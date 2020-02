Erilaisia 5G-laitteita jo yli 200

Vuoden 2019 aikana markkinoille tuotujen 5G-laitteiden määrä kasvoi nopeasti. Vuosi alkoi hitaasti, mutta laitejulkistukset kiihtyivät eri puolilla maailmaa toimivien operaattoreiden käynnistäessä ensimmäiset kaupalliset 5G-palvelunsa. Tammikuun lopulla markkinoilla oli jo yli 200 erilaista 5G-laitetta, kertoo GSA-järjestö (Global mobile Suppliers Association).

Tammikuun 2020 loppuun mennessä GSA oli tilastoinut kuusitoista erilaista 5G-laitetyyppiä. Valikoimaan kuuluu puhelimia, silmikkonäyttöjä, reitittimiä, kannettava tietokoneita, USB-mokkuloita, drone-lennokkeja, robotteja, tabletteja, televisioita ja jopa yksi myyntiautomaatti.

Tarjolla on kaikkiaan 208 eri laitetta. Näistä 69 on kotien 5G-yhdyskäytäviä ja 62 puhelimia, joista 35 on juuri nyt kaupallisesti saatavilla. 5G-läppäreitä on markkinoilla viisi.

Erikoisemmista 5G-laitteita GSA listaa kolme robottia, kolme televisiota, kolme tablettia, kaksi dronea, kaksi silmikkonäyttöä, kaksi USB-mokkulaa sekä yhden myyntiautomaatin. Viimeksi mainittu on kiinalaisten UTStarcomin ja China Mobile Groupin kehittämä kylmäjuoma-automaatti, jolle on annettu nimeksi GoBox. Se tunnistaa käyttäjän kasvojen perusteella. 5G-tekniikalla kasvojentunnistusprosessi kestää alle sekunnin.