Valtaosa mobiilimaksuista oli viime vuonna huijauksia

Mobiiliyhteyksien suojausratkaisuja kehittävä Upstream on julkistanut raportin, joka on kylmäävää luettavaa. Yrityksen mukaan sen järjestelmät blokkasivat peräti 93 prosenttia kaikista mobiilimaksuista viime vuonna.

Upstreamin algoritmien mukaan nämä maksatapahtumat olivat petollisia. Kaikkiaan mobiilitapahtumia oli 1,71 miljardia 20 eri maassa erioperaattoreiden verkossa. Näistä 1,6 miljardia osoittautui huijauksiksi.

”Näkymätön digitaalinen uhka” -raportin tiedot perustuvat Upstreamin Secure-D-kokonaisvaltaisen petostentorjuntajärjestelmän käyttöönottoon, joka havaitsee ja estää vilpilliset mobiilitapahtumat, jotka ovat pääosin peräisin mainospetoksista. Vuoden 2019 lopulla alustaa käytti 31 matkaviestinoperaattoria 20 maassa.

On arvioitu, että mennessään läpi viime vuonna blokatut mobiilimaksut olisivat maksaneet käyttäjille ei-toivottuina maksuina 2,1 miljardia dollaria. Koko teollisuudenalalle online-, mobiili- ja sovelluksen sisäisestä mainonnasta aiheutuvat tappiot olivat 42 miljardia dollaria vuonna 2019, ja niiden odotetaan nousevan 100 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä.

Secure-D:n vuonna 2019 löytämien haittaohjelmien määrä nousi 98 000:een, kun se oli 63 000 vuonna 2018. Nämä 98 000 haittaohjelmaa saastuttivat yhteensä 43 miljoonaa Android-laitetta.

Sovelluksia pitäisi tietenkin ladata vain virallisesta kaupasta, Androidin tapauksessa google Playsta. Sekään ei valitettavasti läheskään aina auta. Upstreamin viime vuonna löytämistä sadasta vakavimmasta haittaohjelmasta 32 prosenttia on edelleen ladattavana. 19 prosenttia pahimmista haittaohjelmista on poistettu Google Playsta, mutta loput 49 prosenttia on saatavana kolmansien osapuolten sovelluskaupoista.

”Näkymätön digitaalinen uhka” -raportin voi ladata täältä.

