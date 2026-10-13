STMicroelectronics on esitellyt uuden MEMS-paineanturin, joka soveltuu sekä korkeuden mittaamiseen vuoristossa että sukellussyvyyden mittaamiseen veden alla. LPS27DEWO yhdistää kaksi mittausaluetta samaan komponenttiin ja soveltuu erityisesti älykelloihin, älysormuksiin, urheilukameroihin ja muihin puettaviin laitteisiin.
Anturin vedenalainen mittausalue ulottuu 6060 hehtopascaliin, mikä mahdollistaa syvyyden mittaamisen yli 50 metrissä. Anturi kestää vedenpainetta jopa 110 metrin syvyydessä. Mittaustarkkuus on ±0,5 prosenttia täydestä mittausalueesta, joten se soveltuu myös vaativampaan sukelluskäyttöön.
LPS27DEWO mitat ovat vain 2,7 × 2,7 × 1,7 millimetriä. Metallikannella suojattu kotelo helpottaa vesitiiviin rakenteen toteuttamista ja parantaa paineenkestoa. Uusi musta suojageeli puolestaan eliminoi voimakkaan valaistuksen aiheuttamia mittausvirheitä.
Anturin virrankulutus on vain 1,7 mikroampeeria, mikä tekee siitä sopivan pieniin akkukäyttöisiin laitteisiin. Digitaalisina liitäntöinä ovat I²C, SPI ja I3C, ja digitaalinen rajapinta toimii 1,2 voltin jännitteellä.
LPS27DEWO on jo sarjatuotannossa. Sen kappalehinta alkaa 2,18 dollarista tuhannen kappaleen tilauksissa.
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