlukijoihin ja pienikokoisiin tekoälykameroihin. Yksi keskeisistä sovelluksista on humanoidirobottien kouluttamiseen tarvittavan kuvadatan kerääminen.
Uuden kennon tekninen haaste liittyy pikselin kokoon. Global shutter -kuvakennossa kaikki pikselit valotetaan samanaikaisesti, jolloin nopeasti liikkuvat kohteet eivät vääristy samalla tavalla kuin perinteisessä rolling shutter -kennossa. Tämä edellyttää kuitenkin pikselikohtaista varausmuistia, joka vie tilaa ja vaikeuttaa pikselin pienentämistä.
Omnivision on onnistunut yhdistämään 2,2 mikrometrin pikseliin yli 70 desibelin dynamiikan. Käytännössä kamera pystyy erottamaan yksityiskohtia sekä kirkkaasti valaistuilla että varjoisilla alueilla. Tämä on tärkeää esimerkiksi varastoissa ja tehtaissa liikkuville roboteille, joiden on tunnistettava ympäristönsä nopeasti muuttuvissa valaistusolosuhteissa.
Erityisen kiinnostava ominaisuus on yhden valotuksen HDR-kuvaus. Perinteisesti laaja dynamiikka muodostetaan yhdistämällä useita eri valotusajoilla otettuja kuvia. Liikkuvissa kohteissa tämä voi aiheuttaa haamukuvia ja muita virheitä. OG05D pystyy muodostamaan HDR-kuvan yhdestä valotuksesta 60 kuvan sekuntinopeudella.
Hämäräkuvauksessa kenno hyödyntää yhtiön Nyxel-tekniikkaa, joka parantaa herkkyyttä lähi-infrapunavalolle. Kvanttihyötysuhde ylittää 55 prosenttia 850 nanometrin ja 35 prosenttia 940 nanometrin aallonpituudella. Tämä mahdollistaa kohteiden tunnistamisen myös infrapunavalaistuksessa, jota ihmissilmä ei näe.
Kenno perustuu pinottuun, takaa valaistuun BSI-rakenteeseen. Sen optinen koko on 1/2,5 tuumaa, ja kotelon mitat ovat vain 6,6 × 5,3 millimetriä. Valmistajan mukaan uusi ratkaisu on 30 prosenttia edellisen sukupolven kennoa pienempi ja kuluttaa 30 prosenttia vähemmän tehoa.
Suurimmillaan OG05D tuottaa 146 kuvaa sekunnissa tavallisessa kuvaustilassa. Tämä on valmistajan mukaan 143 prosenttia enemmän kuin edellisen sukupolven kennossa. HDR-tilassa nopeus on 60 kuvaa sekunnissa.
OG05D tukee värikuvausta, mustavalkokuvausta sekä RGB-IR-kuvausta, jossa näkyvän valon ja infrapunavalon tietoa voidaan hyödyntää samassa järjestelmässä.
OG05D on jo saatavilla näytekappaleina, ja sarjatuotannon on määrä alkaa vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.