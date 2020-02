Ruotsi on 5G:ssä kaksi vuotta Suomea jäljessä

Suomalaisoperaattorien 5G-taajuuksien toimiluvat käynnistyivät vuoden 2019 alussa ja jo viime kesänä operaattorit käynnistivät meillä kaupallisia 5G-palvelujaan. Länsinaapurissamme Ruotsissa ollaan käytännössä kaksi vuotta jäljessä. 5G-taajuushuutokaupat järjestetään vasta lokakuussa.

Näin kertoo maan telehallintoviranomainen eli PTS (Post- och telestyrelsen). PTS:n mukaan se on nyt saanut valmiiksi uudet turvallisuusmääräykset, jotka on laadittu yhdessä maan turvallisuuspoliisin (Säpo) ja puolustusvoimien kanssa. Asiaa koskeva lainsäädäntö on myös saatettu vastaamaan uusia vaatimuksia.

PTS:n 5G-vaatimuksiin on samalla lisätty kohta, jonka mukaan operaattorin on ryhdyttävä vaadittaviin toimiin ja organisaatiomuutoksiin, jotta radiotaajuuksien käyttö ei aiheuta vaaraa Ruotsin kansallisen turvallisuuden kannalta. Yleisluontoisesti kirjattu vaatimus ei sinällään esimerkiksi estä tiettyjen laitetoimittajien käyttämistä verkoissa.

Huutokaupassa on jaossa taajuuksia 3,5 ja 2,3 gigahertsin alueelta. Suomessakin käytössä oleva 3,5 gigahertsiä on Euroopassa määritelty ensisijaiseksi 5G-taajuusalueeksi. PTS:n tavoitteena on, että kaikille halukkaille operaattoreille saadaan vähintään 80megahertsin siivu 5G-taajuuksia, jotta ne voivat tarjota tilaajilleen riittävän nopeita datayhteyksiä.

Tällä hetkellä PTS kysyy eri toimijoilta näkemyksiä siitä, miten huutokauppa pitäisi järjestää. Itse huutokauppa pidetään siis lokakuussa, joten käytännössä operaattorien toimilupien voisi ajatella tulevan voimaan esimerkiksi ensi vuoden alusta.