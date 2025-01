Artikkelin on kirjoittanut Silicon Motionin tallennusratkaisujen liiketoiminnasta vastaava Nelson Duann. Hänellä on sähköinsinöörin tutkinto Stanfordin yliopistosta. Valmistumisensa jälkeen DUann työskenteli vuosia piirisuunnittelijana Sun Microsystemsissä. Silicon Motionin palveluksessa Duann on ollut jo yli 17 vuotta.