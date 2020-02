Huawei esitteli eilen Barcelonan MWC-messujen sijaan virtuaalisesti uusia tuotteitaan. Ehkä odotetuin uutuus oli yhtiön toisen polven taipuva älypuhelin. Huawein kulutuselektroniikkapuolen toimitusjohtaja Richard Yu esitteli Mate Xs -mallia ylpeänä.

Barcelonan Mobile World Congressin peruuntuminen laittoi useimpien yritykset tuotejulkistukset uusiksi. Yritykset järjestävät erilaisia asiakaskiertueita, omia paikallisia tapahtumiaan tai virtuaalisia lehdistötilaisuuksia. Huawein tilaisuutta voi seurata livenä Youtubessa tänään kello 15.

Sony on esitellyt uutuuspuhelimia, jotka alun perin oli tarkoitus lanseerata Barcelonan mobiilimessuilla tällä viikolla. Uutuuksien mukana on älypuhelin, johon on tuotu ensimmäistä kertaa maailmassa 20 ruutua sekunnissa kuvaava sarjakuvausominaisuus. Lippulaivapuhelin Xperia 1 II on varustettu valmistajan järjestelmäkameroista tutulla myös AF/AE-tarkennuksella, minkä ansiosta kamera tarkentaa kohteensa 60 kertaa sekunnissa myös sarjakuvauksen aikana.

Nokia on askeleen lähempänä toisen polven 5G-verkkotekniikan toimituksia, jota monet pitävät ”todellisena 5G:nä”. Yhtiö sai japanilaisen KDDI:n kanssa valmiiksi testit, joissa SA- eli standalone-verkon core-osuutta ajetaan pilvessä.

Jokainen yritys haluaa, että verkon yli lähetettävä IoT-data on suojassa. Sveitsiläinen u-blox vastaa toiveeseen uusilla SARA-R4-moduuleilla. Niillä LTE-M-, NB-IoT- ja EGPRS-linkkiä pitkin lähetetty data on salattu laitteesta pilveen.

VTT on käynnistänyt suomalaisen kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun pienydinreaktorin kehitystyön. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään suomalaiskaupunkien lämpöverkkoihin soveltuvan ydinlämpölaitoksen konseptitason suunnitelma. Hankkeen tavoitteena on luoda teknologian ympärille uusi kotimainen teollisuudenala, joka kykenee valmistamaan suurimman osan laitoksen komponenteista.

Embedded World on maailman tärkein sulautettujen järjestelmien messutapahtuma ja alkamassa huomenna tiistaina. Koronavirus on aiheuttanut messuilla melkoisen kadon ja kaikkiaan yli 60 yritystä on jo ilmoittanut jättävänsä tapahtuman väliin. Järjestäjä Nürnberg Messe ei kuitenkaan luovuta.

Alkavan viikon piti olla todellista uusien tuotteiden tykitystä Barcelonan Mobile World Congressissa, mutta nyt yritykset tekevät julkistuksensa ilman messuja. Huawei aloitti jo eilen julkistamalla uudet Matebook D -kannettavansa. Yritys haluaa erottautua muista myös läppäreissä.

Check Pointin tutkijat ovat hiljattain löytäneet uuden ”Clicker”-haittaohjelmaperheen Google Play -sovelluskaupasta. Sitä löytyi esimerkiksi kameran apuohjelmista ja lasten värityspeleistä. Haitakkeet jotka jäljittelevät käyttäjää ja napsauttelevat mainoksia, ovat kasvava uhka mobiililaitteissa.

Saksalaisen sulautettujen laitteiden kehitystyökaluja tarjoava SEGGER on lisännyt uuden kääntimensä suosittuun Embedded Studio for ARM- ja Cortex-M -työkaluihinsa. Käännin on viritetty tuottamaan optimoitua Thumb-2-koodia uusimmille Cortex-A- ja Cortex-M-piireille.